Пробежка
Пробежка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Опубликована сегодня в 16:22

Таблетки не справляются? Эта активность снижает холестерин лучше лекарств

Чтобы снизить холестерин, врачи рекомендуют тренироваться не менее 4 раз в неделю

Регулярные упражнения не только укрепляют сердце и мышцы, но и помогают держать под контролем уровень холестерина. Физическая активность снижает "плохой" холестерин (ЛПНП) и повышает "хороший" (ЛПВП), а значит — продлевает жизнь и защищает сосуды.

Почему упражнения так важны?

Врачи отмечают: спорт меняет не только показатели анализов, но и образ жизни в целом. В отличие от таблеток, которые действуют локально и временно, тренировки запускают долговременные привычки — от правильного питания до отказа от вредных привычек.

Именно поэтому прогулка, пробежка или плавание часто оказываются эффективнее одних только лекарств. Исключение — ситуации, когда врач назначает медикаменты при высоких рисках.

Какие упражнения помогают больше всего?

Наиболее результативными в борьбе с холестерином считаются аэробные нагрузки:

  • прогулки и ходьба в быстром темпе;

  • лёгкий бег;

  • велосипедные тренировки;

  • плавание.

Но главный секрет успеха — это удовольствие от процесса. Если занятие нравится, то и продолжать его легче.

Постоянство — главный фактор

Единичная тренировка мало что меняет. Чтобы снизить холестерин, нужна регулярность: минимум 4 раза в неделю по 30-40 минут. Постепенно можно увеличивать нагрузку, но важно помнить о балансе — слишком интенсивные занятия повышают риск травм.

Безопасность и контроль

Перед началом тренировок лучше пройти медосмотр. Под руководством специалиста занятия будут не только эффективными, но и безопасными.

Борьба с высоким холестерином — это не только лекарства. Движение остаётся самым доступным и естественным "лекарством" для сердца и сосудов.

