Молодые тоже рискуют: препараты от холестерина нужны не только пожилым
Кардиолог Ирина Васильева в своём Telegram-канале разобрала самые распространённые заблуждения о холестерине и объяснила, как правильно оценивать риски для сердечно-сосудистой системы.
Не только общий холестерин
По словам специалиста, ориентироваться исключительно на показатель общего холестерина — ошибка. Для полноценной картины нужно сдавать липидограмму, которая отражает уровни разных фракций жиров.
Также врач предостерегла от слепого доверия лабораторным "нормам". Каждый человек индивидуален, и оценивать результаты анализов нужно комплексно.
Лекарства не только для пожилых
Один из мифов — что препараты для снижения уровня холестерина назначаются исключительно в старшем возрасте. Васильева подчеркнула, что это не так:
"Некоторые пациенты без адекватной медикаментозной терапии уже к 30-35 годам будут иметь сердечно-сосудистое заболевание", — отметила кардиолог.
Назначение терапии зависит от множества факторов:
- пола и возраста,
- артериального давления,
- уровня глюкозы и мочевой кислоты,
- вредных привычек,
- сопутствующих заболеваний.
Вывод
Холестерин сам по себе не враг, но его показатели важно рассматривать в контексте общего здоровья. Правильная диагностика и своевременная терапия позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже в молодом возрасте.
