Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кровеносный сосуд
Кровеносный сосуд
© scientificanimations.com by https://www.scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:14

Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Исследование: бобовые помогают вывести лишний холестерин и укрепляют здоровье сердца

Можно ли предотвратить инфаркт, просто изменив один пункт в меню? Как оказалось — да. Ученые выяснили: всего одна чашка фасоли или нута в день способна значительно снизить уровень "плохого" холестерина и тем самым уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что показало новое исследование?

В течение 12 недель ученые наблюдали за 72 участниками с преддиабетом — состоянием, при котором вероятность развития диабета и осложнений, связанных с сердцем, повышена в разы. 75% из них уже имели проблемы с уровнем холестерина.

Участников разделили на три группы:

  • Первая ежедневно ела чашку черной фасоли.
  • Вторая — нут.
  • Третья (контрольная) — рис.

В начале, середине и по завершении эксперимента брались анализы крови на уровень холестерина, сахара и маркеры воспаления. И результаты оказались поразительными.

Нут и черная фасоль уверенно показали снижение уровня липопротеинов низкой плотности — того самого "плохого" холестерина, который связан с инфарктами и инсультами.

Как работают бобовые?

Механизм действия прост: нут и фасоль питают полезные кишечные бактерии, а те, в свою очередь, помогают выводить лишний холестерин из организма. Этот процесс снижает риск образования атеросклеротических бляшек, которые могут закупоривать сосуды.

"Бобовые не только полезны, но и доступны, просты в приготовлении и подходят для ежедневного рациона", — отмечают специалисты.

Как включить в рацион?

Фасоль и нут можно употреблять в разных формах:

  • консервированными;
  • сушеными (после замачивания);
  • замороженными.

Их можно добавлять в супы, салаты, гарниры или использовать как самостоятельное блюдо. Главное — заменять ими продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирное мясо или переработанные закуски.

Почему это важно

Насыщенные жиры животного происхождения — одна из главных причин повышения холестерина. А значит, замена их на продукты вроде фасоли и нута — это простой и эффективный способ поддерживать здоровье сердца, не прибегая к лекарствам.

Вывод

Никаких модных диет и дорогих суперфудов — только привычные бобовые, знакомые с детства. Нут и фасоль действительно работают. Они не просто улучшают пищеварение, но и снижают холестерин, защищая сердце. Включите их в рацион — и, возможно, предотвратите нечто гораздо более серьёзное.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт свекольного салата на зиму с луком и чесноком сегодня в 14:41

Секрет бабушкиного погреба: свекольный салат, который едят даже те, кто не любит свеклу

Яркий, ароматный и невероятно вкусный свекольный салат на зиму — пальчики оближешь! Простой рецепт, минимум усилий, а результат покорит даже самых привередливых гурманов. Готовьте и наслаждайтесь!

Читать полностью » Диетолог Гадре: двойное отваривание риса снижает содержание мышьяка на 50% сегодня в 14:19

Рис может быть опасным: что делать при приготовлении, чтобы убрать мышьяк

Узнайте, как правильно готовить рис, чтобы сохранить максимум пользы и минимизировать вред. Сравнение способов варки от экспертов, рекомендации по снижению уровня мышьяка.

Читать полностью » Свиная поджарка с подливкой: рецепт приготовления по ГОСТу сегодня в 14:14

Почему в ресторанах не подают такую поджарку? Домашний рецепт с изюминкой

Узнайте, как легко и быстро приготовить поджарку из свинины с подливкой на сковороде. Это блюдо идеально подойдет как для будней, так и для праздников!

Читать полностью » Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы сегодня в 13:49

Секретный ингредиент, который сделает ваше жаркое из свинины незабываемым

Откройте для себя идеальный рецепт жаркого из свинины с картошкой! Простота приготовления и насыщенный вкус сделают ваш ужин незабываемым.

Читать полностью » Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод сегодня в 13:35

Боярышниковый эликсир: забытый рецепт домашнего вина, который взорвёт ваши вкусовые рецепторы

Хотите приготовить необычное домашнее вино? Боярышник придаст ему тонкий вкус и пользу. Узнайте, как сделать напиток, который удивит даже гурманов!

Читать полностью » Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак сегодня в 12:46

Секретный рецепт смузи, который заменит утренний кофе

Узнайте, как за 10 минут приготовить вкусный и полезный фруктовый смузи с кефиром! Идеальный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.

Читать полностью » Маковый торт: как правильно выбрать ингредиенты для идеального десерта сегодня в 12:29

Неожиданные ингредиенты в маковом торте: раскроем тайны кулинарного шедевра

Раскрываем секрет идеального макового торта: хрустящий бисквит, тающий крем и шоколадная глазурь. Пошаговый рецепт, который сделает ваш праздник незабываемым.

Читать полностью » Рецепт кекса с кабачком: пошаговая инструкция сегодня в 11:38

Сладкая тайна: кабачок в кексе, который покорит ваше сердце

Нежный кекс с лимонной глазурью, в котором спрятан неожиданный ингредиент — кабачок! Он делает выпечку сочной, но совершенно не чувствуется. Попробуйте — никто не догадается!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

В Риме найдена мраморная голова, возраст которой составляет около 2000 лет
ЮФО

ПВО отразила атаку украинских дронов на астраханский порт Оля
Авто и мото

Мифы о безопасности автомобилей: исследование от автоэкспертов
УрФО

Глава Минпромторга РФ протестировал новый российский троллейбус "Синара" в Челябинске
СЗФО

Археологи обнаружили уникальные "берестяные" захоронения в исчезнувшем Пустозерске
Дом

Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках
СКФО

На Северном Кавказе к электросетям подключили более 8 тысяч новых потребителей
Красота и здоровье

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru