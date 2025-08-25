Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вредная еда
Вредная еда
© unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:52

"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Кардиолог Крулев: новые препараты помогают уменьшать атеросклеротические бляшки

Долгое время считалось, что атеросклеротические бляшки — это процесс без возврата: можно лишь замедлить их рост, но не убрать. Однако новые методы лечения показывают обратное, отметил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

Случай из практики
Врач привёл пример пациентки 55 лет, которая ранее перенесла ишемический инсульт. Её уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) составлял более 7 ммоль/л при норме для постинсультных больных 1,4 ммоль/л — почти в пять раз меньше.

"Одними статинами показатель не снизить", — подчеркнул Крулев.

Для лечения назначили комбинированную терапию: статины плюс инъекционный препарат из группы ингибиторов PCSK9.

Результат терапии

  • уровень холестерина резко снизился;
  • ранее выявленные бляшки заметно уменьшились;
  • при тяжёлых формах атеросклероза с множественным поражением сосудов метод даёт оптимальные результаты.

Что это значит для пациентов
По словам специалиста, современная медицина уже располагает средствами, которые позволяют не только останавливать прогресс атеросклероза, но и реально снижать размеры холестериновых бляшек. Это серьёзный шаг вперёд в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ожирение признано проблемой: диетолог раскрыла 3 секрета эффективной борьбы сегодня в 8:04

Еда как лекарство: диетологи меняют подход к питанию на работе и в школе

Диетолог Александра Разаренова объясняет, почему признание ожирения социально значимым заболеванием – важный шаг. Комплексный подход и изменение пищевой среды – ключ к решению проблемы.

Читать полностью » Чипсы каждый день: 3 шокирующих последствия для сердца сегодня в 7:04

Скажи нет чипсам: как этот популярный продукт влияет на твою поджелудочную железу

Ежедневное употребление чипсов смертельно опасно для сердца и сосудов. Врач-гастроэнтеролог рассказала о вредных компонентах, повышенном содержании соли и риске развития рака. Узнайте, как этот популярный снек влияет на ваш организм.

Читать полностью » Психиатр Сергей Царев: регулярное употребление алкоголя вызывает изменения личности сегодня в 7:01

Алкогольный эффект: человек перестаёт узнавать самого себя

Врач предупредил: редкий бокал спиртного снижает концентрацию и память лишь на время, но регулярное употребление может привести к стойким когнитивным нарушениям и изменению личности.

Читать полностью » В Амурской области психиатр скрыл диагноз пациента ради водительских прав сегодня в 6:17

Один диагноз перечеркнул права — и стал поводом для уголовного дела

В Амурской области психиатр-нарколог обвиняется в получении взятки и служебном подлоге: за 15 тыс. рублей он выдал пациенту с запрещённым диагнозом фиктивную справку для получения водительских прав.

Читать полностью » Анна Попова: 4 случая холеры в России из Индии и как быстро вернуться к здоровью сегодня в 6:04

В России 4 случая холеры из Индии: глава Роспотребнадзора о быстрых симптомах и лечении

В России зафиксировано 4 случая холеры, все они были завезены из Индии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стремительном развитии инфекции и важности своевременной медицинской помощи для полного восстановления здоровья пациентов.

Читать полностью » В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом сегодня в 5:12

Донорский орган разделили на двоих: уникальная операция прошла успешно

Иркутские хирурги провели уникальную операцию: разделили донорскую печень на две части и пересадили её сразу двум пациентам — 15-летнему подростку и 58-летней женщине. Оба чувствуют себя хорошо.

Читать полностью » Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции сегодня в 4:18

Необычный зуд: какие инфекции переносят комары в России

Врач напомнила, что комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и западноевропейскую лихорадку. Если после укуса появилась слабость или повышается температура, нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног сегодня в 3:15

Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Онемение и покалывание в руках — не безобидный симптом. Невролог объяснила, что они могут указывать на диабет, дефицит витаминов группы B или алкогольную нейропатию, и предупредила, когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Легендарный российский хоккеист Сергей Федоров удостоится церемонии
Садоводство

Садоводы Коми: хвойные и подсветка помогают сделать участок выразительным зимой
Еда

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло
Еда

Рецепт заманихи из помидоров и перца на зиму
Авто и мото

Экспорт японских автомобилей и запчастей снизился на фоне слабого спроса в России
Наука и технологии

Шведские астрономы обнаружили гигантский газопылевой пузырь в Млечном Пути
Туризм

В каких странах море остаётся тёплым в сентябре
Еда

Эксперты рассказали, сколько витаминов сохраняют замороженные ягоды и фрукты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru