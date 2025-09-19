Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:12

Шоколадный бисквит в мультиварке пропекся без комочков и подгоревших краёв — пошаговый рецепт

Шоколадный бисквит в мультиварке получается пышным и мягким

Шоколадный бисквит в мультиварке — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет тратить много времени у плиты. Всё, что нужно: замесить тесто, перелить его в чашу и выбрать программу. Пока мультиварка делает своё дело, вы можете заняться другими делами, а спустя час вас будет ждать пышный и ароматный бисквит. Такой десерт можно подать просто присыпав сахарной пудрой, а можно сделать полноценный торт, промазав коржи кремом.

Почему шоколадный бисквит в мультиварке — это удобно

Главное преимущество — простота. Не нужно следить за духовкой, регулировать огонь или волноваться, что тесто пригорит. В мультиварке бисквит пропекается равномерно и остаётся мягким.
Второе — универсальность. Остывший бисквит можно использовать как основу для торта, рулета или пирожных. А если времени на крем нет, достаточно посыпать его пудрой или полить растопленным шоколадом.

Сравнение способов приготовления

Способ Время Особенности Результат
В мультиварке ~1 ч 15 мин Минимум хлопот, равномерное выпекание Пышный и мягкий
В духовке 40-50 мин Нужно следить за температурой Слегка суховатый, но воздушный
На сковороде (под крышкой) ~30 мин Экспериментальный способ Более плотный, как брауни

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Смешайте молоко, сахар, масло, какао и корицу миксером или венчиком.

  2. Добавьте яйца и ещё раз взбейте.

  3. Всыпьте муку с разрыхлителем, доведите тесто до консистенции густой сметаны.

  4. Смажьте чашу мультиварки маслом и влейте тесто.

  5. Включите режим "Выпечка" на 1 час 15 минут.

  6. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

  7. Остудите бисквит и аккуратно выньте.

  8. Для крема растерите яйцо с сахаром и мукой, добавьте какао и молоко.

  9. Подогрейте на медленном огне до первых пузырьков и остудите.

  10. Разрежьте бисквит на 2 коржа, промажьте кремом, соедините.

  11. Украсьте присыпкой и дайте настояться 4-6 часов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: открыть крышку мультиварки раньше времени.
    → Последствие: бисквит осядет.
    → Альтернатива: проверять только после завершения программы.

  • Ошибка: слишком густое тесто.
    → Последствие: бисквит получится плотным.
    → Альтернатива: добавить чуть больше молока.

  • Ошибка: недосмешанное тесто.
    → Последствие: в бисквите будут комочки муки.
    → Альтернатива: тщательно вымешивать миксером.

А что если…

  • Добавить в тесто орехи или шоколадные кусочки — получится эффект брауни.

  • Заменить часть какао тёртым шоколадом — вкус станет насыщеннее.

  • Сделать крем не шоколадный, а ванильный или сметанный — бисквит будет мягче и легче.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Минимум усилий Нужно ждать больше часа
Равномерная выпечка Высота бисквита ограничена чашей
Универсальность использования Не во всех мультиварках есть "Выпечка"
Подходит новичкам Требуется время на остывание и пропитку
Всегда удаётся Бисквит получается влажнее, чем в духовке

FAQ

Можно ли испечь бисквит без какао?
Да, получится ванильный бисквит, который можно использовать для фруктовых тортов.

Подойдёт ли для крема сгущёнка?
Да, можно заменить заварной крем на взбитое масло со сгущёнкой.

Как хранить готовый бисквит?
Без крема — в пищевой плёнке до 3 дней, с кремом — в холодильнике до 2 суток.

Мифы и правда

  • Миф: "В мультиварке бисквит не поднимается".
    Правда: при правильной пропорции и разрыхлителе он получается высоким и пышным.

  • Миф: "Шоколадный бисквит слишком тяжёлый".
    Правда: при добавлении молока и масла текстура остаётся мягкой.

  • Миф: "Лучше готовить только в духовке".
    Правда: мультиварка делает процесс удобнее и надёжнее.

3 интересных факта

  1. Первые мультиварки появились в Японии в середине XX века как устройства для варки риса.

  2. Шоколадный бисквит — универсальная основа, которую используют в десертах по всему миру: от тортов до трайфлов.

  3. В некоторых странах в тесто добавляют кофе — он усиливает вкус какао.

Исторический контекст

Бисквиты известны с XVI века в Европе и готовились вручную, без разрыхлителей. В СССР шоколадный бисквит был одним из популярных тортов, часто готовился дома. С появлением мультиварок процесс выпечки стал максимально простым и доступным.

