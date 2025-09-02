Тишина в квартире и скандалы за стеной: как не ошибиться с выбором жилья
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Экоминимализм объединяет минимализм и заботу о природе: простая мебель, натуральные материалы и умные технологии делают дом уютным и экологичным.Читать полностью » вчера в 16:10
Интерьер может не только радовать глаз, но и лечить душу. Дизайнеры и психологи объясняют, как превратить дом в пространство для гармонии.Читать полностью » вчера в 16:06
Простые дизайнерские приёмы помогут превратить квартиру в пространство, где царят уют, комфорт и атмосфера дорогого отеля.Читать полностью » вчера в 15:02
Как обустроить рабочее место школьника, чтобы оно помогало сосредоточиться на учёбе, поддерживало здоровье и мотивировало к творчеству.Читать полностью » вчера в 14:21
Всего один раз можно собрать «набор хозяина», который поможет бороться с тараканами: от ловушек и геля до герметика и контейнеров для круп.Читать полностью » вчера в 13:18
Канализация — скрытый маршрут тараканов в квартиры. Стояки и трубы позволяют им мигрировать по дому. Узнайте, как перекрыть насекомым дорогу.Читать полностью » вчера в 11:15
Влага — главный ресурс для тараканов. Протечки и сырость делают квартиру их домом. Узнайте, как устранить воду и перекрыть насекомым путь к выживанию.Читать полностью » вчера в 11:13
Бытовая техника — идеальное убежище для тараканов. Правильная чистка и прогрев помогают убрать укрытия и сделать квартиру непривлекательной для насекомых.Читать полностью »