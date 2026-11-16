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Салат в виде мандаринов
Салат в виде мандаринов
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:49

Сладкие мандарины не всегда самые красивые: почему внешний вид может обмануть покупателя

При выборе идеальных мандаринов необходимо обращать внимание на состояние веточки и отсутствие повреждений на кожуре, рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнула, что внешнее здоровье плода является ключевым индикатором его свежести в период начала сезона.

Ранее в экспертном сообществе отмечали, что ярко-оранжевая кожура еще не гарантирует, что мандарин окажется сладким, а зеленый листочек на ветке вовсе не говорит о свежести фрукта.

При выборе цитрусовых стоит обращать внимание на их аромат, вес и состояние кожуры. Нутрициолог пояснила, что гарантировать сладость фрукта только по его виду крайне сложно из-за многообразия сортов и индивидуальных предпочтений потребителей. Однако существуют четкие визуальные критерии, позволяющие отсеять заведомо некачественный товар.

По словам специалиста, стоит избегать плодов с явными признаками долгого хранения или неправильной транспортировки. Важно понимать, что осенние плоды требуют внимательного осмотра, так как в начале сезона на прилавках могут встречаться разные партии товара.

"Чтобы мандарины не были помятые, чтобы не было желтых пятен. Чтобы веточка была достаточно свежая", — рассказала Шарапова.

Нутрициолог добавила, что качественный мандарин должен иметь равномерный окрас и упругую оболочку. Подсохшая шкурка часто свидетельствует о том, что плод потерял влагу и сочность. Отсутствие вмятин, которые эксперт сравнила с "пролежнями", гарантирует, что внутри не начались процессы брожения или гниения. Для обеспечения качества питания специалисты часто советуют включать в рацион проверенные сезонные продукты, прошедшие тщательный отбор.

"Чтобы не было ощущения, что они лежали долго при перевозке. Сезон только начинается, я думаю, мандарины достаточно свежие", — пояснила специалист.

Особое внимание эксперт уделила маркировке продукции. Наличие фирменных наклеек, например, известных марокканских брендов, традиционно считается в России признаком более высокого качества и строгого калибровочного отбора.

Стоит учитывать, что маркировка овощей и фруктов часто содержит зашифрованную информацию о способе выращивания продукции. Грамотный выбор товаров позволяет избежать ситуаций, когда покупка отправится в мусор из-за неудовлетворительных потребительских свойств.

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Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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