Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Банки с вареньем
Банки с вареньем
© unsplash.com by Olia Gozha is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:07

Шоколадное варенье: кулинарный парадокс, который покорит даже тех, кто ненавидит сладкое

Как приготовить сливовое варенье с какао на зиму

Представьте себе варенье, которое пахнет не летом, а рождественскими праздниками. Его густой, бархатистый вкус напоминает изысканный шоколадный десерт, а не обычную фруктовую сладость. Это не просто заготовка, а настоящий кулинарный эксперимент, способный удивить гурманов и стать изюминкой вашей полки с запасами на зиму. Сливовое варенье с какао — тот самый случай, когда традиционный рецепт приобретает совершенно новое звучание.

Что нам потребуется: простые ингредиенты

Для создания этого шоколадно-фруктового чуда вам понадобятся самые простые продукты. Главное — выбрать качественные сливы. Идеально подойдут плотные, спелые плоды сортов, у которых косточка легко отделяется (например, "Венгерка"). Убедитесь, что на них нет повреждений и гнили.

Ингредиенты

  • Сливы — 2 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Какао-порошок — 1 столовая ложка
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка

Необходимая кухонная утварь

Подготовьте кастрюлю с толстым дном (не алюминиевую!), миски, дуршлаг, шумовку, лопатку, бумажные полотенца, а также чистые банки с герметичными крышками для закатки.

Пошаговый план действий: от плода до готового варенья

Подготовка слив

Тщательно переберите фрукты, удалите весь мусор и помятые экземпляры. Хорошо промойте их под проточной водой и дайте стечь лишней жидкости, воспользовавшись дуршлагом. Чтобы варенье не испортилось, важно полностью обсушить сливы бумажными полотенцами.

Извлечение косточек

Разрежьте каждую сливу пополам и аккуратно удалите косточку. Подготовленные половинки сложите в кастрюлю, в которой планируете варить. Совет: взвесьте уже очищенные фрукты — это поможет точно рассчитать необходимое количество сахара. Его масса должна быть ровно в два раза меньше веса сливовой массы.

Первый этап с сахаром

Засыпьте сливы половиной всего подготовленного сахара. Аккуратно перемешайте и оставьте на несколько часов (можно на ночь) при комнатной температуре. За это время фрукты пустят сок, и сахар практически полностью в нем растворится. Периодически можно помешивать массу, чтобы ускорить процесс.

Создание шоколадной смеси

Пока сливы томятся в собственном соку, приготовьте какао-смесь. Соедините оставшийся сахар, какао-порошок и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте до однородности. Это гарантирует, что в готовом варенье не будет неприятных какао-комочков.

Варка

Поставьте кастрюлю со сливами на средний огонь и доведите до кипения. Как только варенье начнет булькать, всыпьте сухую какао-смесь. Мешайте до тех пор, пока сахар окончательно не растает.

Томление и снятие пенки

Уменьшите огонь до минимума и варите варенье около 40 минут. Не забывайте постоянно помешивать его и снимать шумовкой появляющуюся пенку. Это важнейший шаг! Пенка не только портит внешний вид, но и может сократить срок хранения заготовки. Будьте внимательны, чтобы десерт не подгорел.

Финальные штрихи и стерилизация

Пока варенье уваривается, простерилизуйте банки и крышки. Это можно сделать в духовке, микроволновке или над паром. Горячее готовое варенье сразу разлейте по стерильным банкам и герметично закатайте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте пледом и оставьте так до полного остывания.

Как хранить и с чем подавать

Готовый продукт храните в прохладном темном месте: в кладовой или погребе. После вскрытия банку обязательно поставьте в холодильник.

Это варенье невероятно универсально:

  1. На завтрак: намажьте на тост со сливочным маслом или арахисовой пастой.
  2. Как десерт: используйте в качестве топпинга для мороженого, чизкейка или творожной запеканки.
  3. Для выпечки: оно станет великолепной начинкой для пирогов, круассанов и булочек.
  4. Как соус: смешайте пару ложек со сливками или сметаной для получения изысканного фруктово-шоколадного соуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт хрустящих соленых огурцов на зиму от опытной хозяйки сегодня в 8:06

Не просто закатать: забытый шаг в консервации, который знали все наши бабушки

Раскрываем секреты идеальных хрустящих огурцов на зиму. Узнайте, какие простые ингредиенты и два кипячения рассола гарантируют неповторимый вкус и упругость.

Читать полностью » Правила вымачивания груздей перед засолкой для удаления горечи сегодня в 8:01

Секрет императорских груздей: почему их вымачивали ровно трое суток

Боитесь, что соленые грузди будут горчить? Наш проверенный рецепт с пошаговой инструкцией раскроет все секреты идеальной закуски, которая покорит ваших гостей.

Читать полностью » Рецепт салата Оливье с курицей и йогуртом вместо майонеза сегодня в 7:19

Секрет кремлёвских шефов: какой салат едят те, кто следит за формой

Откройте секрет легкого и вкусного Оливье без майонеза. Узнайте, как простая замена ингредиентов превратит любимый салат в полезное блюдо для всей семьи.

Читать полностью » Приготовление куриного филе в аэрогриле сегодня в 7:15

Ошибка 99% хозяек: почему нельзя доверять таймеру и как определить готовность курицы без ножа

Секрет идеально сочного и нежного куриного филе без лишних хлопот. Узнайте, как избежать сухости и приготовить в аэрогриле ужин, который соберёт всю семью за столом.

Читать полностью » Как приготовить хрустящую картошку с нежным мясом сегодня в 6:47

Не отбивная, не рагу: как обычная свинина превращается в главное блюдо стола

Узнайте, как приготовить нежнейшее мясо по-французски с картофелем и сыром всего в одной сковороде. Простой рецепт для впечатляющего ужина без лишних хлопот.

Читать полностью » Как приготовить курицу в панировке с орехами и сыром сегодня в 6:11

Ваши домашние требуют это снова: рецепт, который съедается быстрее, чем готовится

Хрустящая курица в орехово-сырной шубке, запеченная до perfection. Узнайте секрет приготовления сочного арабского блюда в вашей духовке.

Читать полностью » Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция сегодня в 5:42

Хруст, сочность, расплавленный сыр: ради этого блюда забывают о диетах

Простой рецепт, который станет хитом любого стола. Узнайте, как приготовить в духовке сочные гнезда из фарша с тающей сырной начинкой и идельным яйцом.

Читать полностью » Как осветлить бульон для рыбного заливного сегодня в 5:01

Забудьте о желатине: как приготовить идеальное заливное быстрее, дешевле и полезнее

Откройте секрет идеального заливного из судака без желатина. Натуральный бульон, нежная рыба и кристальная прозрачность — как добиться результата, который удивит ваших гостей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-Benz откажется от производства четырёхцилиндровых моторов и перейдёт на двигатели BMW
Красота и здоровье

Сердечно-сосудистые хирурги Тюмени выполнили сложную операцию на сердце 60-летнему Владимиру
Спорт и фитнес

Джейк Харкофф объяснил, в каких случаях гантели нельзя использовать вместо гирь
Еда

Рецепт икры из патиссонов на зиму
Красота и здоровье

Алкоголь рушит жизни в Санкт-Петербурге: истории, статистика, решения
Культура и шоу-бизнес

Анфиса Чехова сообщила о романтическом путешествии с Александром Златопольским в Париж
Культура и шоу-бизнес

Нюша рассказала, почему перестала взвешиваться и контролировать вес
Садоводство

Как ускорить созревание зеленых томатов: простой спиртовой метод для богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru