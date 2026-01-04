Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Апельсиновый шоколад с мёдом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:05

Шоколад стал роскошью: цены на Кубани взлетели почти на треть

Шоколад в Краснодарском крае подорожал на 29% за год — ЕМИСС

Рост цен на шоколад в Краснодарском крае в 2025 году оказался заметно выше прошлогодних значений и стал частью общероссийского тренда удорожания сладкой продукции. Основной причиной подорожания эксперты называют ситуацию на мировом рынке сырья, которая напрямую отразилась на стоимости конечного продукта. Об этом сообщает "Деловая газета. Юг" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Согласно официальной статистике, за год шоколад в регионе подорожал почти на треть. Для потребителей это означает существенное увеличение расходов даже на привычные товары повседневного спроса.

Динамика цен в Краснодарском крае

В ноябре 2025 года средняя стоимость одного килограмма шоколада на Кубани достигла 1,5 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения, в ноябре 2024 года килограмм шоколада в регионе стоил около 1,2 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что подобный рост цен стал одним из самых ощутимых за последние годы для кондитерского рынка региона. Шоколад относится к продукции, спрос на которую остаётся стабильным, поэтому удорожание особенно заметно для покупателей.

Общероссийская картина

Рост цен зафиксирован не только в Краснодарском крае. В целом по России стоимость шоколада в 2025 году увеличилась на 25%. Если в ноябре 2024 года средняя цена по стране составляла 1,2 тыс. рублей за килограмм, то спустя год она выросла до 1,52 тыс. рублей.

Таким образом, темпы подорожания в Краснодарском крае оказались выше среднероссийских показателей, что дополнительно подчёркивает региональную специфику рынка.

Причины подорожания шоколада

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД связывают рост цен прежде всего с резким увеличением стоимости какао-бобов. Именно этот компонент является ключевым сырьём для производства плиточного шоколада и шоколадных кондитерских изделий.

По данным ассоциации, в 2025 году средняя стоимость какао-бобов выросла в 3,2 раза по сравнению с 2024 годом. В пиковый период цена достигала 12,9 тыс. долларов за тонну. Основной причиной стал дефицит сырья в сезоне 2023-2024 годов, когда мировая урожайность какао снизилась на 13%.

Влияние на рынок и потребителей

Эксперты отмечают, что подорожание сырья практически неизбежно отражается на конечной цене шоколадной продукции. Производители вынуждены закладывать возросшие издержки в стоимость товара, что приводит к росту цен на полках магазинов.

По оценкам участников рынка, при сохранении напряжённой ситуации с поставками какао-бобов ценовое давление на шоколад и кондитерские изделия может сохраняться и в дальнейшем.

