Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Можно ли предотвратить инфаркт, просто изменив один пункт в меню? Как оказалось — да. Ученые выяснили: всего одна чашка фасоли или нута в день способна значительно снизить уровень "плохого" холестерина и тем самым уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что показало новое исследование?

В течение 12 недель ученые наблюдали за 72 участниками с преддиабетом — состоянием, при котором вероятность развития диабета и осложнений, связанных с сердцем, повышена в разы. 75% из них уже имели проблемы с уровнем холестерина.

Участников разделили на три группы:

Первая ежедневно ела чашку черной фасоли.

Вторая — нут.

Третья (контрольная) — рис.

В начале, середине и по завершении эксперимента брались анализы крови на уровень холестерина, сахара и маркеры воспаления. И результаты оказались поразительными.

Нут и черная фасоль уверенно показали снижение уровня липопротеинов низкой плотности — того самого "плохого" холестерина, который связан с инфарктами и инсультами.



Как работают бобовые?

Механизм действия прост: нут и фасоль питают полезные кишечные бактерии, а те, в свою очередь, помогают выводить лишний холестерин из организма. Этот процесс снижает риск образования атеросклеротических бляшек, которые могут закупоривать сосуды.

"Бобовые не только полезны, но и доступны, просты в приготовлении и подходят для ежедневного рациона", — отмечают специалисты.

Как включить в рацион?

Фасоль и нут можно употреблять в разных формах:

консервированными;

сушеными (после замачивания);

замороженными.

Их можно добавлять в супы, салаты, гарниры или использовать как самостоятельное блюдо. Главное — заменять ими продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как жирное мясо или переработанные закуски.

Почему это важно

Насыщенные жиры животного происхождения — одна из главных причин повышения холестерина. А значит, замена их на продукты вроде фасоли и нута — это простой и эффективный способ поддерживать здоровье сердца, не прибегая к лекарствам.

Вывод

Никаких модных диет и дорогих суперфудов — только привычные бобовые, знакомые с детства. Нут и фасоль действительно работают. Они не просто улучшают пищеварение, но и снижают холестерин, защищая сердце. Включите их в рацион — и, возможно, предотвратите нечто гораздо более серьёзное.