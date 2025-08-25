"Обратного пути нет" оказалось мифом: бляшки в сосудах можно уменьшить

Долгое время считалось, что атеросклеротические бляшки — это процесс без возврата: можно лишь замедлить их рост, но не убрать. Однако новые методы лечения показывают обратное, отметил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

Случай из практики

Врач привёл пример пациентки 55 лет, которая ранее перенесла ишемический инсульт. Её уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) составлял более 7 ммоль/л при норме для постинсультных больных 1,4 ммоль/л — почти в пять раз меньше.

"Одними статинами показатель не снизить", — подчеркнул Крулев.

Для лечения назначили комбинированную терапию: статины плюс инъекционный препарат из группы ингибиторов PCSK9.

Результат терапии

уровень холестерина резко снизился;

ранее выявленные бляшки заметно уменьшились;

при тяжёлых формах атеросклероза с множественным поражением сосудов метод даёт оптимальные результаты.

Что это значит для пациентов

По словам специалиста, современная медицина уже располагает средствами, которые позволяют не только останавливать прогресс атеросклероза, но и реально снижать размеры холестериновых бляшек. Это серьёзный шаг вперёд в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.