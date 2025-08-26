Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капельница
Капельница
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:03

Мигранты и санитарная защита: кто кого винит в завозе "холеры" в Поволжье

СПЧ: чиновник связал риск завоза холеры в Россию с мигрантами из Средней Азии

В России разгорелась дискуссия вокруг возможной угрозы холеры. Поводом стали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики в связи с выявленными за рубежом случаями заболевания.

Реакция СПЧ
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов в своём Telegram-канале усомнился в ситуации:

"Откуда у нас в стране вдруг появилась холера?" — задался вопросом он.

Кабанов предположил, что инфекция могла попасть в Россию через мигрантов из среднеазиатских республик, и заявил о недостаточности мер санитарно-эпидемиологической защиты.

Что сказала Попова
При этом Анна Попова не говорила о вспышках болезни в России — лишь напомнила гражданам о профилактике на фоне случаев холеры в других странах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В регионе расширили меры соцподдержки: выплаты и льготы получат все семьи с тремя детьми сегодня в 13:11

Многодетность без проверки доходов: в Пензе стартует новый подход к соцподдержке

Теперь помощь получат все: в Пензенской области отменили критерий нуждаемости для многодетных семей. Но это решение несёт в себе ещё один важный символ.

Читать полностью » В Пензе стартовала акция с бесплатными медобследованиями сегодня в 11:27

Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе

Иногда неожиданные встречи могут изменить привычный четверг. В центре Пензы этим летом появится место, где о будущем подскажут врачи.

Читать полностью » В Пензе экс-начальник цеха осуждён за хищения при гособоронзаказе на 2,5 млн рублей сегодня в 5:46

Забрал премии и отправил рабочих на свой участок: в Пензе раскрыли схему начальника

Пензенский начальник цеха годами обманывал подчинённых и предприятие. Зачем он собирал «премии» работников и чем обернулись его махинации?

Читать полностью » ВТБ выяснил, какие функции нужны жителям ПФО для удобного ведения совместных счетов сегодня в 4:19

Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет

Каждый третий житель ПФО готов объединить финансы с близкими. Но сколько денег люди согласны переводить на общий счёт — и ради каких целей?

Читать полностью » Апелляция подтвердила решение: отец погибшего участника СВО не имеет права на выплаты сегодня в 1:16

Забыл на 40 лет, вспомнил на похоронах: суд лишил выплат отца погибшего бойца СВО

Он не видел сына 40 лет, но пришёл на его похороны за деньгами. Чем закончилась эта история в Волгоградской области?

Читать полностью » Мэр Кузнецка призвал жителей страховать имущество после ливня и града сегодня в 0:16

Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Шквал с градом в Кузнецке показал слабые места города. Что предложил мэр, чтобы горожане не остались один на один со стихией?

Читать полностью » Минздрав: 151 пара в Пензе прошла диагностику репродуктивного здоровья по сертификату молодожёнов вчера в 23:33

Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

В Пензе 199 пар новобрачных проверили репродуктивное здоровье. У части выявили заболевания, а 12 семьям рекомендовали ЭКО. В чём важность подготовки?

Читать полностью » Шторм в Самарской области: пострадали пять человек, повреждены десятки автомобилей вчера в 22:19

Упавшие деревья при шторме стали причиной госпитализации и разрушений в регионе

В результате сильного шторма в Самарской области пострадали пять человек, включая ребенка. По данным экстренных служб, четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один получил амбулаторное лечение. Стихия также стала причиной падения 24 деревьев, которые повредили 15 автомобилей — 11 в Тольятти и 4 в Приволжском районе.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые установили: истоки аутизма — в нарушении обработки сенсорных сигналов у младенцев
Наука и технологии

Учёные выяснили, что ездовые собаки были ключевыми в освоении Гренландии инуитами
Дом

Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии
Культура и шоу-бизнес

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life
Красота и здоровье

Как продукты влияют на волосы: обзор на основе 61 тысячи участников
Спорт и фитнес

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена
Еда

Нарколог: безопасная суточная доза алкоголя — не более 10 мл
Наука и технологии

Археологи нашли коровий зуб в Стоунхендж: находка меняет представление о древних миграциях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru