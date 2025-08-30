Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
печенье с апельсином
печенье с апельсином
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:41

Секрет идеальных апельсинов в шоколаде: что скрывают кондитеры

Как приготовить апельсины в шоколаде: пошаговый рецепт от шеф-повара

Задумывались ли вы, как сделать десерт, который удивит всех на вашем праздничном столе? Апельсины в шоколаде — это не только вкусно, но и полезно! Этот простой рецепт станет отличным способом порадовать себя и близких оригинальным лакомством, особенно если вы устали от магазинных сладостей.

Зачем готовить апельсины в шоколаде?

  • Натуральный состав: используя свежие апельсины и качественный шоколад, вы получите десерт без искусственных добавок.
  • Простота в приготовлении: всего несколько шагов, и вы сможете насладиться восхитительным вкусом.
  • Эстетика: яркие дольки апельсина в шоколаде станут настоящим украшением любого стола.

Ингредиенты

  • 2 крупных апельсина
  • 300 г сахара
  • 150 мл воды (для сиропа)
  • 100 г шоколада

Пошаговая инструкция

Хорошо промойте апельсины, нарежьте их на кружочки толщиной около 5 мм. Это важно, чтобы сохранить текстуру. В кастрюле доведите до кипения воду. Опустите дольки апельсина на 3-4 минуты, чтобы удалить горечь из кожуры.

В другой кастрюле смешайте 600 мл воды и сахар, доведите до кипения, пока сахар не растворится. Затем добавьте дольки апельсина и варите на медленном огне около часа. Кожура должна стать почти прозрачной. Выложите дольки на решетку и отправьте в разогретую до 130 градусов духовку на 20-25 минут. Дайте остыть.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Если шоколад комкуется, добавьте немного молока и масла. Аккуратно окуните дольки в шоколад до половины и выложите на бумагу для выпекания. Дайте застыть. Можно посыпать готовые дольки кокосовой стружкой для дополнительного эффекта.

Теперь у вас есть прекрасный десерт, который не только порадует глаз, но и удивит вкусом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить куриные желудки по-корейски: рецепт и технология обработки субпродукта сегодня в 14:35

Секреты приготовления куриных желудков: экономия времени и денег с максимальным вкусом

Узнайте, как приготовить куриные желудки по-корейски — оригинальную и пикантную закуску, которая украсит любой стол и станет настоящим кулинарным открытием!

Читать полностью » Эксперты: сыр с растительными жирами и крахмалом не является натуральным сегодня в 14:28

Тают во рту или липнут к зубам: тест, который сразу покажет, настоящий перед вами сыр или обманка

Как отличить настоящий сыр от дешёвой подделки? Простые правила помогут распознать обман на полке магазина и выбрать продукт, который не разочарует.

Читать полностью » Как приготовить клубничный йогурт дома: пошаговая инструкция сегодня в 14:02

Клубничный йогурт: нежность и свежесть, которые покорят даже самых привередливых

Узнайте, как легко и быстро приготовить вкусный клубничный йогурт дома! Этот десерт порадует всю семью своим нежным вкусом и полезными свойствами.

Читать полностью » Секреты приготовления запеченного камамбера с помидорами черри от кулинаров сегодня в 13:54

Ужин, который заставит забыть о проблемах: запеченный камамбер с томатами

Удивите свою половинку на романтическом ужине с запеченным сыром камамбер и помидорами черри. Это простое, но изысканное блюдо станет настоящим кулинарным шедевром!

Читать полностью » Приготовление индейки по-французски: что нужно знать перед началом сегодня в 9:02

Индейка по-французски: от простоты к изысканности на вашем столе

Индейка по-французски — это не просто рецепт, а целая кулинарная история. Узнайте, как приготовить это сытное блюдо с картошкой и сыром, которое удивит всех!

Читать полностью » Как приготовить запеченную форель с лимоном: пошаговая инструкция сегодня в 8:54

Форель, запеченная с лимоном: простое удовольствие, которое приносит радость всей семье

Откройте для себя рецепт нежной форели, запеченной с лимоном. Узнайте, как легко и быстро приготовить это блюдо для любого праздника!

Читать полностью » Как приготовить штрудель с вишней: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 8:17

Штрудель с вишней: быстрый и простой рецепт для любого праздника

Откройте для себя простой рецепт штруделя с вишней из слоеного теста, который порадует вас и ваших близких. Угощение, которое легко приготовить!

Читать полностью » Как приготовить куриный салат с майонезом за 30 минут: пошаговая инструкция сегодня в 7:51

Кулинарный конструктор: собери идеальный салат из того, что есть в холодильнике

Узнайте, как приготовить вкусный салат с курицей и майонезом всего за 40 минут! Простой рецепт, доступные продукты и возможность экспериментировать. Идеально на каждый день и для праздничного стола.

Читать полностью »

Новости
Мир

В ЕС рассматривают переход к голосованию большинством вместо принципа единогласия
Красота и здоровье

Психолог Эмили Конвей: совместный отход ко сну укрепляет интимность и доверие в паре
Дом

Как стирать шторы из деликатных тканей: лён и вискоза
Наука и технологии

Учёные выяснили, что Каньон Хеллс сформировался всего 2,1 млн лет назад: как это произошло
Красота и здоровье

Польза и вред хлеба: гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного употребления
Красота и здоровье

Эксперт раскрыла секрет полезных макарон: ищите 12% на упаковке
Мир

Shot: Полиция вышла на след киллера после убийства экс-спикера Верховной Рады Парубия
Садоводство

Секреты подкормки капусты в июле: как получить крупные и сочные кочаны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru