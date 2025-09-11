Детектив иммунитета: как простой тест раскроет все секреты защиты организма

В России зарегистрировали уникальную тест-систему, которая позволяет определять наличие иммунитета к холере. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости".

Новый инструмент для эпидемиологов

"Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. Притом что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел. Это важно для эпидемиологического анализа, для эпидемиологической оценки", — заявила Анна Попова.

По её словам, технология способна дифференцировать различные типы антител. Это позволяет специалистам понять не только факт наличия защиты, но и примерное время перенесённого заболевания или вакцинации.

Почему это важно

Для эпидемиологов такие данные особенно ценны. Возможность отслеживать динамику иммунного ответа помогает строить точные прогнозы, оценивать эффективность вакцинации и предотвращать возможные вспышки инфекции.

Ситуация с холерой в России

Попова подчеркнула, что в России регистрируются исключительно завозные случаи заболевания. Локального распространения холеры на территории страны не наблюдается.

Кроме того, применяемые в России методы эпидемиологического надзора и контроля вызывают значительный интерес у зарубежных коллег, что подтверждает высокий уровень отечественной профилактической медицины.

Три интересных факта