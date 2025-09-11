Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тундровый пирог с черёмухой и смородиной
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:14

Кекс, который шепчет семейные секреты: пряный бренди и сухофрукты создают магию праздничного стола

Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев

Задумывались ли вы о том, чтобы создать на кухне кусочек настоящего английского Рождества? Этот традиционный кекс — не просто выпечка, а настоящий шедевр, который требует времени, но дарит незабываемый вкус и аромат. И хотя процесс кажется долгим, поверьте, результат того стоит: мягкий, пряный, с нотками бренди и сухофруктов. Давайте разберёмся, как приготовить его шаг за шагом, чтобы всё получилось идеально!

Ингредиенты

  • Смородина сушёная: 525 г
  • Изюм (микс): 450 г
  • Цукаты мелко нарезанные: 110 г
  • Вишня сушёная без косточек: 100 г
  • Пшеничная мука: 300 г
  • Соль: щепотка (по вкусу)
  • Специи сухие для рождественской выпечки: 0,5 ч. л.
  • Корица молотая: 0,5 ч. л.
  • Мускатный орех свежемолотый: 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло размягчённое: 300 г
  • Коричневый сахар: 300 г
  • Цедра лимона мелко натёртая: 2 ч. л.
  • Яйца слегка взбитые: 6 шт.
  • Бренди: 500 мл (200 мл для замачивания сухофруктов + 300 мл для пропитывания)

Как приготовить: пошаговый рецепт

Замочите сухофрукты (изюм, вишню, смородину) в бренди за сутки — это необязательно, но добавляет аромата. Если времени нет, замачивайте в тёплой воде 30 минут. Разогрейте духовку до 150°C — низкая температура нужна, чтобы кекс пропёкся равномерно внутри, без подгорания снаружи.

Подготовьте форму: выстелите двумя слоями пергамента, оберните стенки двойной полосой. Это предотвратит пригорание. Смешайте сухофрукты с цукатами и половиной цедры. Просейте муку с солью и специями.

Взбейте масло с сахаром до пушистости, добавьте оставшуюся цедру, затем яйца по одному, тщательно перемешивая. Введите половину мучной смеси в масляную, перемешайте. Добавьте остальную муку и бренди — всё должно быть однородным.

Выложите тесто в форму, встряхните, чтобы ушли пузыри. Сделайте углубление в центре для ровной поверхности. Очистите пергамент от теста, если нужно, чтобы не горело.

Выпекайте 4,5 часа на двойном пергаменте. Через 2,5 часа накройте бумагой, чтобы не подрумянился сильно. Не открывайте духовку часто! Проверьте готовность палочкой: если сухая — готово. Кекс должен быть тёмно-коричневым и подняться.

Остудите в форме час, затем на решётке. Проткните вилкой, полейте 60 мл бренди, заверните в пергамент и храните в банке. Каждые две недели пропитывайте ещё 60 мл бренди.

Новости
Туризм

Конные прогулки в Каппадокии позволяют исследовать равнины и долины региона
Садоводство

Рассада томатов, перцев и баклажанов будет крепкой: применяем янтарную кислоту правильно – советы дачникам
Красота и здоровье

Терапевт Ольга Сухарева предупредила об опасности хронического недосыпания для иммунитета
Красота и здоровье

Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо
Культура и шоу-бизнес

Режиссёр «Ганнибала» Брайан Фуллер предложил Мадса Миккельсена и Зендею для экранизации "Молчания ягнят"
Наука

Детское захоронение в Польше: ожерелье из жуков раскрыло древний ритуал
Технологии

Google запретит сторонние приложения на Android: Сбербанк больше не установить?
Авто и мото

В Канаде мужчина поехал за газировкой на игрушечном электромобиле и получил запрет на вождение
