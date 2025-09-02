Молодые тоже рискуют: препараты от холестерина нужны не только пожилым

Кардиолог Ирина Васильева в своём Telegram-канале разобрала самые распространённые заблуждения о холестерине и объяснила, как правильно оценивать риски для сердечно-сосудистой системы.

Не только общий холестерин

По словам специалиста, ориентироваться исключительно на показатель общего холестерина — ошибка. Для полноценной картины нужно сдавать липидограмму, которая отражает уровни разных фракций жиров.

Также врач предостерегла от слепого доверия лабораторным "нормам". Каждый человек индивидуален, и оценивать результаты анализов нужно комплексно.

Лекарства не только для пожилых

Один из мифов — что препараты для снижения уровня холестерина назначаются исключительно в старшем возрасте. Васильева подчеркнула, что это не так:

"Некоторые пациенты без адекватной медикаментозной терапии уже к 30-35 годам будут иметь сердечно-сосудистое заболевание", — отметила кардиолог.

Назначение терапии зависит от множества факторов:

пола и возраста,

артериального давления,

уровня глюкозы и мочевой кислоты,

вредных привычек,

сопутствующих заболеваний.

Вывод

Холестерин сам по себе не враг, но его показатели важно рассматривать в контексте общего здоровья. Правильная диагностика и своевременная терапия позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже в молодом возрасте.