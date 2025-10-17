Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Редактирование ДНК
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 0:27

Новая эпоха кардиологии: микроскопические цепочки ДНК очищают кровь от лишнего жира

Учёные из Барселоны и Орегона разработали ДНК-метод снижения уровня холестерина через подавление гена PCSK9

Когда уровень холестерина в крови выходит за пределы нормы, сердце и сосуды первыми ощущают последствия. Гиперхолестеринемия повреждает артерии, ускоряет развитие атеросклероза и повышает риск инфаркта. Учёные из Университета Барселоны и Университета Орегона предложили альтернативу традиционным статинам — инновационный метод, использующий полипуриновые шпильки (PPRH) для подавления активности гена PCSK9. Этот подход способен эффективно снижать уровень "плохого" холестерина и открывает новую страницу в терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Как работает PCSK9 и почему его важно подавить

Фермент PCSK9 отвечает за разрушение рецепторов, которые выводят из крови липопротеины низкой плотности (ЛПНП — тот самый "плохой" холестерин). Чем активнее этот белок, тем меньше рецепторов остаётся на клетках печени, и тем выше уровень холестерина в плазме. Именно поэтому PCSK9 стал одной из главных терапевтических мишеней последних лет.

Полипуриновые шпильки представляют собой короткие цепочки ДНК, которые связываются с конкретными участками гена PCSK9 и блокируют его транскрипцию. Это снижает синтез белка и позволяет клеткам печени эффективнее улавливать ЛПНП, очищая кровь от избытка холестерина.

"В частности, одно из плеч каждой цепи полипуринов HpE9 и HpE12 специфически связывается с полипиримидиновыми последовательностями экзонов 9 и 12 PCSK9 соответственно посредством связей Уотсона-Крика", — отметил профессор Карлес Дж. Сьюдад с кафедры биохимии и физиологии.

Такое связывание нарушает работу РНК-полимеразы и факторов транскрипции, фактически "заглушая" активность гена, который отвечает за производство PCSK9.

Сравнение подходов к снижению уровня холестерина

Метод Механизм действия Эффективность Недостатки
Статины Подавляют фермент, синтезирующий холестерин Высокая Возможны миопатии, боли в мышцах
Моноклональные антитела (эволокумаб, алирокумаб) Блокируют сам белок PCSK9 Очень высокая Дорогостоящее лечение
siRNA (Инклисиран) Подавляет экспрессию гена PCSK9 на уровне РНК Высокая Требует инъекций, контроль побочных эффектов
Полипуриновые шпильки (PPRH) Останавливают транскрипцию гена PCSK9 Высокая Метод пока в исследовании

Шаг за шагом: как создаётся терапия на основе PPRH

  1. Учёные синтезируют короткие ДНК-последовательности, соответствующие специфическим участкам гена PCSK9.

  2. Эти молекулы вводятся в клетки печени (линии HepG2).

  3. PPRH связываются с мишенью и блокируют синтез РНК PCSK9.

  4. Количество белка PCSK9 падает, а число рецепторов ЛПНП растёт.

  5. В результате клетки активнее захватывают холестерин, очищая кровь.

"Результаты показывают, что как HpE9, так и HpE12 высокоэффективны в клетках HepG2. HpE12 снижает уровень РНК PCSK9 на 74%, а уровень белка — на 87%", — пояснила профессор Вероника Ноэ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: длительное применение статинов без медицинского контроля.

  • Последствие: мышечные боли, усталость, повышение ферментов печени.

  • Альтернатива: терапевтические олигонуклеотиды на основе полипуриновых шпилек, не вызывающие иммунных реакций и не влияющие на мышцы.

А что если внедрить метод в клинику

Если технология PPRH подтвердит эффективность в клинических испытаниях, она может стать основой персонализированных препаратов. Такие лекарства будут создаваться под конкретный генетический профиль пациента и позволят поддерживать оптимальный уровень холестерина без системных побочных эффектов.

Плюсы и минусы подхода на основе PPRH

Плюсы Минусы
Точечное воздействие на причину болезни Пока не прошли клинические испытания
Отсутствие иммуногенности и токсичности Необходима сложная доставка в клетки
Низкая стоимость синтеза Требует подтверждения долгосрочной безопасности

FAQ

Как работают полипуриновые шпильки?
Они представляют собой ДНК-фрагменты, которые связываются с определёнными участками гена PCSK9 и блокируют его активность, тем самым снижая уровень холестерина.

Безопасна ли такая терапия для человека?
Пока что эффективность и безопасность метода проверены только на трансгенных мышах, но результаты внушают оптимизм: уровень PCSK9 снизился на 50%, а холестерин — почти наполовину за три дня.

Когда появятся лекарства на основе PPRH?
Учёные прогнозируют, что до клинического применения пройдёт несколько лет — требуется доказать эффективность и стабильность молекул в организме человека.

Мифы и правда

Миф 1: снизить холестерин можно только статинами.
Правда: современные методы, включая ингибиторы PCSK9 и PPRH, позволяют достичь того же эффекта без побочных симптомов.

Миф 2: высокий холестерин всегда результат питания.
Правда: у многих людей уровень холестерина повышается из-за генетических факторов — например, избыточной активности гена PCSK9.

Миф 3: естественные добавки полностью безопасны.
Правда: даже растительные средства могут влиять на печень и обмен веществ, поэтому любые препараты нужно согласовывать с врачом.

Три интересных факта

  1. Белок PCSK9 был открыт всего 20 лет назад, но уже стал главной целью для десятков фармкомпаний.

  2. Полипуриновые шпильки впервые описали испанские учёные более десяти лет назад как универсальный инструмент подавления генов.

  3. PPRH способны действовать не только на PCSK9, но и на другие гены, связанные с онкологией и диабетом.

Исторический контекст

Идея генетической регуляции холестерина возникла ещё в начале 2000-х, когда был расшифрован ген PCSK9. Первые лекарства на основе моноклональных антител появились в 2015 году, но их высокая стоимость ограничила применение. Сегодня исследования PPRH возвращают надежду на доступную и безопасную терапию, где ДНК-молекулы становятся ключом к здоровому сердцу.

