Чрезвычайная ситуация федерального масштаба введена в Белгородской области после обстрелов, заявил МЧС России

В Белгородской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба в связи с обстрелами, как сообщила пресс-служба МЧС России 15 августа.

На внеочередном заседании правительственной комиссии по предотвращению и реагированию на ЧС, под председательством министра МЧС Александра Куренкова, рассматривались последствия терактов, совершённых украинскими вооружёнными формированиями. Эти атаки привели к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры, в результате чего есть пострадавшие. Министр предложил квалифицировать текущее положение как чрезвычайную ситуацию федерального уровня.

Куренков также отметил, что недопустимо повышение цен на продовольствие и основные товары, поручив Федеральной антимонопольной службе решить этот вопрос. Он призвал членов комиссии внимательно следить за обеспечением нужд пострадавших.

Финансирование для ликвидации последствий ЧС будет выделено из федерального бюджета. Пострадавшие получать денежные компенсации: 15 тыс. рублей единовременно, 75 тыс. рублей при частичном ущербе и 150 тыс. рублей при полном. Семьи погибших получат 1,5 млн рублей.

Фото: mchs.gov.ru/МЧС России (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)