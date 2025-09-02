Шоколадное суфле под ударом: срочный лайфхак, чтобы избежать падения воздушной мечты

Вы когда-нибудь пробовали десерт, который одновременно и воздушный, и влажный внутри? Шоколадное суфле — именно такой! Этот горячий десерт поражает своей нежностью и неповторимым вкусом. Но будьте готовы: суфле капризно — его нужно подавать сразу после выпекания, иначе красивая шапочка опадёт.

Что нужно для идеального шоколадного суфле?

Шоколад — 35 г

Сливочное масло — 25 г (+ немного для смазывания формочек)

Сахар — 35 г

Яичный желток — 1 шт.

Яичные белки — 2 шт.

Как приготовить шоколадное суфле в домашних условиях?

Перед началом смажьте стенки формочек растопленным сливочным маслом и обсыпьте сахаром. Затем отправьте их в холодильник — так суфле не прилипнет и будет легко выниматься. Для этого отлично подходят керамические формочки.

Смешайте сахар, кусочки шоколада и сливочное масло. Растопите эту смесь на водяной бане или в микроволновке. После этого дайте массе немного остыть. В остывшую шоколадную смесь аккуратно вмешайте яичный желток.

Отдельно взбейте два яичных белка до устойчивой пены. Это важный момент — белки должны быть хорошо взбиты, чтобы суфле получилось воздушным. Аккуратно, движениями сверху вниз, в несколько приёмов вмешайте белки в шоколадную массу. Используйте силиконовую лопатку, чтобы не повредить структуру пены и сохранить объём.

Наполните холодные формочки получившейся массой и поставьте их в предварительно разогретую до 200°C духовку. Выпекайте около 8 минут — время может немного варьироваться в зависимости от вашей духовки и размера формочек.

Советы для идеального результата