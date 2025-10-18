Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
конфеты домашние
конфеты домашние
© chadgpt is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:51

Конфеты против организма: диетолог объяснил, чем любимое лакомство разрушает тело

Врач Алексей Калинчев объяснил, почему стоит отказаться от шоколадных конфет

Шоколадные конфеты давно стали неотъемлемой частью праздников и повседневного угощения. Однако врачи предупреждают: эти сладости не приносят пользы организму и могут навредить здоровью при регулярном употреблении. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев, отметив, что отказаться от шоколадных конфет — один из простейших шагов к улучшению самочувствия.

"Обычно шоколадные конфеты имеют весьма плохой состав. Достаточно просто почитать, это даже открыто на этикетках пишут, поэтому я вообще не рекомендую их есть", — пояснил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Почему конфеты вредны

По словам специалиста, большинство шоколадных конфет производятся из дешёвых жиров, сахарозаменителей и ароматизаторов, которые не несут организму никакой пользы. Такие продукты нередко содержат пальмовое масло, трансжиры, искусственные красители и усилители вкуса.

Главная опасность заключается не только в химическом составе, но и в том, что любители сладкого часто нарушают режим питания.

"Люди, которые едят шоколадные конфеты, потом отказываются от нормальной еды, не завтракают, не обедают и не ужинают. Сбалансированно питающийся человек не хочет сладких конфет, он и так сыт", — подчеркнул Калинчев.

Отказываясь от полноценного завтрака или обеда в пользу сладостей, человек лишает организм витаминов, минералов и белков, необходимых для нормальной работы внутренних органов.

Чем заменить шоколадные конфеты

Врач советует переходить на более качественные и простые углеводы - натуральные продукты, содержащие меньше химических добавок и больше пользы.

  1. Горький и молочный шоколад - при условии, что он изготовлен из какао-масла, а не растительных жиров.

  2. Мороженое - лучше сливочное без сиропов и глазури.

  3. Мармелад - особенно полезен натуральный, на пектине.

  4. Фрукты - природный источник глюкозы и клетчатки, помогающей работе пищеварения.

"Вместо конфет я рекомендую есть горький и молочный шоколад понятных производителей — он не только значительно дешевле, но там и химии практически нет. Однако и это делать следует только после полноценного приема пищи", — отметил специалист.

Он добавил, что сладкое должно быть дополнением к еде, а не её заменой. Если съесть десерт натощак, уровень сахара в крови резко поднимется, вызвав чувство ложного насыщения и последующую усталость.

Как избежать ошибок в питании

  • Не оставляйте место для сладкого вместо основного приёма пищи. Организм должен получать энергию из белков, жиров и сложных углеводов.

  • Читайте состав. Если в конфетах указано "гидрогенизированные жиры" или "растительные масла", лучше выбрать другое лакомство.

  • Пейте больше воды. Она помогает уменьшить тягу к сладкому и улучшает обмен веществ.

  • Не ешьте сладости на голодный желудок. Это повышает риск скачков глюкозы и переедания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Заменять полноценный приём пищи конфетами.
    Последствие: Дефицит витаминов, нарушение обмена веществ, набор веса.
    Альтернатива: Сбалансированные приёмы пищи и десерт только после еды.

  • Ошибка: Считать "фруктовые" или "диетические" конфеты полезными.
    Последствие: Избыточное потребление сахара и калорий.
    Альтернатива: Выбирать натуральные сладости без добавленного сахара.

  • Ошибка: Есть шоколад натощак.
    Последствие: Резкий скачок инсулина и упадок сил.
    Альтернатива: Небольшой кусочек шоколада после обеда или ужина.

Еда и настроение

Калинчев напомнил, что питание не должно быть единственным источником удовольствия. Человек, подменяющий эмоциональные потребности сладостями, рискует сформировать зависимость от сахара.

"Еда не должна становиться источником удовольствия. Ни в коем случае не следует подменять ею хобби, книги и фильмы", — добавил врач.

Он советует уделять внимание не только рациону, но и эмоциональному балансу: больше гулять, заниматься спортом, проводить время с близкими.

Как правильно питаться в холодное время года

Осенью и зимой потребность в калориях возрастает, поэтому важно выбирать питательные, но полезные продукты. Врач рекомендует:

  • включить в меню жирную рыбу, орехи, цельнозерновые продукты;

  • получать калории из полезных углеводов - каш, овощей, фруктов;

  • не забывать о витаминах D и группы B, которые поддерживают энергию и настроение.

Исторический контекст: от лекарства до лакомства

18 октября отмечается Всемирный день конфет - праздник, объединяющий производителей и любителей сладкого. Интересно, что первоначально конфеты считались лекарством. Их готовили из мёда и трав, чтобы облегчать боль и поднимать настроение. Само слово "конфета" происходит от латинского conficiere - "приготовленное снадобье". Со временем лекарственное средство превратилось в десерт, а привычка радовать себя сладким осталась.

FAQ

Можно ли есть шоколад каждый день?
Да, если это качественный тёмный шоколад (с содержанием какао выше 70%) и в умеренных количествах — не более 20-30 граммов в день.

Что лучше при тяге к сладкому — фрукты или мармелад?
Фрукты полезнее: они содержат клетчатку и витамины, которые снижают аппетит и укрепляют иммунитет.

Почему нельзя есть конфеты на голодный желудок?
Сахар быстро повышает уровень глюкозы, вызывая скачки энергии и упадок сил спустя час.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач рассказал, как правильно контролировать сердце при длительном приёме препаратов сегодня в 1:18
Пьёте антибиотики или обезболивающие? Эти препараты могут остановить сердце

Даже привычные лекарства могут быть опасны для сердца. Врач рассказал, какие препараты повышают риск аритмий и сердечной недостаточности, и как снизить угрозу.

Читать полностью » Косметолог Марият Мухина предупредила об опасности самостоятельного применения ретинола сегодня в 0:48
Ретинол может обернуться бедой: почему омолаживающий крем требует анализа крови

Ретинол способен преобразить кожу, но при неправильном применении — навредить. Косметолог объяснила, кому он противопоказан и как безопасно ввести его в уход.

Читать полностью » Дерматолог Татьяна Егорова объяснила, как стресс влияет на состояние кожи сегодня в 0:29
Кожа не врёт: стресс обнажает внутренние проблемы быстрее, чем зеркало

Хронический стресс влияет не только на нервы, но и на кожу. Почему кортизол вызывает воспаления и как вернуть лицу здоровый вид — рассказывает дерматолог.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности ротавирусной инфекции сегодня в 0:09
Один глоток грязной воды — и вирус просыпается: как ротавирус запускает скрытые болезни

Ротавирусная инфекция может привести к тяжёлым последствиям — от обезвоживания до комы. Как распознать первые симптомы и защитить себя, рассказывает врач.

Читать полностью » Эксперты по уходу за волосами: техника мытья влияет на блеск и скорость загрязнения локонов вчера в 23:30
Волосы теряют объём из-за одного движения под душем — проверьте, как вы моете голову

Узнайте, как правильная техника мытья головы влияет на здоровье ваших волос. Простые шаги, чтобы ваши локоны стали более объемными и блестящими.

Читать полностью » Силиконовые пластыри эффективны при свежих рубцах после операций и ожогов — мнение дерматолога вчера в 23:20
Пластырь против шрама: чудо медицины или красивая иллюзия аптечных полок

Обещают сделать шрамы незаметными, но не всем подходят. Разбираем, когда силиконовые пластыри действительно работают, а когда лучше выбрать другой способ.

Читать полностью » Масло сливовых косточек назвали натуральным средством против морщин и сухости кожи вчера в 22:26
Французский секрет гладкой кожи без ботокса: масло, которое называют "натуральным утюгом"

Масло сливовых косточек – универсальное средство для ухода за кожей и волосами. Узнайте, как оно помогает разглаживать морщины и улучшает сияние лица.

Читать полностью » Дерматолог Линдси Зубрицки: глосс не лечит волосы, а создаёт косметический эффект блеска вчера в 22:15
Волосы блестят, как стекло — но только до первого душа: вся правда о глянцевании

Глянцевание обещает мгновенный блеск и «сглаженные» кончики. Разбираем, действительно ли оно лечит волосы или просто маскирует повреждения — и как извлечь максимум пользы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренировки на петлях TRX укрепляют мышцы кора и снижают нагрузку на позвоночник — данные фитнес-экспертов
Дом
Эксперты рассказали, какие вещи нельзя покупать с рук: мебель, ковры и техника под запретом
Дом
Как отмыть окна без разводов: простой способ с марганцовкой
Красота и здоровье
Врач из Пекина объяснил, как осенью поддерживать гармонию тела и иммунитета
Еда
Жульен с курицей и грибами в кокотницах подойдет для званого ужина или уютного семейного вечера
Авто и мото
Transport & Environment выявила расхождение между тестами и реальными расходами гибридов
Питомцы
Биолог Шапира Перес: лошади Пржевальского впервые доставлены в Испанию
Спорт и фитнес
Врач-кардиолог Кондрахин: ходьба способна заменить кардиотренировки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet