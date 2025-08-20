Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мэт Деймон
Мэт Деймон
© commons.wikimedia.org by nicolas genin is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:33

Полтора часа на грани: как свиная косточка поставила под угрозу жизнь Мэтта Деймона

Мэтт Деймон подавился костью на ужине у Джимми Киммела и едва не задохнулся

Кто бы мог подумать, что обычный ужин у друзей способен обернуться настоящей борьбой за жизнь? Именно это произошло с Мэттом Деймоном, когда 54-летний актёр едва не задохнулся, подавившись костью от свиных рёбрышек в доме телеведущего Джимми Киммела.

Опасный ужин

По словам Киммела, всё случилось внезапно. Деймон пришёл к ужину с опозданием и, будучи очень голодным, стал есть слишком быстро. Именно в этот момент кость застряла у него в горле.

"Она торчала там около полутора часов", — вспоминал телеведущий.

Ситуация выглядела настолько серьёзной, что Киммел настаивал на немедленной поездке в больницу и даже обратился к брату актёра, Кайлу Деймону, который также присутствовал на вечере.

"Я сказал: "Нам нужно отвезти его в больницу, иначе, если он умрёт у меня дома, я проведу остаток жизни в тюрьме. Я никогда не смогу объяснить это иначе, кроме как убийством", — пояснил Джимми.

Поиск решения

Несмотря на тревогу, Деймон от поездки в клинику отказался. Тогда хозяину вечера ничего не оставалось, кроме как искать советы в интернете. Стандартный приём Геймлиха, который они с братом пробовали несколько раз, не помогал — кость застряла слишком глубоко.

Именно тогда возникла идея дать актёру немного хлеба.

"Мы много раз пробовали манёвр Геймлиха, но эта косточка была слишком далеко внизу. Тогда мы решили кормить Мэтта маленькими кусочками хлеба, чтобы ребрышко опустилось в его желудок. Хлеб спас его", — рассказал телеведущий.

