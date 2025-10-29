От супергероя до суперпапы: Крис Эванс поменял костюм Marvel на пижаму с мишками

Минувшие выходные стали особенными для Криса Эванса и его супруги Албы Баптишта — пара встретила своего первенца. Ребёнок появился на свет в Массачусетсе, однако родители пока не раскрывают пол малыша. Источник TMZ сообщил, что роды прошли благополучно, а новоиспечённые мама и папа чувствуют себя прекрасно.

Радостное событие

Поклонники "Капитана Америки" давно догадывались, что актёр готовится стать отцом. Первые слухи появились ещё летом, когда отец Албы, Луиш Баптишта, невольно намекнул на грядущее событие. На поздравление с Днём отца он ответил неожиданным комментарием.

"Крис, твоя очередь скоро настанет!", — написал в соцсети отец Албы Баптишта.

Эта фраза мгновенно разлетелась по фанатским страницам, но сам Эванс тогда никак не стал её комментировать.

Карьера и личная жизнь

Последние годы Крис активно работает в кино: только в 2025 году он появился сразу в трёх проектах — детективе "Хани, не надо!", романтической комедии "Материалистка" и психологическом триллере "Жертвоприношение". При этом Алба почти перестала выходить в свет — что и стало поводом для догадок о беременности.

Пара предпочитает держать личную жизнь подальше от камер. Их бракосочетание, состоявшееся 9 сентября 2023 года в Бостоне, прошло в узком кругу семьи и друзей. После церемонии молодожёны провели медовый месяц между Португалией и Массачусетсом — двумя местами, где прошла их юность и где они чувствуют себя дома.

Семейные планы

Ещё до свадьбы Эванс не скрывал, что мечтает о семье. В одном из интервью он признался, что отец — это роль, к которой он готовится с энтузиазмом.

"Я надеюсь на это. Быть отцом так волнительно", — заявил актёр в интервью Access Hollywood.

Теперь мечта, о которой он говорил, сбылась.

Алба Баптишта — актриса с международным успехом

Алба родилась и выросла в Лиссабоне, где с юных лет начала карьеру в кино. В 2020 году она получила первую крупную международную роль — в сериале Netflix "Монахиня-воин". Этот проект открыл ей путь к мировой известности и стал важной ступенью в карьере.

Несмотря на то, что Алба младше Криса на 16 лет, их союз считается одним из самых гармоничных в Голливуде. Они редко появляются вместе на публике, предпочитая проводить время вдали от внимания журналистов.

А что если Эванс возьмёт паузу в карьере?

Голливудские источники предполагают, что актёр может временно сократить количество проектов, чтобы уделить больше времени семье. После десятилетий напряжённого графика Крис заслужил возможность на передышку. Для актёров его уровня это не редкость: подобные паузы часто становятся временем переосмысления и творческого роста.

Советы шаг за шагом: как звёзды готовятся к отцовству

Создают комфортное пространство. Многие знаменитости заранее обустраивают дом с детской комнатой и системой безопасности. Перестраивают график. Актёры нередко отказываются от съёмок в других странах, чтобы проводить больше времени дома. Выбирают приватность. Вместо публичных фото и интервью — путешествия, прогулки и семейные вечера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком открыто делиться личной жизнью в соцсетях.

Последствие: давление фанатов и СМИ.

Альтернатива: сохранять баланс между публичностью и личным пространством.

Ошибка: возвращаться к работе сразу после рождения ребёнка.

Последствие: стресс и потеря связи с семьёй.

Альтернатива: взять короткий отпуск, как делают многие актёры Netflix или Marvel.

Исторический контекст

Крис Эванс начал карьеру в начале 2000-х, но настоящую славу ему принесла роль Стива Роджерса в киновселенной Marvel. С тех пор он стал символом героизма и доброты в Голливуде. Алба Баптишта, наоборот, представляет новое поколение актрис — тех, кто совмещает европейскую школу актёрства с мировой известностью. Их союз стал отражением того, как Голливуд постепенно становится более интернациональным.

FAQ

— Сколько лет Крису Эвансу и Албе Баптишта?

Эвансу 44 года, Албе — 28.

— Где родился их ребёнок?

В Массачусетсе, США.

— Когда пара поженилась?

9 сентября 2023 года.

— Почему Эванс редко делится личными новостями?

Он известен своей замкнутостью и уважением к личным границам — считает, что семья должна оставаться вне внимания прессы.

Мифы и правда

Миф: пара скрывала отношения из-за давления фанатов.

Правда: они просто предпочитали приватность и спокойствие.

Миф: Эванс перестал сниматься ради семьи.

Правда: он лишь уменьшил количество проектов, сохранив выбор за собой.

Миф: Алба оставила карьеру ради мужа.

Правда: актриса планирует продолжить съёмки, совмещая материнство и работу.

Рождение первенца стало для пары началом нового этапа — спокойного, радостного и по-настоящему личного. И хотя Крис Эванс давно привык к громким премьерам и красным дорожкам, именно сейчас, похоже, начинается его самая важная роль — роль отца.