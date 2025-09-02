Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Витамины
Витамины
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Молодые тоже рискуют: препараты от холестерина нужны не только пожилым

Врач Васильева развеяла миф о том, что статины назначают только пожилым людям

Кардиолог Ирина Васильева в своём Telegram-канале разобрала самые распространённые заблуждения о холестерине и объяснила, как правильно оценивать риски для сердечно-сосудистой системы.

Не только общий холестерин
По словам специалиста, ориентироваться исключительно на показатель общего холестерина — ошибка. Для полноценной картины нужно сдавать липидограмму, которая отражает уровни разных фракций жиров.

Также врач предостерегла от слепого доверия лабораторным "нормам". Каждый человек индивидуален, и оценивать результаты анализов нужно комплексно.

Лекарства не только для пожилых
Один из мифов — что препараты для снижения уровня холестерина назначаются исключительно в старшем возрасте. Васильева подчеркнула, что это не так:

"Некоторые пациенты без адекватной медикаментозной терапии уже к 30-35 годам будут иметь сердечно-сосудистое заболевание", — отметила кардиолог.

Назначение терапии зависит от множества факторов:

  • пола и возраста,
  • артериального давления,
  • уровня глюкозы и мочевой кислоты,
  • вредных привычек,
  • сопутствующих заболеваний.

Вывод
Холестерин сам по себе не враг, но его показатели важно рассматривать в контексте общего здоровья. Правильная диагностика и своевременная терапия позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже в молодом возрасте.

