Ассорти шоколада
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:16

Чем больше шоколада, тем меньше счастья: когда сладость даёт обратный эффект

Диетолог Наталья Мизинова назвала шоколад продуктом, улучшающим настроение

Шоколад давно заслужил репутацию "сладкого антидепрессанта". И дело не только в его вкусе или приятных ассоциациях — в составе этого продукта действительно есть вещества, которые напрямую влияют на нервную систему и помогают поднять настроение.

Почему еда влияет на эмоции

"Еда содержит необходимые аминокислоты и витамины, которые напрямую воздействуют на работу нашей нервной системы", — пояснила врач-диетолог Наталья Мизинова.

Она отметила, что питание играет важную роль не только в борьбе с депрессией, но и в профилактике психических и психологических проблем.

Шоколад как главный "подниматель настроения"

По словам эксперта, именно шоколад чаще всего оказывается на первом месте среди продуктов, повышающих настроение. Это объясняется сразу несколькими факторами:

  • он стимулирует выработку эндорфинов;

  • запах и вкус вызывают приятные ассоциации;

  • какао-бобы содержат магний, способствующий расслаблению;

  • сладость активирует зоны удовольствия в мозге.

"Мне кажется, нет людей, которые не любят шоколад, поскольку он повышает настроение не только через свои внешние качества и обоняние, но и через компоненты, входящие в его состав", — подчеркнула Мизинова.

Ассоциации и личный опыт

Продукты могут радовать не только химическим составом, но и воспоминаниями. Для кого-то это сладости из детства, для других — деликатесы, которые были недоступны. Даже простой факт возвращения "запрещённого" при диете продукта способен улучшить настроение.

Роль сбалансированного питания

Эксперт подчеркнула, что правильный рацион снижает риски депрессии. Если питание богато витаминами, микро- и макронутриентами, организм получает все необходимое для стабильной работы нервной системы.

"Если у человека рацион сбалансирован по основным микронутриентам и макронутриентам, а также по витаминам, то и депрессии как таковой быть не должно", — резюмировала врач.

Мифы и правда

  1. Миф: только шоколад способен поднять настроение.
    Правда: настроение улучшают и другие продукты — орехи, ягоды, фрукты, морепродукты.

  2. Миф: чем больше шоколада, тем выше уровень счастья.
    Правда: избыток сладкого перегружает поджелудочную железу и даёт обратный эффект.

  3. Миф: еда действует только через вкус.
    Правда: важны и запах, и подача, и ассоциации, которые вызывает продукт.

А что если включить "радующие продукты" в рацион?

Небольшие порции шоколада, свежие фрукты, ароматные блюда не только питают тело, но и становятся источником положительных эмоций. При этом важно помнить о мере: эффект достигается за счёт баланса, а не переедания.

Заключение

Шоколад — универсальный продукт для хорошего настроения, но его сила в сочетании вкуса, запаха, воспоминаний и полезных компонентов. А залог психического здоровья в целом — это разнообразный и сбалансированный рацион.

