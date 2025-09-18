Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Масляков и Елена Малышева
© commons.wikimedia.org by Alexey Druzhinin / Government.ru is licensed under CC BY 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:11

Почему статины действительно снижают риск сердечных катастроф

Елена Малышева раскритиковала отказ пациента принимать статины при высоком холестерине

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале разгорелась яркая дискуссия между ведущей и врачом Еленой Малышевой и гостем передачи. Поводом стало признание мужчины, что у него повышенный уровень холестерина, но он не принимает лекарства, потому что не доверяет медицине.

Реплика Малышевой

"А вы почему в пиджаке ходите, а не в набедренной повязке? Если уж протест против современности, надо быть последовательным: не ездить на машине, ездить на телеге, ходить в набедренной повязке, накрываться шкурой, охотиться, а не покупать колбасу. Судя по весу, еду вы покупаете обработанную, правильно?" — сказала Малышева.

Её саркастический комментарий прозвучал в ответ на отказ мужчины принимать статины, несмотря на диагноз.

В чём суть спора

Гость программы рассказал, что его уровень холестерина превышает норму, но вместо лечения он ограничивается собственными методами и не доверяет фармацевтическим препаратам.

Малышева резко отреагировала: назвала такую позицию "дикой" и предупредила, что повышенный холестерин напрямую связан с риском инфаркта и инсульта.

Позиция врача

Телеведущая подчеркнула:

  • статины доказали эффективность в снижении уровня холестерина;

  • их приём существенно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых катастроф;

  • отказ от терапии может стоить человеку жизни.

Заключение

Этот эпизод ещё раз напомнил о важности доверия доказательной медицине. Своевременный приём назначенных препаратов — ключевой шаг в профилактике инфаркта и инсульта у людей с высоким холестерином.

Читайте также

Профессор Клаудия Суемото: регулярное употребление подсластителей снижает когнитивные функции сегодня в 10:21

Хотели похудеть — потеряли память: чем обернулись "безвредные" заменители сахара

Искусственные подсластители обещают стройность, но исследования показывают обратное: они ускоряют старение мозга. Подробности эксперимента и выводы учёных.

Читать полностью » Гинеколог Татьяна Ковзель назвала основные причины нарушений менструального цикла сегодня в 10:15

Лекарства, которые лечат нервы, но сбивают гормоны

Гинеколог Татьяна Ковзель объяснила, какие гормональные нарушения чаще всего вызывают сбои цикла и в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Врач Денис Прокофьев рассказал, как облегчить мигрень холодными компрессами и массажем сегодня в 9:21

Холодное полотенце вместо таблетки: странные, но работающие лайфхаки от боли

Простые методы помогут облегчить приступ мигрени дома, но важно знать, какие ошибки могут усилить боль и чем их заменить.

Читать полностью » Болибок: короткий световой день и нехватка витамина D ослабляют защитные силы организма сегодня в 9:15

Как поддержать иммунитет осенью: простые шаги

Иммунолог Владимир Болибок объяснил, у кого осенью защитные силы организма снижаются сильнее и почему сокращение светового дня играет ключевую роль.

Читать полностью » Исследования показали, что зелёная версия средиземноморской диеты снижает риск деменции сегодня в 8:55

Хотели похудеть — а замедлили старение мозга: неожиданный бонус диеты

Учёные доказали: зелёная средиземноморская диета снижает биомаркеры старения мозга и помогает защититься от деменции.

Читать полностью » Врач Ирина Баранова назвала продукты, которые сокращают жизнь и повышают риск болезней сегодня в 8:12

Эти продукты убивают чаще болезней и эпидемий

Врач Ирина Баранова назвала 10 продуктов, которые унесли больше жизней, чем чума. В списке — сладости, газировка, колбасы, алкоголь и картофель фри.

Читать полностью » Диетолог Антон Поляков: бутерброды с колбасой повышают риск ожирения и онкологии сегодня в 7:55

Колбаса на хлебе или шаг к онкологии: что скрывается в привычном завтраке

Привычный бутерброд с колбасой и сыром может привести к ожирению и болезням. Чем его заменить, чтобы завтрак был вкусным и полезным?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Иван Дворянкин рассказал о путях заражения гельминтами сегодня в 7:17

Как отличить глистную инвазию от других заболеваний

Гельминты могут поражать любой орган, маскируясь под другие болезни. Врачи объяснили, чем они опасны, почему лекарства без анализов вредны и как защититься.

Читать полностью »

