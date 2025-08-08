Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой
Семифредо — не просто десерт, а настоящая магия вкуса. Его кремовая текстура, насыщенный шоколадный аромат и простота приготовления делают его идеальным угощением для любого случая. И главное — всего 3 основных ингредиента, а результат впечатлит даже гурманов!
Ингредиенты
- Рикотта — 350 г
- Сахарная пудра — 150 г (можно заменить мелким сахаром)
- Жирные сливки (от 33%) — 200 мл
- Горький шоколад — 100 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Как приготовить
Взбейте рикотту с сахарной пудрой и ванилью до воздушной консистенции. Растопите 70 г шоколада (микроволновка или паровая баня), остудите и добавьте к сырной массе. Взбейте до гладкости. Остальные 30 г шоколада мелко порубите и вмешайте в крем.
Взбейте охлаждённые сливки до плотных пиков (но не переусердствуйте, иначе получите масло!). Аккуратно соедините со шоколадной массой, сохраняя воздушность. Выложите смесь в форму, застеленную плёнкой (или в контейнер). Уберите в морозильник на 4-5 часов, а лучше на ночь.
Перед подачей украсьте:
- ягодами
- шоколадной крошкой
- мятой или карамельным сиропом
Готово! Ваше семифредо — нежное, без кристаллов льда и с насыщенным вкусом.
