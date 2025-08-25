В Россию вернулась холера: как не пропустить симптомы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила о выявленных в России четырёх случаях холеры, все они были завезены из Индии.

Опасность болезни

По словам Поповой, при появлении симптомов счёт идёт буквально на часы:

"Чаще всего заболевшие люди не придают большого значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро".

Она подчеркнула, что именно врачи спасают пациентов в таких ситуациях.

Рекомендации для путешественников

Руководитель Роспотребнадзора призвала: