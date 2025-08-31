Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 8:26

Ошибки при выборе матраса, которые ощущаются спиной

Матрас для здорового сна: основные критерии выбора

Сон занимает треть нашей жизни. Именно поэтому от качества матраса зависит не только комфорт, но и здоровье. Правильно подобранное изделие поддерживает позвоночник в естественном положении, снижает нагрузку на суставы и позволяет мышцам полноценно расслабиться.

Основные критерии выбора

Жёсткость

  • Мягкий — подходит для людей с небольшой массой тела и тем, кто спит на боку.
  • Средний — универсальный вариант, комфортный для большинства.
  • Жёсткий — оптимален для людей с избыточным весом или тех, кто предпочитает спать на спине и животе.

Тип наполнителя

Пружинные матрасы (независимые пружины) обеспечивают точечную поддержку.

Беспружинные (латекс, кокос, ППУ) отличаются долговечностью и часто выбираются для детей или аллергиков.

Материалы

Натуральный латекс, кокосовая койра, бамбук — экологичные и "дышащие". Искусственные наполнители дешевле, но иногда хуже по воздухообмену.

Размер и высота

Матрас должен подходить под кровать и соответствовать росту и весу человека. Для полноценного сна лучше выбирать высоту от 18 см.

Дополнительные нюансы

  • Наличие гипоаллергенного покрытия — важно для чувствительной кожи.
  • Съёмный чехол облегчает уход.
  • Усиленные края предотвращают проседание.

Как проверить при покупке

Прежде чем выбрать, стоит полежать на матрасе хотя бы 10-15 минут в привычной позе. Спина должна оставаться ровной, а тело — расслабленным. Если возникает дискомфорт, значит, модель не подходит.

Матрас — это инвестиция в здоровье. Правильный выбор обеспечит спокойный сон, бодрое утро и долгие годы комфорта. Главное — учитывать не только цену, но и жёсткость, материалы и личные особенности сна.

