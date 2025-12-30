Холестерин не падает, диеты не работают: ошибка, которую совершают почти все

Повышенный холестерин часто воспринимается как приговор и повод для жёстких диет, однако такой подход редко даёт устойчивый результат. Гораздо эффективнее действовать постепенно, меняя образ жизни без резких ограничений. Об этом, но не первым предложением, пишет издание Daily Mail со ссылкой на врача-терапевта и специалиста по питанию Кристин Норман.

Почему лекарства не всегда работают

По словам Норман, почти половина пациентов, которым назначают статины, в течение двух лет так и не достигают безопасных показателей холестерина. Причины бывают разными: нарушение рекомендаций врача, неправильно подобранная дозировка, но также — особенности питания и образа жизни.

Даже при медикаментозной терапии ежедневные привычки продолжают играть ключевую роль. Если рацион и режим дня остаются прежними, эффект от лекарств может быть значительно слабее ожидаемого.

Отказ от жёстких диет

Первый шаг при обнаружении высокого холестерина, по мнению специалиста, — отказаться от радикальных диет и идеи навсегда исключить "вредные" продукты. Такой сценарий, как правило, заканчивается срывами.

"Если в рационе человека преобладают продукты глубокой переработки, нереалистично ожидать, что он в одночасье перейдет на домашнюю пищу и откажется от перекусов. Такой подход редко срабатывает", — уверена врач-терапевт и специалист по питанию Кристин Норман.

Малые изменения вместо резких шагов

Вместо запретов Норман рекомендует постепенное добавление полезных продуктов. Например, к привычному перекусу можно добавить овощи или листовую зелень, а со временем выработать привычку завтракать овсяной кашей. Такой метод позволяет мягко перестроить питание без стресса для организма.

Если же рацион уже состоит в основном из домашней пищи, а уровень холестерина остаётся высоким, специалист советует обратить внимание на детали. В частности, увеличить долю жирной рыбы, частично заменить животные жиры растительными и попробовать альтернативные продукты — тофу или соевое молоко.

Роль сна и физической активности

Питанием рекомендации не ограничиваются. Для контроля холестерина врач также советует полноценно спать и вести активный образ жизни. Регулярное движение и восстановление организма во сне напрямую влияют на обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы.

При этом Норман подчёркивает, что изменения образа жизни не заменяют лекарственную терапию, если она назначена врачом. Однако такие меры могут повысить эффективность препаратов или со временем позволить снизить их дозировку.