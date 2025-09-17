Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Шесть тысяч смертей и рост на 50%: инфекция, которую считали побеждённой, снова пугает

Эксперт Попова: в Россию в 2025 году завезли четыре случая холеры из Индии

Холера — одна из тех инфекций, о которых человечество знало веками, но даже сегодня она остаётся вызовом для системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует тревожные тенденции: в последние годы число случаев заболевания растёт, а смертность, долгое время снижавшаяся, снова идёт вверх. В 2024 году от холеры умерло более шести тысяч человек — на 50% больше, чем годом ранее.

Глобальная картина

ВОЗ в своём сентябрьском отчёте за 2025 год привела конкретные цифры:

  • всего за 2024 год холеру диагностировали у 560 тысяч человек;

  • летальность составила 1,9% — то есть умирают почти двое из ста заболевших;

  • география расширилась до 60 стран (годом ранее их было 45), причём 98% случаев приходится на Африку, Азию и Ближний Восток.

Ситуация осложняется тем, что реальное количество заражённых выше, чем официальная статистика: многие эпизоды не подтверждаются лабораторно.

Туристический риск

Для России основная угроза связана не с природными очагами (их в нашей стране нет), а с завозными случаями. В 2025 году уже зафиксированы четыре эпизода холеры, все они были привезены туристами из Индии — исторического очага болезни. К странам риска также относятся Бангладеш и государства Юго-Восточной Азии.

"На сегодняшний день в России абсолютно стабильная ситуация по холере. Но в ряде стран Азии и Африки ситуация крайне напряженная. В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему инфекция так опасна

Инкубационный период у холеры короткий — от 12 часов до 5 дней. Иногда болезнь протекает бессимптомно, но даже такие носители выделяют вибрион и могут заражать других. Это делает контроль на границе затруднительным.

Основной симптом — тяжёлая диарея, которая за несколько часов приводит к сильнейшему обезвоживанию. При отсутствии лечения возможна смерть.

"Часто заболевшие люди не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро", — подчеркнула Анна Попова.

Сравнение: где опаснее всего заразиться

Регион Риск заражения Пример стран
Африка Очень высокий Нигерия, ДР Конго, Судан
Южная Азия Высокий Индия, Бангладеш
Юго-Восточная Азия Средний-высокий Мьянма, Таиланд, Вьетнам
Россия Низкий (только завозные случаи) нет природных очагов

Барьерные меры в России

  1. Усиленный контроль на границе: число досматриваемых пассажиров увеличено вдвое по сравнению с 2019 годом.

  2. Экспресс-диагностика: в российских лабораториях применяют ПЦР-тесты, а также новый анализ, позволяющий выявить сразу пять инфекций, включая холеру, за один час.

  3. Информирование: туристам, выезжающим в эндемичные страны, выдаются памятки по профилактике.

  4. Медицинская готовность: в инфекционных стационарах имеются резервы растворов для регидратации и антибиотиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самолечение при первых симптомах.
    → Последствие: стремительное обезвоживание и высокий риск летального исхода.
    → Альтернатива: немедленное обращение к врачу и регидратационная терапия.

  • Ошибка: употребление сырой воды и уличной еды в эндемичных странах.
    → Последствие: заражение вибрионом.
    → Альтернатива: только бутилированная вода, проверенные кафе, отказ от сырых морепродуктов.

  • Ошибка: несоблюдение правил гигиены.
    → Последствие: распространение инфекции среди близких.
    → Альтернатива: регулярное мытьё рук, особенно перед едой.

А что если случится вспышка в России?

Сценарий маловероятен. В стране есть централизованное водоснабжение и эффективный эпиднадзор. Даже при завозных случаях источники инфекции быстро изолируются. Пример — весной 2025 года в Воронеже удалось оперативно локализовать контактный случай, связанный с туристом.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Высокий уровень санитарии и доступ к чистой воде Растущая глобальная заболеваемость
Налаженный эпиднадзор и опыт ликвидации вспышек Завозные случаи из эндемичных стран
Современные экспресс-тесты и лечение Бессимптомное течение у части заражённых

FAQ

Как передаётся холера?
Через заражённую воду и пищу, а также в редких случаях контактно-бытовым путём.

Что лучше для профилактики — вакцина или гигиена?
ВОЗ рекомендует в первую очередь соблюдать санитарные правила. Вакцина существует, но применяется выборочно — в странах с высоким риском.

Сколько стоит лечение?
Основное — регидратация. В условиях стационара применяются солевые растворы и антибиотики. В среднем терапия обходится дешевле, чем при многих других инфекциях, но всё зависит от тяжести состояния.

Мифы и правда

  • Миф: холера неизлечима.
    Правда: при правильной терапии смертность не превышает 1%.

  • Миф: заразиться можно только через воду.
    Правда: возможна передача и через пищу (особенно морепродукты).

  • Миф: болезнь всегда протекает тяжело.
    Правда: часть случаев проходит бессимптомно, но такие люди всё равно заразны.

3 интересных факта

  1. На лечение одного тяжёлого пациента иногда требуется до 150 литров инфузионных растворов.

  2. Холера сопровождала человечество на протяжении семи пандемий, последняя началась в 1961 году.

  3. Возбудитель не выживает в сухой среде: заражение возможно только через воду или влажные продукты.

Исторический контекст

  • XIX век — Европа пережила несколько крупных эпидемий холеры.

  • 1961 год — начало седьмой пандемии, вызванной штаммом El Tor.

  • 2001 год — вспышка в Казани, успешно ликвидированная российскими эпидемиологами.

  • 2025 год — фиксируются завозные случаи в России, но система здравоохранения справляется.

