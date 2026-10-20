Детские сосуды под ударом: почему проверка холестерина стала важной даже для здоровых школьников

Случаи развития гипертонической болезни и инсультов стали фиксироваться у детей в возрасте от семи до десяти лет, что требует особого внимания к уровню холестерина в крови, рассказал педиатр, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов. В комментарии для NewsInfo специалист пояснил, почему ранняя диагностика сердечно-сосудистых патологий становится жизненно важной мерой профилактики.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в рамках программы государственных гарантий российская система здравоохранения уже проводит бесплатный скрининг на холестерин для детей в 6 и 10 лет по полису ОМС. Глава ведомства подчеркнул, что современная медицина стремится к сопровождению пациента и выявлению патологий на ранних стадиях, презентуя новые цифровые инструменты для мониторинга здоровья.

По словам доктора, омоложение сосудистых заболеваний связано с постоянным нервным напряжением, которому подвергаются современные дети из-за чрезмерного использования гаджетов. Педиатр отметил, что гиперхолестеринемия — повышение уровня холестерина — теперь встречается в раннем возрасте так же часто, как и у взрослых.

При этом важно понимать, что высокие показатели не всегда связаны только с рационом питания. Значительную роль играют генетическая предрасположенность и состояние внутренних органов. Специалисты отмечают, что опасные изменения начинаются задолго до первых симптомов, поэтому игнорировать результаты анализов нельзя.

"Это не значит что атеросклероз болезнь пожилых людей. Предрасположенность и повышенный уровень холестерина сейчас характерны и для детей. Есть такая тенденция", — пояснил Орлов.

Эксперт подчеркнул, что скрининг в возрасте 6-10 лет оправдан, даже если у ребенка нет видимых признаков недомогания. Часто проблема кроется в нарушении функции печени или наследственных факторах: если у родителей диагностирован высокий уровень липидов, риск для ребенка существенно возрастает.

Врачи подчеркивают, что возраст больше не защищает от патологий, которые раньше считались сугубо старческими. Своевременный контроль позволяет избежать радикальных мер лечения в будущем.

"Это связано даже не с питанием, с нарушением функции печени. Стресс, нервное напряжение провоцируют. Если холестерин достигает критических цифр, там, есть смысл рассмотреть назначение лечения", — добавил специалист.

Для коррекции состояния у детей врачи стараются не использовать агрессивную терапию сразу. Существуют эффективные препараты растительного происхождения, позволяющие нормализовать показатели без применения статинов на начальном этапе. Однако основой здоровья остается образ жизни, ведь нередко газировка в детстве запускает опасную привычку, приводящую к системным сбоям в организме.

Дополнительным фактором риска выступает лишний вес в детстве, который провоцирует гормональные изменения и метаболические нарушения. В некоторых случаях для нормализации липидного обмена медики рекомендуют пересмотреть состав рациона, учитывая, что определенные традиционные продукты при правильном употреблении могут способствовать защите сосудов.

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