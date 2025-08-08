Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дульсе де лече
Дульсе де лече
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:45

Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой

Шоколадное семифредо: пошаговая инструкция от итальянских кулинаров

Семифредо — не просто десерт, а настоящая магия вкуса. Его кремовая текстура, насыщенный шоколадный аромат и простота приготовления делают его идеальным угощением для любого случая. И главное — всего 3 основных ингредиента, а результат впечатлит даже гурманов!

Ингредиенты

  • Рикотта — 350 г
  • Сахарная пудра — 150 г (можно заменить мелким сахаром)
  • Жирные сливки (от 33%) — 200 мл
  • Горький шоколад — 100 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

Взбейте рикотту с сахарной пудрой и ванилью до воздушной консистенции. Растопите 70 г шоколада (микроволновка или паровая баня), остудите и добавьте к сырной массе. Взбейте до гладкости. Остальные 30 г шоколада мелко порубите и вмешайте в крем.

Взбейте охлаждённые сливки до плотных пиков (но не переусердствуйте, иначе получите масло!). Аккуратно соедините со шоколадной массой, сохраняя воздушность. Выложите смесь в форму, застеленную плёнкой (или в контейнер). Уберите в морозильник на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей украсьте:

  • ягодами
  • шоколадной крошкой
  • мятой или карамельным сиропом

Готово! Ваше семифредо — нежное, без кристаллов льда и с насыщенным вкусом.

Правила приготовления стейка Рибай: почему важно дать мясу отдохнуть перед жаркой сегодня в 7:37

Стейк Рибай за 30 минут: нежное мясо, которое тает во рту

Хотите идеальный стейк Рибай? Секрет — в мраморной говядине Black Angus и правильной обжарке. Узнайте, как добиться сочности и румяной корочки!

Читать полностью » Рецепт трески в кляре с молоком и мукой: пошаговый способ приготовления сегодня в 7:23

Добавляю в кляр один секретный ингредиент — и рыба тает во рту: рецепт, который просят все гости

Хрустящая треска в кляре — простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Сочное филе под золотистой корочкой: секрет идеального кляра и тонкости жарки.

Читать полностью » Классический рецепт горячего алкогольного пунша с ромом и пряностями сегодня в 6:34

Горячий пунш за 15 минут — согревает лучше чая и поднимает настроение

Горячий алкогольный пунш — идеальный напиток для холодных вечеров. Узнайте, как приготовить его по классическому рецепту с ромом, чаем и пряностями. Согревающий, ароматный и просто вкусный!

Читать полностью » Рецепт форели в сливочном соусе: пошаговое руководство по приготовлению сегодня в 6:15

Ужин за 30 минут: как приготовить шикарную форель в сливках для всей семьи

Изысканная форель в сливочно-сырном соусе — ресторанный вкус без сложностей! Простой рецепт с пошаговыми фото. Удивите близких нежным блюдом за час.

Читать полностью » Рецепт муссового пирожного с ягодами: пошаговое руководство по приготовлению сегодня в 5:28

Секрет идеального мусса: всего 5 ингредиентов и холодильник — получается шикарно

Узнайте, как приготовить невероятно красивое и вкусное муссовое пирожное с ягодами. Этот десерт станет настоящим украшением любого праздника!

Читать полностью » Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления сегодня в 5:12

3 ингредиента и 20 минут — вот и всё, что нужно для идеальных роллов без рыбы

Роллы с огурцом — свежий и лёгкий вариант японской кухни. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат — невероятно вкусно! Попробуйте приготовить сегодня.

Читать полностью » Рецепт торта Анна Павлова: классический десерт с безе, кремом и ягодами сегодня в 4:19

Торт, который тает во рту: как сделать Анну Павлову без ошибок

Хрустящее безе, нежный крем и сочные ягоды — классический торт "Анна Павлова" покорит вас своей воздушностью. Узнайте секрет идеального коржа!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и перцем за 30 минут: советы по ингредиентам сегодня в 4:08

Сытный салат с курицей и болгарским перцем: идеален для ужина на каждый день

Яркий, сытный и с пикантной остринкой — салат с курицей и болгарским перцем станет идеальным ужином. Горячая заправка придаст ему необычный вкус!

Читать полностью »

