Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:39

Новогодний спор вышел из-под контроля: мандарин едва не стоил жизни москвичке

В Москве во время спора девушка перекрыла дыхание мандарином — Москва+

Новогоднее застолье в Москве едва не закончилось трагедией из-за рискованного спора. Обычная шутка за праздничным столом обернулась для молодой девушки состоянием, угрожающим жизни, и потребовала срочного вмешательства окружающих. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва+".

Опасный спор за праздничным столом

По информации источника, инцидент произошёл во время новогоднего застолья. 20-летняя жительница Москвы решила на спор проглотить целый мандарин, не разрезая его на дольки. Практически сразу после этого девушка начала задыхаться — фрукт перекрыл дыхательные пути.

Ситуация развивалась стремительно. Присутствующие заметили, что пострадавшая не может нормально дышать, и поняли, что счёт идёт на секунды. Паника могла усугубить положение, однако знакомые девушки начали действовать максимально быстро.

Экстренная помощь без ожидания врачей

Как отмечается в сообщении, друзья москвички попытались помочь ей освободиться от застрявшей мякоти. Они предпринимали резкие и жёсткие действия, понимая, что промедление может привести к летальному исходу.

В результате этих попыток девушку удалось спасти. Однако помощь далась дорогой ценой — в процессе спасения ей сломали ребро. Тем не менее именно эти действия позволили восстановить дыхание и избежать худших последствий.

Диагноз после госпитализации

После происшествия пострадавшую доставили в больницу. Там врачи диагностировали у неё асфиксию и перелом ребра. Медики подтвердили, что состояние действительно было критическим и без своевременной помощи исход мог быть иным.

