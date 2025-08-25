Трюфельный торт: десерт, который удивит даже тех, кто не любит сладкое

Хотите удивить гостей изысканным десертом, который готовится без духовки? Трюфельный торт — тот самый вариант: роскошный, шоколадный и невероятно воздушный. Идеально подходит для праздника или просто чтобы побаловать себя.

Ингредиенты

Сахар — 180 г

Мука пшеничная — 140 г

Молоко — 100 мл

Кипяток — 100 мл

Масло растительное — 50 мл

Яйца куриные — 2 шт.

Какао — 4 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Сливки 33-35% — 500 мл

Шоколад горький (70-75%) — 300 г

Шоколад белый — 50 г

Ром или коньяк — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л. (можно заменить)

Приготовление коржа

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте молоко и масло, снова взбейте. Всыпьте муку, какао, соду и разрыхлитель, предварительно просеянные. Аккуратно перемешайте.

Тонкой струйкой влейте кипяток, продолжая взбивать. Вылейте тесто в чашу мультиварки, готовьте в режиме "Выпечка" 40-50 минут. Охладите корж, измельчите в крошку и утрамбуйте в форму.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Добавьте шоколадную массу и алкоголь (по желанию), аккуратно перемешайте. Вылейте крем на основу из крошки, разровняйте и уберите в холодильник на ночь.

Перед подачей посыпьте торт какао-порошком, украсьте по настроению. Наслаждайтесь нежным, тающим вкусом.