Капельница
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:49

В Россию вернулась холера: как не пропустить симптомы

Глава Роспотребнадзора сообщила о завозных случаях холеры из Индии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила о выявленных в России четырёх случаях холеры, все они были завезены из Индии.

Опасность болезни
По словам Поповой, при появлении симптомов счёт идёт буквально на часы:

"Чаще всего заболевшие люди не придают большого значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро".

Она подчеркнула, что именно врачи спасают пациентов в таких ситуациях.

Рекомендации для путешественников
Руководитель Роспотребнадзора призвала:

  • проявлять максимальное внимание к здоровью всем, кто собирается в Индию или возвращается оттуда;
  • при первых признаках недомогания обращаться к врачу;
  • не игнорировать возможные симптомы, так как болезнь развивается стремительно.

