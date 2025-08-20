Полтора часа на грани: как свиная косточка поставила под угрозу жизнь Мэтта Деймона

Кто бы мог подумать, что обычный ужин у друзей способен обернуться настоящей борьбой за жизнь? Именно это произошло с Мэттом Деймоном, когда 54-летний актёр едва не задохнулся, подавившись костью от свиных рёбрышек в доме телеведущего Джимми Киммела.

Опасный ужин

По словам Киммела, всё случилось внезапно. Деймон пришёл к ужину с опозданием и, будучи очень голодным, стал есть слишком быстро. Именно в этот момент кость застряла у него в горле.

"Она торчала там около полутора часов", — вспоминал телеведущий.

Ситуация выглядела настолько серьёзной, что Киммел настаивал на немедленной поездке в больницу и даже обратился к брату актёра, Кайлу Деймону, который также присутствовал на вечере.

"Я сказал: "Нам нужно отвезти его в больницу, иначе, если он умрёт у меня дома, я проведу остаток жизни в тюрьме. Я никогда не смогу объяснить это иначе, кроме как убийством", — пояснил Джимми.

Поиск решения

Несмотря на тревогу, Деймон от поездки в клинику отказался. Тогда хозяину вечера ничего не оставалось, кроме как искать советы в интернете. Стандартный приём Геймлиха, который они с братом пробовали несколько раз, не помогал — кость застряла слишком глубоко.

Именно тогда возникла идея дать актёру немного хлеба.