Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
суфле
суфле
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:20

Шоколадное суфле под ударом: срочный лайфхак, чтобы избежать падения воздушной мечты

Как сделать шоколадное суфле согласно кулинарным рекомендациям

Вы когда-нибудь пробовали десерт, который одновременно и воздушный, и влажный внутри? Шоколадное суфле — именно такой! Этот горячий десерт поражает своей нежностью и неповторимым вкусом. Но будьте готовы: суфле капризно — его нужно подавать сразу после выпекания, иначе красивая шапочка опадёт.

Что нужно для идеального шоколадного суфле?

  • Шоколад — 35 г
  • Сливочное масло — 25 г (+ немного для смазывания формочек)
  • Сахар — 35 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Яичные белки — 2 шт.

Как приготовить шоколадное суфле в домашних условиях?

Перед началом смажьте стенки формочек растопленным сливочным маслом и обсыпьте сахаром. Затем отправьте их в холодильник — так суфле не прилипнет и будет легко выниматься. Для этого отлично подходят керамические формочки.

Смешайте сахар, кусочки шоколада и сливочное масло. Растопите эту смесь на водяной бане или в микроволновке. После этого дайте массе немного остыть. В остывшую шоколадную смесь аккуратно вмешайте яичный желток.

Отдельно взбейте два яичных белка до устойчивой пены. Это важный момент — белки должны быть хорошо взбиты, чтобы суфле получилось воздушным. Аккуратно, движениями сверху вниз, в несколько приёмов вмешайте белки в шоколадную массу. Используйте силиконовую лопатку, чтобы не повредить структуру пены и сохранить объём.

Наполните холодные формочки получившейся массой и поставьте их в предварительно разогретую до 200°C духовку. Выпекайте около 8 минут — время может немного варьироваться в зависимости от вашей духовки и размера формочек.

Советы для идеального результата

  • Готовое суфле должно оставаться влажным внутри, но не текучим.
  • Подавайте сразу после выпекания, иначе оно опадёт и потеряет свою привлекательность.
  • По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить куриный рулет с желатином по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 12:17

Как приготовить куриный рулет с желатином за час и удивить всех на празднике

Узнайте, как приготовить домашний куриный рулет с желатином — простой рецепт из минимального набора продуктов, который заменит магазинные мясные закуски и порадует вкусом.

Читать полностью » Как приготовить котлеты с сыром и помидорами в духовке сегодня в 12:05

Секреты идеальных котлет в духовке, которые сэкономят время и силы

Хотите разнообразить меню? Котлеты с помидорами и сыром в духовке — сытно, вкусно и просто! Идеально для обеда или ужина.

Читать полностью » Как приготовить салат с говяжьим языком сегодня в 11:59

Нежность языка и хруст огурца: сочетание, которое удивит даже гурманов

Уникальный салат с языком и огурцом — простое в приготовлении блюдо с изысканным вкусом. Узнайте секреты варки языка и советы по сборке идеального салата!

Читать полностью » Приготовление тушёной баранины с овощами в казане увеличивает питательную ценность блюда сегодня в 11:13

Баранина в казане: парадокс, когда овощи побеждают мясо в битве за вкус

Узнайте, как приготовить нежную и ароматную баранину с овощами в казане — сытное и полезное блюдо, которое легко адаптировать под любой вкус.

Читать полностью » Приготовьте салат с помидорами черри и моцареллой сегодня в 10:53

Лёгкий, но сытный: парадокс салата, который ломает стереотипы о диетах

Легкий и витаминный салат с помидорами черри и моцареллой — отличный выбор для тех, кто хочет вкусно и быстро приготовить полезный ужин или гарнир.

Читать полностью » Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке сегодня в 10:09

Экономичный поворот: молоко делает тесто пельменей мягче, а кошелёк — толще

Узнайте, как молоко в тесте меняет вкус и консистенцию пельменей, делая их мягкими, упругими и неразваривающимися. Простой рецепт для домашней кухни!

Читать полностью » Как приготовить закуску из яиц и чернослива по традиционным рецептам сегодня в 9:47

Бюджетный триумф: как чернослив в яйцах экономит кошелёк и время на кухне

Узнайте, как приготовить простую и вкусную закуску — яйца с черносливом и грецкими орехами. Лёгкий рецепт, который украсит любой стол и порадует гостей!

Читать полностью » Приготовьте кексы с изюмом на кефире по рецепту от кулинарного блога сегодня в 9:02

Нежность и аромат в каждом кусочке: кексы, которые хочется есть снова и снова

Узнайте, как быстро и просто приготовить нежные кексы с изюмом на кефире в силиконовых формочках. Влажный мякиш и аромат лимонной цедры сделают выпечку идеальной для любого случая!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары рекомендуют методы обучения волнистого попугая разговору
Питомцы

Специалисты по аквариумистике рекомендуют выбирать форму аквариума для простого ухода
Красота и здоровье

Врачи назвали киви мягким средством для нормализации работы кишечника
Дом

Как тараканы проникают в квартиры через канализацию
Авто и мото

Автостат: японские бренды заняли половину рынка подержанных мотоциклов в России
Еда

Как приготовить салат с курицей и маринованными опятами
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отвергла обвинения блогерши Мятной Лилу и назвала угрозы суда несерьёзными
Спорт и фитнес

Эксперты: система Чарльза Поликвина помогает преодолеть плато в росте мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet