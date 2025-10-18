Конфеты против организма: диетолог объяснил, чем любимое лакомство разрушает тело

Шоколадные конфеты давно стали неотъемлемой частью праздников и повседневного угощения. Однако врачи предупреждают: эти сладости не приносят пользы организму и могут навредить здоровью при регулярном употреблении. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев, отметив, что отказаться от шоколадных конфет — один из простейших шагов к улучшению самочувствия.

"Обычно шоколадные конфеты имеют весьма плохой состав. Достаточно просто почитать, это даже открыто на этикетках пишут, поэтому я вообще не рекомендую их есть", — пояснил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Почему конфеты вредны

По словам специалиста, большинство шоколадных конфет производятся из дешёвых жиров, сахарозаменителей и ароматизаторов, которые не несут организму никакой пользы. Такие продукты нередко содержат пальмовое масло, трансжиры, искусственные красители и усилители вкуса.

Главная опасность заключается не только в химическом составе, но и в том, что любители сладкого часто нарушают режим питания.

"Люди, которые едят шоколадные конфеты, потом отказываются от нормальной еды, не завтракают, не обедают и не ужинают. Сбалансированно питающийся человек не хочет сладких конфет, он и так сыт", — подчеркнул Калинчев.

Отказываясь от полноценного завтрака или обеда в пользу сладостей, человек лишает организм витаминов, минералов и белков, необходимых для нормальной работы внутренних органов.

Чем заменить шоколадные конфеты

Врач советует переходить на более качественные и простые углеводы - натуральные продукты, содержащие меньше химических добавок и больше пользы.

Горький и молочный шоколад - при условии, что он изготовлен из какао-масла, а не растительных жиров. Мороженое - лучше сливочное без сиропов и глазури. Мармелад - особенно полезен натуральный, на пектине. Фрукты - природный источник глюкозы и клетчатки, помогающей работе пищеварения.

"Вместо конфет я рекомендую есть горький и молочный шоколад понятных производителей — он не только значительно дешевле, но там и химии практически нет. Однако и это делать следует только после полноценного приема пищи", — отметил специалист.

Он добавил, что сладкое должно быть дополнением к еде, а не её заменой. Если съесть десерт натощак, уровень сахара в крови резко поднимется, вызвав чувство ложного насыщения и последующую усталость.

Как избежать ошибок в питании

Не оставляйте место для сладкого вместо основного приёма пищи. Организм должен получать энергию из белков, жиров и сложных углеводов.

Читайте состав. Если в конфетах указано "гидрогенизированные жиры" или "растительные масла", лучше выбрать другое лакомство.

Пейте больше воды. Она помогает уменьшить тягу к сладкому и улучшает обмен веществ.

Не ешьте сладости на голодный желудок. Это повышает риск скачков глюкозы и переедания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Заменять полноценный приём пищи конфетами.

Последствие: Дефицит витаминов, нарушение обмена веществ, набор веса.

Альтернатива: Сбалансированные приёмы пищи и десерт только после еды.

Ошибка: Считать "фруктовые" или "диетические" конфеты полезными.

Последствие: Избыточное потребление сахара и калорий.

Альтернатива: Выбирать натуральные сладости без добавленного сахара.

Ошибка: Есть шоколад натощак.

Последствие: Резкий скачок инсулина и упадок сил.

Альтернатива: Небольшой кусочек шоколада после обеда или ужина.

Еда и настроение

Калинчев напомнил, что питание не должно быть единственным источником удовольствия. Человек, подменяющий эмоциональные потребности сладостями, рискует сформировать зависимость от сахара.

"Еда не должна становиться источником удовольствия. Ни в коем случае не следует подменять ею хобби, книги и фильмы", — добавил врач.

Он советует уделять внимание не только рациону, но и эмоциональному балансу: больше гулять, заниматься спортом, проводить время с близкими.

Как правильно питаться в холодное время года

Осенью и зимой потребность в калориях возрастает, поэтому важно выбирать питательные, но полезные продукты. Врач рекомендует:

включить в меню жирную рыбу, орехи, цельнозерновые продукты ;

получать калории из полезных углеводов - каш, овощей, фруктов;

не забывать о витаминах D и группы B, которые поддерживают энергию и настроение.

Исторический контекст: от лекарства до лакомства

18 октября отмечается Всемирный день конфет - праздник, объединяющий производителей и любителей сладкого. Интересно, что первоначально конфеты считались лекарством. Их готовили из мёда и трав, чтобы облегчать боль и поднимать настроение. Само слово "конфета" происходит от латинского conficiere - "приготовленное снадобье". Со временем лекарственное средство превратилось в десерт, а привычка радовать себя сладким осталась.

FAQ

Можно ли есть шоколад каждый день?

Да, если это качественный тёмный шоколад (с содержанием какао выше 70%) и в умеренных количествах — не более 20-30 граммов в день.

Что лучше при тяге к сладкому — фрукты или мармелад?

Фрукты полезнее: они содержат клетчатку и витамины, которые снижают аппетит и укрепляют иммунитет.

Почему нельзя есть конфеты на голодный желудок?

Сахар быстро повышает уровень глюкозы, вызывая скачки энергии и упадок сил спустя час.