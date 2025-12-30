Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка сидит за столом
Девушка сидит за столом
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:10

Холестерин не падает, диеты не работают: ошибка, которую совершают почти все

Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail

Повышенный холестерин часто воспринимается как приговор и повод для жёстких диет, однако такой подход редко даёт устойчивый результат. Гораздо эффективнее действовать постепенно, меняя образ жизни без резких ограничений. Об этом, но не первым предложением, пишет издание Daily Mail со ссылкой на врача-терапевта и специалиста по питанию Кристин Норман.

Почему лекарства не всегда работают

По словам Норман, почти половина пациентов, которым назначают статины, в течение двух лет так и не достигают безопасных показателей холестерина. Причины бывают разными: нарушение рекомендаций врача, неправильно подобранная дозировка, но также — особенности питания и образа жизни.

Даже при медикаментозной терапии ежедневные привычки продолжают играть ключевую роль. Если рацион и режим дня остаются прежними, эффект от лекарств может быть значительно слабее ожидаемого.

Отказ от жёстких диет

Первый шаг при обнаружении высокого холестерина, по мнению специалиста, — отказаться от радикальных диет и идеи навсегда исключить "вредные" продукты. Такой сценарий, как правило, заканчивается срывами.

"Если в рационе человека преобладают продукты глубокой переработки, нереалистично ожидать, что он в одночасье перейдет на домашнюю пищу и откажется от перекусов. Такой подход редко срабатывает", — уверена врач-терапевт и специалист по питанию Кристин Норман.

Малые изменения вместо резких шагов

Вместо запретов Норман рекомендует постепенное добавление полезных продуктов. Например, к привычному перекусу можно добавить овощи или листовую зелень, а со временем выработать привычку завтракать овсяной кашей. Такой метод позволяет мягко перестроить питание без стресса для организма.

Если же рацион уже состоит в основном из домашней пищи, а уровень холестерина остаётся высоким, специалист советует обратить внимание на детали. В частности, увеличить долю жирной рыбы, частично заменить животные жиры растительными и попробовать альтернативные продукты — тофу или соевое молоко.

Роль сна и физической активности

Питанием рекомендации не ограничиваются. Для контроля холестерина врач также советует полноценно спать и вести активный образ жизни. Регулярное движение и восстановление организма во сне напрямую влияют на обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы.

При этом Норман подчёркивает, что изменения образа жизни не заменяют лекарственную терапию, если она назначена врачом. Однако такие меры могут повысить эффективность препаратов или со временем позволить снизить их дозировку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трансплантация органов от людей и животных могут дополнять друг друга — Каабак сегодня в 13:12
Трансплантация от животных: почему это может стать ключом к решению проблемы нехватки доноров

Технологии трансплантации животных могут стать важным дополнением к медицинской практике, несмотря на дефицит доноров. Религиозные запреты не станут препятствием для ксенотрансплантации.

Читать полностью » Алкоголь и еда могут вызвать сбои в ритме сердца, предупреждает — Покатилов сегодня в 13:12
Учащённое сердцебиение и головокружение после праздников: когда это сигнал опасности для сердца

Во время новогодних застолий важно учитывать симптомы "синдрома праздничного сердца" и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Читать полностью » Сорокин предупредил о рисках обморожений у детей зимой и дал советы по профилактике — Радио 1 сегодня в 13:12
Переохлаждение — скрытая угроза зимних прогулок: как защитить ребёнка от обморожений

Врач рассказал, как правильно одевать детей для зимних прогулок и что делать при первых признаках обморожения.

Читать полностью » В 2027 году вакцинация против ВПЧ станет доступной бесплатно для россиян — Леонов сегодня в 13:12
Прививка от ВПЧ войдёт в Национальный календарь прививок: что нужно знать о профилактике рака

В 2027 году вакцинация против вируса папилломы человека может стать бесплатной для всех россиян. Это шаг к улучшению онкопрофилактики в стране.

Читать полностью » Каял на слизистой меняет форму и размер глаз — визажисты сегодня в 11:22
Макияж вроде тот же, а эффект другой: один карандаш решает больше, чем кажется

Малозаметная деталь, которая меняет взгляд за секунды: как каял помогает сделать глаза выразительнее и почему визажисты считают его незаменимым инструментом.

Читать полностью » Писарева предупредила о высоком содержании калорий в новогодних блюдах — ТАСС сегодня в 11:20
Праздничное меню без последствий: как наслаждаться новогодними блюдами без ущерба для здоровья

Диетолог рассказал, как новогодние блюда могут перегрузить пищеварение, и предложил советы, как не переесть на праздники.

Читать полностью » Сыворотка быстро впитывается и не оставляет жирной плёнки сегодня в 7:43
Зимой кожа стала сухой и стянутой — разобралась, что лучше: сыворотка для тела или масло

Сухость кожи зимой — это не приговор! Узнайте, как выбрать между сывороткой и маслом для тела, чтобы ваша кожа всегда оставалась прекрасной.

Читать полностью » Зимой дефицит витамина D может привести к усталости и мышечной слабости — Лента.ру сегодня в 7:04
Когда усталость становится сигналом болезни: что стоит за хронической слабостью

Усталость, не проходящая после отдыха, может быть признаком серьёзных заболеваний. Врач объяснила, когда стоит обратиться за помощью.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Общество
Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота
Красота и здоровье
Сильная ночная потливость может быть признаком рака — NHS
Садоводство
Конструкция скважины влияет на стабильность водоснабжения — гидрогеологи
Красота и здоровье
Антибиотики всё чаще не действуют из-за устойчивости бактерий — иммунолог Калинина
Мир
Зимний шторм оставил без света более 100 тысяч домов в США — ТАСС
Дом
Хлеб эффективно собирает мелкие осколки стекла — The Takeout
Мир
Пекин заявил о защите суверенитета от санкций — Ван И
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet