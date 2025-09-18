Почему статины действительно снижают риск сердечных катастроф

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале разгорелась яркая дискуссия между ведущей и врачом Еленой Малышевой и гостем передачи. Поводом стало признание мужчины, что у него повышенный уровень холестерина, но он не принимает лекарства, потому что не доверяет медицине.

Реплика Малышевой

"А вы почему в пиджаке ходите, а не в набедренной повязке? Если уж протест против современности, надо быть последовательным: не ездить на машине, ездить на телеге, ходить в набедренной повязке, накрываться шкурой, охотиться, а не покупать колбасу. Судя по весу, еду вы покупаете обработанную, правильно?" — сказала Малышева.

Её саркастический комментарий прозвучал в ответ на отказ мужчины принимать статины, несмотря на диагноз.

В чём суть спора

Гость программы рассказал, что его уровень холестерина превышает норму, но вместо лечения он ограничивается собственными методами и не доверяет фармацевтическим препаратам.

Малышева резко отреагировала: назвала такую позицию "дикой" и предупредила, что повышенный холестерин напрямую связан с риском инфаркта и инсульта.

Позиция врача

Телеведущая подчеркнула:

статины доказали эффективность в снижении уровня холестерина;

их приём существенно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых катастроф;

отказ от терапии может стоить человеку жизни.

Заключение

Этот эпизод ещё раз напомнил о важности доверия доказательной медицине. Своевременный приём назначенных препаратов — ключевой шаг в профилактике инфаркта и инсульта у людей с высоким холестерином.