Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя
© wikimedia by Дмитрий Мозжухин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:05

Тысячи верующих и режим готовности: Крым встретит Рождество под надзором служб

МЧС проверяет пожарную безопасность храмов Крыма к Рождеству — КИА

В ночь с 6 на 7 января православные храмы Крыма традиционно станут центром притяжения тысяч верующих, собравшихся на праздничные богослужения в честь Рождества Христова. В условиях массового пребывания людей особое внимание уделяется вопросам безопасности. Об этом сообщает КИА.

Подготовка храмов к рождественским службам

Накануне праздника инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России завершили плановые проверки православных храмов на территории полуострова. В ходе визитов специалисты оценивали работоспособность систем пожарной сигнализации, состояние первичных средств пожаротушения, а также доступность и правильную маркировку эвакуационных выходов.

Особое внимание уделялось тем объектам, где ожидается наибольшее количество прихожан. По итогам проверок представители МЧС подчеркнули важность строгого соблюдения противопожарных требований в период проведения праздничных богослужений.

Инструктажи и взаимодействие со священнослужителями

С духовенством и работниками храмов были проведены дополнительные инструктажи. Им напомнили о правилах пожарной безопасности и порядке действий в случае возникновения нештатных ситуаций. Такие меры, по мнению специалистов, позволяют снизить риски и обеспечить слаженное взаимодействие в экстренных условиях.

Представители экстренных служб отметили, что подготовка к Рождеству носит комплексный характер и включает не только техническую проверку объектов, но и работу с персоналом, ответственным за порядок в храмах.

Дежурство экстренных служб в праздничную ночь

В период проведения всенощных бдений в наиболее посещаемых соборах и церквях будет организовано круглосуточное дежурство расчётов МЧС России. Обеспечение правопорядка и безопасности также возьмут на себя сотрудники МВД и других служб экстренного реагирования.

Такой формат работы позволит оперативно реагировать на любые происшествия и обеспечить безопасное проведение одного из главных православных праздников на территории Крыма.

