Холестерин разрушает сердце: как ожирение и курение усугубляют катастрофу

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности по всему миру, и одной из ключевых причин их возникновения является повышенный уровень холестерина. Как объяснила Мария Глезер, главный кардиолог Московской области, проблемы с холестерином значительно усугубляются при наличии ожирения и курении.

Влияние ожирения и курения на холестерин

Ожирение само по себе способствует изменению уровня холестерина, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для курящих людей эти риски увеличиваются многократно — до 12 раз. Курение повреждает стенки сосудов и способствует накоплению холестерина в крови, что ускоряет развитие атеросклероза и других болезней сердца.

Роль диеты в контроле уровня холестерина

Правильное питание играет ключевую роль в регуляции уровня холестерина. Важные компоненты рациона:

Клетчатка и пищевые волокна помогают снизить уровень холестерина, улучшая обмен веществ и здоровье сосудов.

Овощи и фрукты - богатый источник витаминов и антиоксидантов, которые помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Мясо также важно для рациона, но предпочтение следует отдавать нежирным сортам, таким как курица, индейка, кролик и говядина. Баранина и свинина могут быть включены в рацион, но в умеренных количествах.

Рыба как источник полезных жиров

Рыба - это ценный источник полезных жиров и пищевых волокон, которые способствуют улучшению липидного профиля крови и помогают снизить уровень "плохого" холестерина (LDL). Особенно полезны жирные сорта рыбы, такие как лосось и скумбрия, благодаря содержанию омега-3 жирных кислот.

Таким образом, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно соблюдать сбалансированную диету, избегать ожирения и курения, а также регулярно контролировать уровень холестерина в крови. Включение в рацион полезных жиров, клетчатки и овощей поможет снизить риски и поддержать нормальное функционирование сердца.