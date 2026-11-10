Положите хурму рядом с этим фруктом на два дня: результат приятно удивит

Гарантированно избежать вяжущего вкуса при покупке хурмы можно путем выбора определенных сортов плода, отметила диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина. В комментарии для NewsInfo специалист перечислила ключевые признаки качественного продукта и дала рекомендации по домашнему дозреванию ягод.

Для исключения неприятной терпкости эксперт советует отдавать предпочтение сортам королек или шарон, которые по своей природе практически не обладают вяжущими свойствами. Проблема выбора качественных плодов актуальна для многих категорий товаров. Так, покупателям часто бывает сложно подобрать сладкие цитрусовые, ориентируясь лишь на внешний вид кожуры.

По словам диетолога, если купленная хурма все же оказалась недоспелой, существуют проверенные способы довести ее до нужной кондиции в домашних условиях. При этом важно помнить, что методы оценки зрелости различаются для каждого вида плодов. Например, при определении спелости бахчевых специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние прилавка и звук при постукивании.

"Если хурма недоспелая, ее можно положить со спелым бананом либо яблоком рядом. Оставить на двое-трое суток, чтобы она поспела", — отметила Сюракшина.

В качестве альтернативного метода избавления от излишней терпкости диетолог предложила использовать воздействие низких температур. Схожие технологии применяются и для других даров природы. В частности, существуют методы, позволяющие эффективно убрать характерную терпкость ягод перед их дальнейшей переработкой или употреблением в пищу.

"Либо положить ее в морозилку, чтобы она стала мягкой и не вязала", — добавила эксперт.

Стоит отметить, что глубокое охлаждение помогает не только улучшить вкусовые качества некоторых фруктов, но и является надежным способом сохранить текстуру летнего урожая на длительный срок. При этом некоторые продукты гораздо удобнее хранить в замороженном виде, существенно упрощая процесс ежедневного приготовления пищи.

Читайте также