Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой

Семифредо — не просто десерт, а настоящая магия вкуса. Его кремовая текстура, насыщенный шоколадный аромат и простота приготовления делают его идеальным угощением для любого случая. И главное — всего 3 основных ингредиента, а результат впечатлит даже гурманов!

Ингредиенты

Рикотта — 350 г

Сахарная пудра — 150 г (можно заменить мелким сахаром)

Жирные сливки (от 33%) — 200 мл

Горький шоколад — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

Взбейте рикотту с сахарной пудрой и ванилью до воздушной консистенции. Растопите 70 г шоколада (микроволновка или паровая баня), остудите и добавьте к сырной массе. Взбейте до гладкости. Остальные 30 г шоколада мелко порубите и вмешайте в крем.

Взбейте охлаждённые сливки до плотных пиков (но не переусердствуйте, иначе получите масло!). Аккуратно соедините со шоколадной массой, сохраняя воздушность. Выложите смесь в форму, застеленную плёнкой (или в контейнер). Уберите в морозильник на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей украсьте:

ягодами

шоколадной крошкой

мятой или карамельным сиропом

Готово! Ваше семифредо — нежное, без кристаллов льда и с насыщенным вкусом.