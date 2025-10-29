Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крис Эванс
Крис Эванс
© commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:54

От супергероя до суперпапы: Крис Эванс поменял костюм Marvel на пижаму с мишками

TMZ: у Криса Эванса и Албы Баптишта родился первенец в Массачусетсе

Минувшие выходные стали особенными для Криса Эванса и его супруги Албы Баптишта — пара встретила своего первенца. Ребёнок появился на свет в Массачусетсе, однако родители пока не раскрывают пол малыша. Источник TMZ сообщил, что роды прошли благополучно, а новоиспечённые мама и папа чувствуют себя прекрасно.

Радостное событие

Поклонники "Капитана Америки" давно догадывались, что актёр готовится стать отцом. Первые слухи появились ещё летом, когда отец Албы, Луиш Баптишта, невольно намекнул на грядущее событие. На поздравление с Днём отца он ответил неожиданным комментарием.

"Крис, твоя очередь скоро настанет!", — написал в соцсети отец Албы Баптишта.

Эта фраза мгновенно разлетелась по фанатским страницам, но сам Эванс тогда никак не стал её комментировать.

Карьера и личная жизнь

Последние годы Крис активно работает в кино: только в 2025 году он появился сразу в трёх проектах — детективе "Хани, не надо!", романтической комедии "Материалистка" и психологическом триллере "Жертвоприношение". При этом Алба почти перестала выходить в свет — что и стало поводом для догадок о беременности.

Пара предпочитает держать личную жизнь подальше от камер. Их бракосочетание, состоявшееся 9 сентября 2023 года в Бостоне, прошло в узком кругу семьи и друзей. После церемонии молодожёны провели медовый месяц между Португалией и Массачусетсом — двумя местами, где прошла их юность и где они чувствуют себя дома.

Семейные планы

Ещё до свадьбы Эванс не скрывал, что мечтает о семье. В одном из интервью он признался, что отец — это роль, к которой он готовится с энтузиазмом.

"Я надеюсь на это. Быть отцом так волнительно", — заявил актёр в интервью Access Hollywood.

Теперь мечта, о которой он говорил, сбылась.

Алба Баптишта — актриса с международным успехом

Алба родилась и выросла в Лиссабоне, где с юных лет начала карьеру в кино. В 2020 году она получила первую крупную международную роль — в сериале Netflix "Монахиня-воин". Этот проект открыл ей путь к мировой известности и стал важной ступенью в карьере.

Несмотря на то, что Алба младше Криса на 16 лет, их союз считается одним из самых гармоничных в Голливуде. Они редко появляются вместе на публике, предпочитая проводить время вдали от внимания журналистов.

А что если Эванс возьмёт паузу в карьере?

Голливудские источники предполагают, что актёр может временно сократить количество проектов, чтобы уделить больше времени семье. После десятилетий напряжённого графика Крис заслужил возможность на передышку. Для актёров его уровня это не редкость: подобные паузы часто становятся временем переосмысления и творческого роста.

Советы шаг за шагом: как звёзды готовятся к отцовству

  1. Создают комфортное пространство. Многие знаменитости заранее обустраивают дом с детской комнатой и системой безопасности.

  2. Перестраивают график. Актёры нередко отказываются от съёмок в других странах, чтобы проводить больше времени дома.

  3. Выбирают приватность. Вместо публичных фото и интервью — путешествия, прогулки и семейные вечера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком открыто делиться личной жизнью в соцсетях.
    Последствие: давление фанатов и СМИ.
    Альтернатива: сохранять баланс между публичностью и личным пространством.

  • Ошибка: возвращаться к работе сразу после рождения ребёнка.
    Последствие: стресс и потеря связи с семьёй.
    Альтернатива: взять короткий отпуск, как делают многие актёры Netflix или Marvel.

Исторический контекст

Крис Эванс начал карьеру в начале 2000-х, но настоящую славу ему принесла роль Стива Роджерса в киновселенной Marvel. С тех пор он стал символом героизма и доброты в Голливуде. Алба Баптишта, наоборот, представляет новое поколение актрис — тех, кто совмещает европейскую школу актёрства с мировой известностью. Их союз стал отражением того, как Голливуд постепенно становится более интернациональным.

FAQ

— Сколько лет Крису Эвансу и Албе Баптишта?
Эвансу 44 года, Албе — 28.

— Где родился их ребёнок?
В Массачусетсе, США.

— Когда пара поженилась?
9 сентября 2023 года.

— Почему Эванс редко делится личными новостями?
Он известен своей замкнутостью и уважением к личным границам — считает, что семья должна оставаться вне внимания прессы.

Мифы и правда

  • Миф: пара скрывала отношения из-за давления фанатов.
    Правда: они просто предпочитали приватность и спокойствие.

  • Миф: Эванс перестал сниматься ради семьи.
    Правда: он лишь уменьшил количество проектов, сохранив выбор за собой.

  • Миф: Алба оставила карьеру ради мужа.
    Правда: актриса планирует продолжить съёмки, совмещая материнство и работу.

Рождение первенца стало для пары началом нового этапа — спокойного, радостного и по-настоящему личного. И хотя Крис Эванс давно привык к громким премьерам и красным дорожкам, именно сейчас, похоже, начинается его самая важная роль — роль отца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сын Киллиана Мерфи Аран подписал контракт с HBO и Sky вчера в 19:32
Яблоко упало прямо на сцену: как сын звезды "Оппенгеймера" стал актёром

Старший сын Киллиана Мерфи, 17-летний Аран, начинает путь в кино: юноша подписал контракт с HBO и готовится к роли в крупном международном сериале.

Читать полностью » Новый сезон вчера в 18:21
Как Netflix превратил невозможное в хит: что ждёт зрителей во втором сезоне "Ван-Пис"

Новые приключения Луффи и его команды, появление Чоппера и схватка со Смокером — всё это ждёт зрителей во втором сезоне "Ван-Пис" на Netflix.

Читать полностью » Konami отказалась от предложения Вачовски создать игру по вчера в 17:56
Пил красную таблетку, но не получил игру: как Кодзиму лишили "Матрицы"

После успеха "Матрицы" Вачовски обратились к Кодзиме с предложением создать игру по фильму. Но неожиданное решение Konami изменило историю геймдева.

Читать полностью » Netflix выпустит фильм вчера в 16:39
Голливуд затаил дыхание: Брэд Питт готов вернуть на экраны каскадёра, которого ждали годы

Дэвид Финчер и Квентин Тарантино объединяются для продолжения «Однажды… в Голливуде». Брэд Питт снова в роли Клиффа Бута — но Голливуд уже не тот.

Читать полностью » Джон Карпентер заявил, что ему не понравился фильм вчера в 15:24
Монстр восстал против создателя: Джон Карпентер уничтожил фильм, рождённый в его тени

Легендарный Джон Карпентер признался, что ему не понравилась "Субстанция" Корали Фаржа. Почему культовый режиссёр отторгает хоррор, вдохновлённый его же фильмами?

Читать полностью » Квентин Тарантино сыграет главную роль в фильме Only What We Carry — Deadline вчера в 14:10
Фильм разворачивается вспять: Тарантино возвращается туда, откуда всё началось

Квентин Тарантино возвращается на экран с неожиданной драматической ролью — впервые за почти тридцать лет. Почему режиссёр снова оказался по ту сторону камеры?

Читать полностью » Ева Лонгория и Джордж Клуни снимутся в сериале вчера в 13:40
Клуни и Лонгория вступают в игру без правил: Netflix перезапускает культовый сериал

Ева Лонгория и Джордж Клуни могут встретиться на съёмочной площадке Netflix, где возрождается легендарная история о мире киноагентов и закулисных интригах Парижа и Голливуда.

Читать полностью » Студия WildBrain разрабатывает анимационный сериал по игре Crash Bandicoot для Netflix вчера в 12:32
Тем, кто рос с джойстиком в руках — Netflix готовит сюрприз для детей 90-х

Netflix работает над мультсериалом по культовой игре Crash Bandicoot. Что ждёт зрителей — ностальгия, юмор или перезапуск легенды?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Спортивный педагог: упражнения с весом тела безопаснее штанги в 14–18 лет
Авто и мото
ГИБДД: штраф за номера без флага составит 500 рублей или предупреждение
Наука
Hyundai E&C: контракт с Fermi America подписан 26 октября в Техасе
Питомцы
WSAVA предупредила об опасности сырых кормов для собак и их владельцев
Спорт и фитнес
Базовые упражнения со штангой — основа тренировок по методу Арнольда Шварценеггера
Садоводство
Осенняя подкормка фосфором и калием повышает зимостойкость хризантем — советы садоводов
Авто и мото
Электромобили пока не способны полностью заменить автомобили с ДВС
Еда
Блины с начинкой из семги и сливочного сыра признаны идеальной закуской для фуршетного стола
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet