Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:03

Покупаете колбасу по привычке — а на самом деле играете в рулетку со здоровьем: хитрости производителей

Настоящая колбаса должна содержать только свинину, говядину, яйца и молоко

Купить качественную "Докторскую" колбасу сегодня непросто. Прилавки завалены десятками вариантов, но далеко не все из них соответствуют классическому рецепту и высоким стандартам. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит знать, на что обращать внимание ещё до того, как батон окажется в корзине.

1. Условия хранения в магазине

Первое, что нужно проверить — холодильные витрины. Температура должна находиться в пределах 0…+6 °C. Если продукт хранится теплее, велик риск развития бактерий и ухудшения качества.

2. Целостность упаковки

Упаковка должна быть без вмятин, разрывов и повреждений. Предпочтительнее выбирать варианты с маркировкой "Упаковано под вакуумом" или "Упаковано в модифицированной атмосфере". Это защищает продукт и продлевает срок годности.

3. Читаем состав

Настоящая "Докторская" высшего сорта содержит свинину, говядину, яйца, молоко, соль, сахар, пряности и воду. Если в составе встречаются птица, соя, крахмал или растительные белки — это удешевлённый продукт, который лишь внешне напоминает оригинал. При этом не стоит пугаться таких добавок, как нитрит натрия (Е250) или аскорбиновая кислота (Е300). Они используются для стабилизации цвета и вкуса в безопасных количествах.

4. Где и как упакована колбаса

Лучший выбор — батон, упакованный прямо на заводе. Нарезка в лотках менее надёжна: на воздухе она быстрее портится и сильнее подвержена заражению микрофлорой.

5. Внешний вид и структура

Цвет должен быть розовый или светло-розовый, однородный. На срезе не должно быть пустот, крупных вкраплений и пятен. Подозрительные оттенки (серый, бурый, слишком яркий розовый) говорят о нарушении технологии.

Качественная "Докторская" колбаса — это продукт с чистым составом, правильным хранением и аккуратным внешним видом. Выбирайте цельный батон, внимательно проверяйте этикетку и условия хранения, и тогда шанс купить настоящую вкусную и безопасную колбасу будет максимально высоким.

