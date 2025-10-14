Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:16

Путешествие, от которого слипнется всё: 7 шоколадных фабрик, которые стоит посетить

Шоколадные фабрики Европы, где проводят экскурсии и дегустации: полный гид

Шоколад в Европе давно превратился из лакомства в культурное наследие. Каждая страна добавила в его вкус свои акценты — будь то бельгийская точность, швейцарская нежность, французская изысканность или итальянская страсть. Сегодня фабрики открывают двери туристам, превращая процесс создания плитки или трюфеля в гастрономическое приключение.

Бельгия: столица пралине и мастерства

Бельгия производит около 170 тысяч тонн шоколада в год — и каждая плитка сделана с почтением к традиции. На фоне десятков брендов выделяются легенды: Neuhaus, Leonidas, Godiva, Callebaut и Guylian. Но посмотреть процесс изнутри удаётся не везде — рассказываем, куда стоит поехать.

Neuhaus (Брюссель)

Адрес: Galerie de la Reine 29

Фабрика не проводит экскурсий, зато устраивает воркшопы: за €35 можно поучаствовать в мастер-классе и под руководством шоколатье сделать собственное пралине. Маленькая группа (до 8 человек) и насыщенный час — лучший способ почувствовать себя частью бельгийской шоколадной школы.

Cyril Chocolat (Ла-Рош-ан-Арден)

Адрес: Samrée 63, 6982 La Roche-en-Ardenne

Экскурсия начинается с короткого фильма о какао, затем идёт рассказ о происхождении и технологиях производства. Гости наблюдают ручную работу мастеров, а завершается всё дегустацией в чайной комнате.
• Индивидуальные туры без дегустации — €5.
• Групповые по субботам (€7, для детей и пенсионеров — €6).

Choco-Story и Côte d'Or

В Брюгге работает музей Choco-Story, где история какао превращается в интерактивную выставку. Для школьников компания Côte d'Or проводит программу Le temple du Chocolat - экскурсия с участием и дегустацией.

Швейцария: родина шоколада в плитках

Именно в Швейцарии, в городе Веве, в XIX веке впервые придумали твердый шоколад. Франсуа-Луи Кайе добавил в рецепт альпийское молоко и мягкое какао-масло — и создал классическую формулу.

Шоколадный поезд

Между Монтрё и фабрикой Maison Cailler в Броке курсирует тематический поезд. Экскурсия включает остановку в Грюйере — на сыроварне и в замке. Цена билета в первый класс — около €50.

Lindt (Цюрих)

Адрес: Pilgerweg 58

С мая по сентябрь проводят 40-минутные туры с дегустацией. Стоимость — €14. За это время можно пройти путь от боба до плитки, попробовать свежий шоколад и понаблюдать за мастерами.

Chocolaterie Stettler (Женева)

Адрес: Avenue Blanc 49

Фабрика известна необычными вкусами — от сливового до шампанского. Экскурсии:
• 30 минут — €26;
• 1 час с мастер-классом — €78;
• 2,5 часа полного обучения — €156.

Австрия: сладкая лаборатория Zotter

Zotter (Ригерсбург)

Адрес: Bergl 56, 8333 Riegersburg

Одна из самых креативных мануфактур Европы. Билет — €17 для взрослых, €14 для подростков и €11 для детей. Тур можно дополнить дегустацией вина или визитом в "Съедобный зоопарк" — ресторан на ферме при фабрике.

"У нас всё можно пробовать — ведь шоколад создан для любопытных", — отметил основатель Йозеф Зоттер.

Германия: сладкая история и фабричные легенды

Halloren Schokoladenmuseum (Галле)

Адрес: Delitzscher Straße 70

Фабрика работает с 1804 года и знаменита шоколадными шариками Halloren-Kugeln - визитной карточкой Германии. Тур включает музей, демонстрацию технологий и "шоколадную комнату". Стоимость — от €8 до €20.

Wawi Schokoladenwelt (Пирмазенс)

Адрес: Unterer Sommerwaldweg 19-20

Одна из немногих бесплатных фабрик Европы. Группы принимают по записи, экскурсия длится 30 минут и включает демонстрацию через стеклянные стены, музей и кафе.

Музей шоколада в Кёльне (Imhoff-Stollwerck)

Адрес: Am Schokoladenmuseum 1a

Здесь можно увидеть оранжерею с какао-деревьями, мини-фабрику и огромный шоколадный фонтан. Билет стоит €11,50, а экскурсия сочетает историю и современные технологии.

Франция: сладкая эстетика и школа Valrhona

Французы первыми превратили шоколад в искусство, добавив в рецепты цветы, орехи и фрукты.

L'Atelier du Chocolat (Байонна)

Адрес: Z. A. Ste Croix, 7 Allée de Gibéléou

Экскурсия стоит €6 для взрослых и €3 для детей. Взрослых ждёт дегустация, а юных — возможность раскрасить шоколадную фигурку и забрать домой.

La Cité du Chocolat Valrhona (Тен-Л'Эрмитаж)

Адрес: 12 Avenue du Président Roosevelt

Главный "город шоколада" Франции. Здесь обучают профессионалов и проводят мастер-классы для туристов. Билет — от €9, участие в интенсиве школы — по отдельной записи.

Италия: страсть и традиции

Шоколад в Италии — часть гастрономической идентичности. В Турине родился напиток бичерин (кофе, шоколад и сливки), а фестивали CioccolaTo и Eurochocolate собирают тысячи сладкоежек.

Perugina Casa del Cioccolato (Перуджа)

Адрес: Viale San Sisto 207/C

На фабрике производят знаменитые конфеты Baci. Экскурсия стоит €9 для взрослых и €4-7 для детей. Есть возможность записаться в "школу шоколатье" и сделать собственные конфеты.

Cioccolato Vestri (Ареццо)

Адрес: Via Romana 161

Семейное производство, где делают уникальный белый шоколад с солью и кунжутом. Туристы могут наблюдать процесс и попробовать фирменное джелато.

Museo del Cioccolato (Норма)

Адрес: Via Capo Dell'Acqua 1

Первый шоколадный музей Италии. За €5 (взрослый билет) можно увидеть производство Antica Norba и продегустировать сладости из шоколадного фонтана.

Испания: родина какао в Европе

Испанцы первыми привезли какао в Европу, и здесь шоколад до сих пор — часть национальной гордости.

Museu de la Xocolata (Барселона)

Адрес: Carrer del Comerç 36

Музей посвящён истории и искусству шоколада. За €6 можно увидеть скульптуры из шоколада, нарисовать ими картину и поучаствовать в дегустации.

Valor (Виллахойоса)

Адрес: Pianista Gonzalo Soriano 13

Фабрика Valor Chocolate проводит бесплатные 45-минутные туры, во время которых показывают процесс производства и предлагают попробовать свежие изделия. Экскурсии проходят ежедневно, а завершает программу фирменное кафе с чуррос.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: info@newsinfo.ru

