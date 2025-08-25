Трюфельный торт: десерт, который удивит даже тех, кто не любит сладкое
Хотите удивить гостей изысканным десертом, который готовится без духовки? Трюфельный торт — тот самый вариант: роскошный, шоколадный и невероятно воздушный. Идеально подходит для праздника или просто чтобы побаловать себя.
Ингредиенты
- Сахар — 180 г
- Мука пшеничная — 140 г
- Молоко — 100 мл
- Кипяток — 100 мл
- Масло растительное — 50 мл
- Яйца куриные — 2 шт.
- Какао — 4 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Сливки 33-35% — 500 мл
- Шоколад горький (70-75%) — 300 г
- Шоколад белый — 50 г
- Ром или коньяк — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л. (можно заменить)
Приготовление коржа
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Добавьте молоко и масло, снова взбейте. Всыпьте муку, какао, соду и разрыхлитель, предварительно просеянные. Аккуратно перемешайте.
Тонкой струйкой влейте кипяток, продолжая взбивать. Вылейте тесто в чашу мультиварки, готовьте в режиме "Выпечка" 40-50 минут. Охладите корж, измельчите в крошку и утрамбуйте в форму.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Взбейте холодные сливки до устойчивых пиков. Добавьте шоколадную массу и алкоголь (по желанию), аккуратно перемешайте. Вылейте крем на основу из крошки, разровняйте и уберите в холодильник на ночь.
Перед подачей посыпьте торт какао-порошком, украсьте по настроению. Наслаждайтесь нежным, тающим вкусом.
