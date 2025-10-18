Конфеты против организма: диетолог объяснил, чем любимое лакомство разрушает тело
Шоколадные конфеты давно стали неотъемлемой частью праздников и повседневного угощения. Однако врачи предупреждают: эти сладости не приносят пользы организму и могут навредить здоровью при регулярном употреблении. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев, отметив, что отказаться от шоколадных конфет — один из простейших шагов к улучшению самочувствия.
"Обычно шоколадные конфеты имеют весьма плохой состав. Достаточно просто почитать, это даже открыто на этикетках пишут, поэтому я вообще не рекомендую их есть", — пояснил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
Почему конфеты вредны
По словам специалиста, большинство шоколадных конфет производятся из дешёвых жиров, сахарозаменителей и ароматизаторов, которые не несут организму никакой пользы. Такие продукты нередко содержат пальмовое масло, трансжиры, искусственные красители и усилители вкуса.
Главная опасность заключается не только в химическом составе, но и в том, что любители сладкого часто нарушают режим питания.
"Люди, которые едят шоколадные конфеты, потом отказываются от нормальной еды, не завтракают, не обедают и не ужинают. Сбалансированно питающийся человек не хочет сладких конфет, он и так сыт", — подчеркнул Калинчев.
Отказываясь от полноценного завтрака или обеда в пользу сладостей, человек лишает организм витаминов, минералов и белков, необходимых для нормальной работы внутренних органов.
Чем заменить шоколадные конфеты
Врач советует переходить на более качественные и простые углеводы - натуральные продукты, содержащие меньше химических добавок и больше пользы.
-
Горький и молочный шоколад - при условии, что он изготовлен из какао-масла, а не растительных жиров.
-
Мороженое - лучше сливочное без сиропов и глазури.
-
Мармелад - особенно полезен натуральный, на пектине.
-
Фрукты - природный источник глюкозы и клетчатки, помогающей работе пищеварения.
"Вместо конфет я рекомендую есть горький и молочный шоколад понятных производителей — он не только значительно дешевле, но там и химии практически нет. Однако и это делать следует только после полноценного приема пищи", — отметил специалист.
Он добавил, что сладкое должно быть дополнением к еде, а не её заменой. Если съесть десерт натощак, уровень сахара в крови резко поднимется, вызвав чувство ложного насыщения и последующую усталость.
Как избежать ошибок в питании
-
Не оставляйте место для сладкого вместо основного приёма пищи. Организм должен получать энергию из белков, жиров и сложных углеводов.
-
Читайте состав. Если в конфетах указано "гидрогенизированные жиры" или "растительные масла", лучше выбрать другое лакомство.
-
Пейте больше воды. Она помогает уменьшить тягу к сладкому и улучшает обмен веществ.
-
Не ешьте сладости на голодный желудок. Это повышает риск скачков глюкозы и переедания.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Заменять полноценный приём пищи конфетами.
Последствие: Дефицит витаминов, нарушение обмена веществ, набор веса.
Альтернатива: Сбалансированные приёмы пищи и десерт только после еды.
-
Ошибка: Считать "фруктовые" или "диетические" конфеты полезными.
Последствие: Избыточное потребление сахара и калорий.
Альтернатива: Выбирать натуральные сладости без добавленного сахара.
-
Ошибка: Есть шоколад натощак.
Последствие: Резкий скачок инсулина и упадок сил.
Альтернатива: Небольшой кусочек шоколада после обеда или ужина.
Еда и настроение
Калинчев напомнил, что питание не должно быть единственным источником удовольствия. Человек, подменяющий эмоциональные потребности сладостями, рискует сформировать зависимость от сахара.
"Еда не должна становиться источником удовольствия. Ни в коем случае не следует подменять ею хобби, книги и фильмы", — добавил врач.
Он советует уделять внимание не только рациону, но и эмоциональному балансу: больше гулять, заниматься спортом, проводить время с близкими.
Как правильно питаться в холодное время года
Осенью и зимой потребность в калориях возрастает, поэтому важно выбирать питательные, но полезные продукты. Врач рекомендует:
-
включить в меню жирную рыбу, орехи, цельнозерновые продукты;
-
получать калории из полезных углеводов - каш, овощей, фруктов;
-
не забывать о витаминах D и группы B, которые поддерживают энергию и настроение.
Исторический контекст: от лекарства до лакомства
18 октября отмечается Всемирный день конфет - праздник, объединяющий производителей и любителей сладкого. Интересно, что первоначально конфеты считались лекарством. Их готовили из мёда и трав, чтобы облегчать боль и поднимать настроение. Само слово "конфета" происходит от латинского conficiere - "приготовленное снадобье". Со временем лекарственное средство превратилось в десерт, а привычка радовать себя сладким осталась.
FAQ
Можно ли есть шоколад каждый день?
Да, если это качественный тёмный шоколад (с содержанием какао выше 70%) и в умеренных количествах — не более 20-30 граммов в день.
Что лучше при тяге к сладкому — фрукты или мармелад?
Фрукты полезнее: они содержат клетчатку и витамины, которые снижают аппетит и укрепляют иммунитет.
Почему нельзя есть конфеты на голодный желудок?
Сахар быстро повышает уровень глюкозы, вызывая скачки энергии и упадок сил спустя час.
