Сладкие мандарины не всегда самые красивые: почему внешний вид может обмануть покупателя
При выборе идеальных мандаринов необходимо обращать внимание на состояние веточки и отсутствие повреждений на кожуре, рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнула, что внешнее здоровье плода является ключевым индикатором его свежести в период начала сезона.
Ранее в экспертном сообществе отмечали, что ярко-оранжевая кожура еще не гарантирует, что мандарин окажется сладким, а зеленый листочек на ветке вовсе не говорит о свежести фрукта.
При выборе цитрусовых стоит обращать внимание на их аромат, вес и состояние кожуры. Нутрициолог пояснила, что гарантировать сладость фрукта только по его виду крайне сложно из-за многообразия сортов и индивидуальных предпочтений потребителей. Однако существуют четкие визуальные критерии, позволяющие отсеять заведомо некачественный товар.
По словам специалиста, стоит избегать плодов с явными признаками долгого хранения или неправильной транспортировки. Важно понимать, что осенние плоды требуют внимательного осмотра, так как в начале сезона на прилавках могут встречаться разные партии товара.
"Чтобы мандарины не были помятые, чтобы не было желтых пятен. Чтобы веточка была достаточно свежая", — рассказала Шарапова.
Нутрициолог добавила, что качественный мандарин должен иметь равномерный окрас и упругую оболочку. Подсохшая шкурка часто свидетельствует о том, что плод потерял влагу и сочность. Отсутствие вмятин, которые эксперт сравнила с "пролежнями", гарантирует, что внутри не начались процессы брожения или гниения. Для обеспечения качества питания специалисты часто советуют включать в рацион проверенные сезонные продукты, прошедшие тщательный отбор.
"Чтобы не было ощущения, что они лежали долго при перевозке. Сезон только начинается, я думаю, мандарины достаточно свежие", — пояснила специалист.
Особое внимание эксперт уделила маркировке продукции. Наличие фирменных наклеек, например, известных марокканских брендов, традиционно считается в России признаком более высокого качества и строгого калибровочного отбора.
Стоит учитывать, что маркировка овощей и фруктов часто содержит зашифрованную информацию о способе выращивания продукции. Грамотный выбор товаров позволяет избежать ситуаций, когда покупка отправится в мусор из-за неудовлетворительных потребительских свойств.
Читайте также
- Положите хурму рядом с этим фруктом на два дня результат приятно удивит
- Ошибка у прилавка сгубила тысячи покупок как не принести домой водянистый арбуз вместо сахарного
- Выглядит спелой, но вязнет во рту как не нарваться на незрелую хурму
- Спелый гранат выбирают по тяжести плода и упругой кожуре — EatingWell
- Семена обычно выбрасывают зря как правильно хранить разрезанную дыню, чтобы она не высохла
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru