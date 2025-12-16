Перемирие без мира не сработает: Москва отвергла инициативу Киева

Идея краткосрочного рождественского перемирия, озвученная украинской стороной, не получила поддержки в Кремле. В Москве дали понять, что рассматривают подобные инициативы исключительно в контексте возможного выхода на долгосрочное урегулирование, а не как символический жест. Об этом сообщает канал "Юнашев LIVE", приводя комментарии пресс-секретаря президента России.

Позиция Кремля по перемирию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Киева, заявил, что вопрос заключается не в разовых паузах в боевых действиях, а в принципиальном выборе формата урегулирования.

"Речь идет о том, выходим ли мы, как говорит Трамп, на сделку или не выходим. Если присутствует у украинцев намерение подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы участвовать", — сообщил Дмитрий Песков.

Таким образом, в Кремле дали понять, что любые инициативы оцениваются с точки зрения их практической реализуемости и способности привести к устойчивому результату. Формат краткосрочного перемирия в этот подход, по словам представителя администрации, не вписывается.

Опасения по поводу "передышки"

Песков отдельно подчеркнул, что российская сторона не рассматривает вариант прекращения огня, который может быть использован для военной перегруппировки. Он отметил, что Россия не заинтересована в перемирии, цель которого — "дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны".

В Кремле акцентируют внимание на том, что единственно приемлемым вариантом остается долгосрочный мир, предполагающий комплексные договоренности, а не временное снижение интенсивности боевых действий.

Контекст и символика дат

Отдельно было обращено внимание на символическую сторону инициативы. В Москве напомнили, что православное Рождество отмечается 7 января, тогда как предложение о перемирии было приурочено к католической дате. Этот момент вызвал вопросы относительно мотивов и логики выбранного срока.

В совокупности комментарии Кремля показывают, что российская позиция остается неизменной: любые предложения о прекращении огня должны быть частью широкой и устойчивой договорной конструкции, а не разовой акцией, не меняющей ситуацию в целом.