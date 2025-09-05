Снизить холестерин без таблеток: что скрывают врачи — 5 продуктов, которые чистят сосуды

Холестерин — жизненно важное вещество, которое участвует в построении клеточных мембран и синтезе гормонов. Но его избыток в крови способен стать серьёзной угрозой для здоровья. Повышенный уровень липидов ведёт к образованию атеросклеротических бляшек, из-за которых сужаются сосуды и повышается риск инфаркта или инсульта. Именно поэтому врачи советуют регулярно контролировать липидный профиль и не откладывать визит к специалисту при первых тревожных симптомах.

Почему высокий холестерин опасен

Избыточное количество холестерина приводит к тому, что на стенках артерий формируются бляшки. Они постепенно уменьшают просвет сосудов и ухудшают кровоснабжение сердца и мозга. В тяжёлых случаях это заканчивается жизнеугрожающими состояниями — инфарктом миокарда и инсультом.

Кардиолог "СМ-Клиники" Анастасия Фомичева в беседе подчеркнула, что главная задача — поддерживать уровень холестерина в норме.

Медикаментозная терапия

Существует специальное лечение — гиполипидемическая терапия. Чаще всего врачи назначают статины, которые снижают уровень липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина).

"Назначать их должен только врач с учётом уровня липидного профиля, наличия атеросклероза сосудов и оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметила Фомичева.

Самолечение такими препаратами недопустимо: только специалист может определить правильную дозировку и длительность терапии.

Немедикаментозные способы

Кардиологи напоминают, что снизить холестерин можно и без лекарств — изменив образ жизни.

Снижение веса при избытке массы тела.

Увеличение физической активности: 30 минут активной ходьбы или упражнений каждый день.

Сокращение потребления алкоголя.

Ограничение легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров.

Включение в рацион большего количества растительной пищи.

Отдельно специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты с омега-3 жирными кислотами. Жирная рыба (форель, сёмга) хотя бы дважды в неделю и оливковое масло ежедневно помогают снижать уровень липидов и укреплять сосуды.

Полезные добавки

Врач также упомянула, что в арсенале немедикаментозных средств есть и биодобавки.

"Кроме того, по данным исследований, проведённых в Китае, такая пищевая добавка — красный дрожжевой рис (моноколин), механизм действия которого похож на статины, — также способна снижать уровень холестерина", — рассказала Фомичева.

Тем не менее любые добавки можно принимать только после консультации со специалистом. Даже натуральные средства способны взаимодействовать с лекарствами и вызывать побочные эффекты.

Когда стоит насторожиться

Врачи советуют следить не только за уровнем холестерина, но и за общим состоянием здоровья. Симптомы вроде частых головных болей, боли за грудиной, одышки или онемения конечностей могут указывать на нарушение кровотока. В таких случаях важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Регулярные анализы, сбалансированное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек — основные меры профилактики. Это особенно важно для людей старше 40 лет и тех, у кого в семье есть случаи сердечно-сосудистых заболеваний.

Три интересных факта