Выбираем вкусную дыню: практические советы диетолога

В последние недели сезона бахчевых культур настало время насладиться сладкими дынями и арбузами. Если вы ещё не успели попробовать эти сочные плоды, сейчас самое время это сделать.
При выборе спелого арбуза обычно не возникает трудностей, ведь существует множество способов определить его зрелость, например, по звуку, земляному пятну или хвостику. Однако как же выбрать хорошую дыню?
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, главным показателем качества дыни является её запах. Если плод не имеет запаха, скорее всего, он был сорван недозрелым или его созревание было ускорено искусственным путём. Такая дыня может быть сочной и мягкой, но безвкусной, отметила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".
Также следует избегать покупки дынь с вмятинами на кожуре, так как это может свидетельствовать о начале гнилостных процессов внутри плода. Существует риск отравления такой дыней.
Кроме того, Елена Соломатина рекомендует не употреблять дыню до самой корки, так как именно там накапливаются нитраты.
Фото:commons.wikimedia.org/ Zenon Sych (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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