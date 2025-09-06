Как приготовить идеальное заварное тесто за час: пошаговый рецепт без секретных ингредиентов

Представьте: легкие, хрустящие снаружи и нежные внутри профитроли, которые радуют всех — от семьи до гостей. Этот рецепт гарантирует успех, без опадов и с отличным подъемом. Будь то сладкий крем или сырная начинка, они станут хитом любого стола. Давайте приготовим!

Ингредиенты

Пшеничная мука высшего сорта: 150 г (обязательно просейте для воздушности)

Молоко: 125 мл

Вода: 125 мл (фильтрованная)

Сливочное масло: 100 г

Куриные яйца: 4 шт. (достаньте заранее, чтобы нагрелись до комнатной температуры)

Сахар: 0,5 ч. л. (или 1 ст. л. для сладких начинок)

Соль: щепотка (около 1 г)

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Муку просейте, яйца достаньте из холодильника. В сотейник влейте молоко, воду и масло. Поставьте на плиту на слабый огонь, помешивайте, чтобы не пригорело. Когда масло растает и появится пар, добавьте соль и сахар. Размешайте и варите дальше.

Не доводите до кипения — как только пузырьки, снимите с огня. Быстро всыпьте всю муку и перемешайте лопаткой. Тесто соберется в комок и отойдет от стенок. Когда остынет, переложите в блендер. Добавляйте яйца по одному, взбивая на средних оборотах. Тесто должно стать гладким, однородным и чуть текучим.

Переложите в кондитерский мешок. Застелите противень пергаментом. Выдавите кружочки (или звездочки) на расстоянии 4 см. Альтернатива: чайной ложкой.

Разогрейте духовку до 200°C, выпекайте 10 минут. Затем снизьте до 180°C и пеките 20-25 минут. Духовки разные, так что следите: верх должен подрумяниться, а при постукивании издавать глухой звук. Приоткройте дверцу на 10-15 минут, чтобы остыли.

Остывшие профитроли наполните начинкой — сладкой или несладкой. Подавайте как десерт или закуску.