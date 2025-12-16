Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Public domain
Главная / Россия
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:55

Перемирие без мира не сработает: Москва отвергла инициативу Киева

Юнашев LIVE: Песков сообщил, что РФ не хочет давать Украине передышку

Идея краткосрочного рождественского перемирия, озвученная украинской стороной, не получила поддержки в Кремле. В Москве дали понять, что рассматривают подобные инициативы исключительно в контексте возможного выхода на долгосрочное урегулирование, а не как символический жест. Об этом сообщает канал "Юнашев LIVE", приводя комментарии пресс-секретаря президента России.

Позиция Кремля по перемирию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева, заявил, что вопрос заключается не в разовых паузах в боевых действиях, а в принципиальном выборе формата урегулирования.

"Речь идет о том, выходим ли мы, как говорит Трамп, на сделку или не выходим. Если присутствует у украинцев намерение подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы участвовать", — сообщил Дмитрий Песков.

Таким образом, в Кремле дали понять, что любые инициативы оцениваются с точки зрения их практической реализуемости и способности привести к устойчивому результату. Формат краткосрочного перемирия в этот подход, по словам представителя администрации, не вписывается.

Опасения по поводу "передышки"

Песков отдельно подчеркнул, что российская сторона не рассматривает вариант прекращения огня, который может быть использован для военной перегруппировки. Он отметил, что Россия не заинтересована в перемирии, цель которого — "дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны".

В Кремле акцентируют внимание на том, что единственно приемлемым вариантом остается долгосрочный мир, предполагающий комплексные договоренности, а не временное снижение интенсивности боевых действий.

Контекст и символика дат

Отдельно было обращено внимание на символическую сторону инициативы. В Москве напомнили, что православное Рождество отмечается 7 января, тогда как предложение о перемирии было приурочено к католической дате. Этот момент вызвал вопросы относительно мотивов и логики выбранного срока.

В совокупности комментарии Кремля показывают, что российская позиция остается неизменной: любые предложения о прекращении огня должны быть частью широкой и устойчивой договорной конструкции, а не разовой акцией, не меняющей ситуацию в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз сегодня в 12:20
Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

В разных регионах России наблюдается значительное различие в стоимости минимальной продуктовой корзины. Почему цены на продукты так сильно варьируются?

Читать полностью » Сочи и Краснодарский край становятся главными направлениями для новогодних каникул сегодня в 12:13
Юг превратился в зимний рай: почему Краснодарский край привлекает всё больше туристов в каникулы

В Краснодарском крае растет спрос на качественные курорты и отели с развитой инфраструктурой, особенно в новогодний период.

Читать полностью » Сельдь остаётся самой популярной рыбой у россиян несмотря на рост цен — глава ВАРПЭ Зверев сегодня в 10:25
Эта рыба подорожала почти на треть — но россияне всё равно покупают её чаще всего

Самая популярная у россиян рыба подорожала почти на треть, но спрос на неё по-прежнему опережает другие виды.

Читать полностью » В Уссурийске возникла проблема с доступностью специалистов по детскому УЗИ — DEITA.RU сегодня в 6:31
Дефицит детского УЗИ в Уссурийске: почему поездка в краевой центр обходится дороже частной клиники

В Уссурийске из-за отсутствия специалиста по детскому УЗИ поездка в Владивосток обходит родителей дороже, чем платное обследование в частной клинике.

Читать полностью » В России введен штраф за несообщение в военкомат о выезде на срок более трех месяцев — DEITA.RU сегодня в 6:31
Тебя не отпустят без уведомления: как новый закон делает штрафы за выезд обязательными круглый год

В России вступил в силу закон, который обязывает граждан уведомлять военкомат о долгосрочных поездках и месте жительства, а также вводит круглогодичный контроль за призывом.

Читать полностью » Хабаровские электрические сети подключили 1713 новых потребителей за 11 месяцев 2025 года — DEITA.RU сегодня в 6:31
Хабаровские электрические сети развиваются не только для бизнеса: как социальные проекты получают энергию

Хабаровские электрические сети подключили более 1700 новых потребителей в 2025 году, продолжая развитие инфраструктуры для социальных и строительных объектов.

Читать полностью » Устойчивого роста сейсмической активности в Крыму не выявили — ИФЗ РАН вчера в 20:35
Землетрясений больше на карте, но не в реальности: что на самом деле происходит с Крымом

Ученые объяснили, почему рост числа землетрясений в Крыму не означает усиление сейсмической опасности.

Читать полностью » В Крыму зафиксирован рост ОРВИ, но эпидпорог не превышен — Роспотребнадзор вчера в 20:27
Порог рядом, но не пройден: как Крым и Севастополь встречают сезон ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ: в школах и детсадах вводят точечные ограничения.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Крыму мошенники обманули 49 человек на 20 миллионов рублей за неделю — МВД
Дом
Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту
Общество
Магазины нарушают запреты на ночную продажу алкоголя в регионах — Шапкин
ЮФО
В Краснодарском крае открыт рекордный спрос на специалистов в сфере маркетинга — hh.ru
Авто и мото
Крепления козырька подходят для фиксации шторок — автоэксперт
Происшествия
Металлоискатель в Успенской СОШ, где 16 декабря произошло нападение, был выключен
ЮФО
Кофе в Краснодарском крае подорожал на 31% за год — ЕМИСС
ЮФО
В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet