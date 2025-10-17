Новая эпоха кардиологии: микроскопические цепочки ДНК очищают кровь от лишнего жира
Когда уровень холестерина в крови выходит за пределы нормы, сердце и сосуды первыми ощущают последствия. Гиперхолестеринемия повреждает артерии, ускоряет развитие атеросклероза и повышает риск инфаркта. Учёные из Университета Барселоны и Университета Орегона предложили альтернативу традиционным статинам — инновационный метод, использующий полипуриновые шпильки (PPRH) для подавления активности гена PCSK9. Этот подход способен эффективно снижать уровень "плохого" холестерина и открывает новую страницу в терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Как работает PCSK9 и почему его важно подавить
Фермент PCSK9 отвечает за разрушение рецепторов, которые выводят из крови липопротеины низкой плотности (ЛПНП — тот самый "плохой" холестерин). Чем активнее этот белок, тем меньше рецепторов остаётся на клетках печени, и тем выше уровень холестерина в плазме. Именно поэтому PCSK9 стал одной из главных терапевтических мишеней последних лет.
Полипуриновые шпильки представляют собой короткие цепочки ДНК, которые связываются с конкретными участками гена PCSK9 и блокируют его транскрипцию. Это снижает синтез белка и позволяет клеткам печени эффективнее улавливать ЛПНП, очищая кровь от избытка холестерина.
"В частности, одно из плеч каждой цепи полипуринов HpE9 и HpE12 специфически связывается с полипиримидиновыми последовательностями экзонов 9 и 12 PCSK9 соответственно посредством связей Уотсона-Крика", — отметил профессор Карлес Дж. Сьюдад с кафедры биохимии и физиологии.
Такое связывание нарушает работу РНК-полимеразы и факторов транскрипции, фактически "заглушая" активность гена, который отвечает за производство PCSK9.
Сравнение подходов к снижению уровня холестерина
|Метод
|Механизм действия
|Эффективность
|Недостатки
|Статины
|Подавляют фермент, синтезирующий холестерин
|Высокая
|Возможны миопатии, боли в мышцах
|Моноклональные антитела (эволокумаб, алирокумаб)
|Блокируют сам белок PCSK9
|Очень высокая
|Дорогостоящее лечение
|siRNA (Инклисиран)
|Подавляет экспрессию гена PCSK9 на уровне РНК
|Высокая
|Требует инъекций, контроль побочных эффектов
|Полипуриновые шпильки (PPRH)
|Останавливают транскрипцию гена PCSK9
|Высокая
|Метод пока в исследовании
Шаг за шагом: как создаётся терапия на основе PPRH
-
Учёные синтезируют короткие ДНК-последовательности, соответствующие специфическим участкам гена PCSK9.
-
Эти молекулы вводятся в клетки печени (линии HepG2).
-
PPRH связываются с мишенью и блокируют синтез РНК PCSK9.
-
Количество белка PCSK9 падает, а число рецепторов ЛПНП растёт.
-
В результате клетки активнее захватывают холестерин, очищая кровь.
"Результаты показывают, что как HpE9, так и HpE12 высокоэффективны в клетках HepG2. HpE12 снижает уровень РНК PCSK9 на 74%, а уровень белка — на 87%", — пояснила профессор Вероника Ноэ.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: длительное применение статинов без медицинского контроля.
-
Последствие: мышечные боли, усталость, повышение ферментов печени.
-
Альтернатива: терапевтические олигонуклеотиды на основе полипуриновых шпилек, не вызывающие иммунных реакций и не влияющие на мышцы.
А что если внедрить метод в клинику
Если технология PPRH подтвердит эффективность в клинических испытаниях, она может стать основой персонализированных препаратов. Такие лекарства будут создаваться под конкретный генетический профиль пациента и позволят поддерживать оптимальный уровень холестерина без системных побочных эффектов.
Плюсы и минусы подхода на основе PPRH
|Плюсы
|Минусы
|Точечное воздействие на причину болезни
|Пока не прошли клинические испытания
|Отсутствие иммуногенности и токсичности
|Необходима сложная доставка в клетки
|Низкая стоимость синтеза
|Требует подтверждения долгосрочной безопасности
FAQ
Как работают полипуриновые шпильки?
Они представляют собой ДНК-фрагменты, которые связываются с определёнными участками гена PCSK9 и блокируют его активность, тем самым снижая уровень холестерина.
Безопасна ли такая терапия для человека?
Пока что эффективность и безопасность метода проверены только на трансгенных мышах, но результаты внушают оптимизм: уровень PCSK9 снизился на 50%, а холестерин — почти наполовину за три дня.
Когда появятся лекарства на основе PPRH?
Учёные прогнозируют, что до клинического применения пройдёт несколько лет — требуется доказать эффективность и стабильность молекул в организме человека.
Мифы и правда
Миф 1: снизить холестерин можно только статинами.
Правда: современные методы, включая ингибиторы PCSK9 и PPRH, позволяют достичь того же эффекта без побочных симптомов.
Миф 2: высокий холестерин всегда результат питания.
Правда: у многих людей уровень холестерина повышается из-за генетических факторов — например, избыточной активности гена PCSK9.
Миф 3: естественные добавки полностью безопасны.
Правда: даже растительные средства могут влиять на печень и обмен веществ, поэтому любые препараты нужно согласовывать с врачом.
Три интересных факта
-
Белок PCSK9 был открыт всего 20 лет назад, но уже стал главной целью для десятков фармкомпаний.
-
Полипуриновые шпильки впервые описали испанские учёные более десяти лет назад как универсальный инструмент подавления генов.
-
PPRH способны действовать не только на PCSK9, но и на другие гены, связанные с онкологией и диабетом.
Исторический контекст
Идея генетической регуляции холестерина возникла ещё в начале 2000-х, когда был расшифрован ген PCSK9. Первые лекарства на основе моноклональных антител появились в 2015 году, но их высокая стоимость ограничила применение. Сегодня исследования PPRH возвращают надежду на доступную и безопасную терапию, где ДНК-молекулы становятся ключом к здоровому сердцу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru