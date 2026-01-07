Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:52

Массовые службы — особый режим: как Кубань готовилась к рождественской ночи

МЧС усиливает пожарную безопасность во время богослужений — МЧС России

Рождественские богослужения в Краснодарском крае в этом году проходят при усиленных мерах безопасности: в храмах и возле них дежурят сотни сотрудников экстренных служб. Об этом сообщает издание "KrasnodarMedia" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Усиленные меры в праздничную ночь

В рождественский Сочельник и в ночь на 7 января православные храмы Кубани традиционно приняли тысячи верующих. По данным экстренных служб, в крае задействовано более 450 культовых объектов, где проходят праздничные литургии. Для обеспечения порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций привлечено свыше 500 сотрудников МЧС России.

Основные силы сосредоточены в наиболее посещаемых храмах крупных городов и районных центров. Спасатели и инспекторы дежурят как внутри зданий, так и на прилегающих территориях, контролируя соблюдение установленных норм безопасности.

Пожарная безопасность — в приоритете

Особое внимание в период рождественских служб уделяется пожарной безопасности. Праздничная атмосфера в храмах создаётся за счёт использования свечей, лампад и гирлянд, что требует повышенной осторожности со стороны как духовенства, так и прихожан.

"Профилактическая работа сотрудников главного управления совместно с органами местного самоуправления направлена на то, чтобы исключить случаи нарушения требований пожарной безопасности на объектах рождественских богослужений", — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Контроль и профилактика

Перед праздником специалисты МЧС провели проверки храмов, оценили состояние эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения и работоспособность сигнализации. Служители церквей прошли дополнительные инструктажи по действиям в случае нештатных ситуаций.

Круглосуточное дежурство экстренных служб позволяет оперативно реагировать на любые происшествия и обеспечивает безопасное проведение одного из главных православных праздников на территории всего Краснодарского края.

