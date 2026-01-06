Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:37

Крестный ход остановит транспорт: центр Севастополя ждут перекрытия

Крестный ход временно перекрывает дороги в Севастополе — правительство Севастополя

В рождественский день центр Севастополя на несколько часов изменит привычный ритм жизни: движение транспорта будет временно ограничено ради одного из главных православных событий года. Водителям советуют учитывать изменения заранее, поскольку перекрытия затронут сразу несколько ключевых участков города. Об этом сообщает "РИА Новости Крым".

Причина временных ограничений

Ограничения связаны с проведением рождественского крестного хода, посвящённого празднику Рождества Христова. По информации городских властей, временный запрет на проезд автомобилей вводится для обеспечения безопасности участников шествия и соблюдения общественного порядка.

"7 января в центре города и на Северной стороне ограничат движение транспорта. Это необходимо для проведения крестного хода, посвященного Рождеству Христову. Временный запрет на проезд автомобилей будет действовать с 11:30 до окончания шествия", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Где именно перекроют движение

Как уточнили в городском департаменте транспорта, ограничения затронут центральную часть Севастополя. Проезд будет временно закрыт на участке центрального городского кольца — от площади Суворова до улицы Большая Морская, дом 36, где расположен Покровский собор.

Дополнительные изменения коснутся и Северной стороны города. Здесь движение ограничат на отрезке от пересечения улицы Приморской с улицей Богданова до площади Кролевецкого, в районе кинотеатра "Моряк". Эти участки традиционно задействуются при проведении массовых мероприятий.

Рекомендации для водителей

Городские власти просят автомобилистов отнестись к временным мерам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты. В период действия ограничений возможно увеличение транспортной нагрузки на прилегающих улицах.

В департаменте транспорта отмечают, что такие меры носят временный характер и будут сняты сразу после завершения крестного хода. Организация дорожного движения в праздничные дни остаётся на особом контроле профильных служб.

