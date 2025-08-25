В Россию вернулась холера: как не пропустить симптомы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС сообщила о выявленных в России четырёх случаях холеры, все они были завезены из Индии.
Опасность болезни
По словам Поповой, при появлении симптомов счёт идёт буквально на часы:
"Чаще всего заболевшие люди не придают большого значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро".
Она подчеркнула, что именно врачи спасают пациентов в таких ситуациях.
Рекомендации для путешественников
Руководитель Роспотребнадзора призвала:
- проявлять максимальное внимание к здоровью всем, кто собирается в Индию или возвращается оттуда;
- при первых признаках недомогания обращаться к врачу;
- не игнорировать возможные симптомы, так как болезнь развивается стремительно.
