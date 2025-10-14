Путешествие, от которого слипнется всё: 7 шоколадных фабрик, которые стоит посетить
Шоколад в Европе давно превратился из лакомства в культурное наследие. Каждая страна добавила в его вкус свои акценты — будь то бельгийская точность, швейцарская нежность, французская изысканность или итальянская страсть. Сегодня фабрики открывают двери туристам, превращая процесс создания плитки или трюфеля в гастрономическое приключение.
Бельгия: столица пралине и мастерства
Бельгия производит около 170 тысяч тонн шоколада в год — и каждая плитка сделана с почтением к традиции. На фоне десятков брендов выделяются легенды: Neuhaus, Leonidas, Godiva, Callebaut и Guylian. Но посмотреть процесс изнутри удаётся не везде — рассказываем, куда стоит поехать.
Neuhaus (Брюссель)
Адрес: Galerie de la Reine 29
Фабрика не проводит экскурсий, зато устраивает воркшопы: за €35 можно поучаствовать в мастер-классе и под руководством шоколатье сделать собственное пралине. Маленькая группа (до 8 человек) и насыщенный час — лучший способ почувствовать себя частью бельгийской шоколадной школы.
Cyril Chocolat (Ла-Рош-ан-Арден)
Адрес: Samrée 63, 6982 La Roche-en-Ardenne
Экскурсия начинается с короткого фильма о какао, затем идёт рассказ о происхождении и технологиях производства. Гости наблюдают ручную работу мастеров, а завершается всё дегустацией в чайной комнате.
• Индивидуальные туры без дегустации — €5.
• Групповые по субботам (€7, для детей и пенсионеров — €6).
Choco-Story и Côte d'Or
В Брюгге работает музей Choco-Story, где история какао превращается в интерактивную выставку. Для школьников компания Côte d'Or проводит программу Le temple du Chocolat - экскурсия с участием и дегустацией.
Швейцария: родина шоколада в плитках
Именно в Швейцарии, в городе Веве, в XIX веке впервые придумали твердый шоколад. Франсуа-Луи Кайе добавил в рецепт альпийское молоко и мягкое какао-масло — и создал классическую формулу.
Шоколадный поезд
Между Монтрё и фабрикой Maison Cailler в Броке курсирует тематический поезд. Экскурсия включает остановку в Грюйере — на сыроварне и в замке. Цена билета в первый класс — около €50.
Lindt (Цюрих)
Адрес: Pilgerweg 58
С мая по сентябрь проводят 40-минутные туры с дегустацией. Стоимость — €14. За это время можно пройти путь от боба до плитки, попробовать свежий шоколад и понаблюдать за мастерами.
Chocolaterie Stettler (Женева)
Адрес: Avenue Blanc 49
Фабрика известна необычными вкусами — от сливового до шампанского. Экскурсии:
• 30 минут — €26;
• 1 час с мастер-классом — €78;
• 2,5 часа полного обучения — €156.
Австрия: сладкая лаборатория Zotter
Zotter (Ригерсбург)
Адрес: Bergl 56, 8333 Riegersburg
Одна из самых креативных мануфактур Европы. Билет — €17 для взрослых, €14 для подростков и €11 для детей. Тур можно дополнить дегустацией вина или визитом в "Съедобный зоопарк" — ресторан на ферме при фабрике.
"У нас всё можно пробовать — ведь шоколад создан для любопытных", — отметил основатель Йозеф Зоттер.
Германия: сладкая история и фабричные легенды
Halloren Schokoladenmuseum (Галле)
Адрес: Delitzscher Straße 70
Фабрика работает с 1804 года и знаменита шоколадными шариками Halloren-Kugeln - визитной карточкой Германии. Тур включает музей, демонстрацию технологий и "шоколадную комнату". Стоимость — от €8 до €20.
Wawi Schokoladenwelt (Пирмазенс)
Адрес: Unterer Sommerwaldweg 19-20
Одна из немногих бесплатных фабрик Европы. Группы принимают по записи, экскурсия длится 30 минут и включает демонстрацию через стеклянные стены, музей и кафе.
Музей шоколада в Кёльне (Imhoff-Stollwerck)
Адрес: Am Schokoladenmuseum 1a
Здесь можно увидеть оранжерею с какао-деревьями, мини-фабрику и огромный шоколадный фонтан. Билет стоит €11,50, а экскурсия сочетает историю и современные технологии.
Франция: сладкая эстетика и школа Valrhona
Французы первыми превратили шоколад в искусство, добавив в рецепты цветы, орехи и фрукты.
L'Atelier du Chocolat (Байонна)
Адрес: Z. A. Ste Croix, 7 Allée de Gibéléou
Экскурсия стоит €6 для взрослых и €3 для детей. Взрослых ждёт дегустация, а юных — возможность раскрасить шоколадную фигурку и забрать домой.
La Cité du Chocolat Valrhona (Тен-Л'Эрмитаж)
Адрес: 12 Avenue du Président Roosevelt
Главный "город шоколада" Франции. Здесь обучают профессионалов и проводят мастер-классы для туристов. Билет — от €9, участие в интенсиве школы — по отдельной записи.
Италия: страсть и традиции
Шоколад в Италии — часть гастрономической идентичности. В Турине родился напиток бичерин (кофе, шоколад и сливки), а фестивали CioccolaTo и Eurochocolate собирают тысячи сладкоежек.
Perugina Casa del Cioccolato (Перуджа)
Адрес: Viale San Sisto 207/C
На фабрике производят знаменитые конфеты Baci. Экскурсия стоит €9 для взрослых и €4-7 для детей. Есть возможность записаться в "школу шоколатье" и сделать собственные конфеты.
Cioccolato Vestri (Ареццо)
Адрес: Via Romana 161
Семейное производство, где делают уникальный белый шоколад с солью и кунжутом. Туристы могут наблюдать процесс и попробовать фирменное джелато.
Museo del Cioccolato (Норма)
Адрес: Via Capo Dell'Acqua 1
Первый шоколадный музей Италии. За €5 (взрослый билет) можно увидеть производство Antica Norba и продегустировать сладости из шоколадного фонтана.
Испания: родина какао в Европе
Испанцы первыми привезли какао в Европу, и здесь шоколад до сих пор — часть национальной гордости.
Museu de la Xocolata (Барселона)
Адрес: Carrer del Comerç 36
Музей посвящён истории и искусству шоколада. За €6 можно увидеть скульптуры из шоколада, нарисовать ими картину и поучаствовать в дегустации.
Valor (Виллахойоса)
Адрес: Pianista Gonzalo Soriano 13
Фабрика Valor Chocolate проводит бесплатные 45-минутные туры, во время которых показывают процесс производства и предлагают попробовать свежие изделия. Экскурсии проходят ежедневно, а завершает программу фирменное кафе с чуррос.
