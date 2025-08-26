Мигранты и санитарная защита: кто кого винит в завозе "холеры" в Поволжье

В России разгорелась дискуссия вокруг возможной угрозы холеры. Поводом стали слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о мерах профилактики в связи с выявленными за рубежом случаями заболевания.

Реакция СПЧ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов в своём Telegram-канале усомнился в ситуации:

"Откуда у нас в стране вдруг появилась холера?" — задался вопросом он.

Кабанов предположил, что инфекция могла попасть в Россию через мигрантов из среднеазиатских республик, и заявил о недостаточности мер санитарно-эпидемиологической защиты.

Что сказала Попова

При этом Анна Попова не говорила о вспышках болезни в России — лишь напомнила гражданам о профилактике на фоне случаев холеры в других странах.