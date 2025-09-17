Шесть тысяч смертей и рост на 50%: инфекция, которую считали побеждённой, снова пугает
Холера — одна из тех инфекций, о которых человечество знало веками, но даже сегодня она остаётся вызовом для системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует тревожные тенденции: в последние годы число случаев заболевания растёт, а смертность, долгое время снижавшаяся, снова идёт вверх. В 2024 году от холеры умерло более шести тысяч человек — на 50% больше, чем годом ранее.
Глобальная картина
ВОЗ в своём сентябрьском отчёте за 2025 год привела конкретные цифры:
-
всего за 2024 год холеру диагностировали у 560 тысяч человек;
-
летальность составила 1,9% — то есть умирают почти двое из ста заболевших;
-
география расширилась до 60 стран (годом ранее их было 45), причём 98% случаев приходится на Африку, Азию и Ближний Восток.
Ситуация осложняется тем, что реальное количество заражённых выше, чем официальная статистика: многие эпизоды не подтверждаются лабораторно.
Туристический риск
Для России основная угроза связана не с природными очагами (их в нашей стране нет), а с завозными случаями. В 2025 году уже зафиксированы четыре эпизода холеры, все они были привезены туристами из Индии — исторического очага болезни. К странам риска также относятся Бангладеш и государства Юго-Восточной Азии.
"На сегодняшний день в России абсолютно стабильная ситуация по холере. Но в ряде стран Азии и Африки ситуация крайне напряженная. В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Почему инфекция так опасна
Инкубационный период у холеры короткий — от 12 часов до 5 дней. Иногда болезнь протекает бессимптомно, но даже такие носители выделяют вибрион и могут заражать других. Это делает контроль на границе затруднительным.
Основной симптом — тяжёлая диарея, которая за несколько часов приводит к сильнейшему обезвоживанию. При отсутствии лечения возможна смерть.
"Часто заболевшие люди не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро", — подчеркнула Анна Попова.
Сравнение: где опаснее всего заразиться
|Регион
|Риск заражения
|Пример стран
|Африка
|Очень высокий
|Нигерия, ДР Конго, Судан
|Южная Азия
|Высокий
|Индия, Бангладеш
|Юго-Восточная Азия
|Средний-высокий
|Мьянма, Таиланд, Вьетнам
|Россия
|Низкий (только завозные случаи)
|нет природных очагов
Барьерные меры в России
-
Усиленный контроль на границе: число досматриваемых пассажиров увеличено вдвое по сравнению с 2019 годом.
-
Экспресс-диагностика: в российских лабораториях применяют ПЦР-тесты, а также новый анализ, позволяющий выявить сразу пять инфекций, включая холеру, за один час.
-
Информирование: туристам, выезжающим в эндемичные страны, выдаются памятки по профилактике.
-
Медицинская готовность: в инфекционных стационарах имеются резервы растворов для регидратации и антибиотиков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: самолечение при первых симптомах.
→ Последствие: стремительное обезвоживание и высокий риск летального исхода.
→ Альтернатива: немедленное обращение к врачу и регидратационная терапия.
-
Ошибка: употребление сырой воды и уличной еды в эндемичных странах.
→ Последствие: заражение вибрионом.
→ Альтернатива: только бутилированная вода, проверенные кафе, отказ от сырых морепродуктов.
-
Ошибка: несоблюдение правил гигиены.
→ Последствие: распространение инфекции среди близких.
→ Альтернатива: регулярное мытьё рук, особенно перед едой.
А что если случится вспышка в России?
Сценарий маловероятен. В стране есть централизованное водоснабжение и эффективный эпиднадзор. Даже при завозных случаях источники инфекции быстро изолируются. Пример — весной 2025 года в Воронеже удалось оперативно локализовать контактный случай, связанный с туристом.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень санитарии и доступ к чистой воде
|Растущая глобальная заболеваемость
|Налаженный эпиднадзор и опыт ликвидации вспышек
|Завозные случаи из эндемичных стран
|Современные экспресс-тесты и лечение
|Бессимптомное течение у части заражённых
FAQ
Как передаётся холера?
Через заражённую воду и пищу, а также в редких случаях контактно-бытовым путём.
Что лучше для профилактики — вакцина или гигиена?
ВОЗ рекомендует в первую очередь соблюдать санитарные правила. Вакцина существует, но применяется выборочно — в странах с высоким риском.
Сколько стоит лечение?
Основное — регидратация. В условиях стационара применяются солевые растворы и антибиотики. В среднем терапия обходится дешевле, чем при многих других инфекциях, но всё зависит от тяжести состояния.
Мифы и правда
-
Миф: холера неизлечима.
Правда: при правильной терапии смертность не превышает 1%.
-
Миф: заразиться можно только через воду.
Правда: возможна передача и через пищу (особенно морепродукты).
-
Миф: болезнь всегда протекает тяжело.
Правда: часть случаев проходит бессимптомно, но такие люди всё равно заразны.
3 интересных факта
-
На лечение одного тяжёлого пациента иногда требуется до 150 литров инфузионных растворов.
-
Холера сопровождала человечество на протяжении семи пандемий, последняя началась в 1961 году.
-
Возбудитель не выживает в сухой среде: заражение возможно только через воду или влажные продукты.
Исторический контекст
-
XIX век — Европа пережила несколько крупных эпидемий холеры.
-
1961 год — начало седьмой пандемии, вызванной штаммом El Tor.
-
2001 год — вспышка в Казани, успешно ликвидированная российскими эпидемиологами.
-
2025 год — фиксируются завозные случаи в России, но система здравоохранения справляется.
