Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
яичные кексы
яичные кексы
© commons.wikimedia.org by Rachel F is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:45

Микроволновка против духовки: этот кекс перевернул представление о домашней выпечке

Кекс в кружке с какао в микроволновке готовится за 5 минут

Иногда сладкого хочется прямо сейчас — без духовки, без ожидания и без горы посуды. Именно для таких моментов и существует кекс в кружке. Этот быстрый десерт готовится всего за несколько минут в микроволновке, а по вкусу ничуть не уступает классическому шоколадному кексу из духовки. Нежный, ароматный, чуть влажный внутри — он точно поднимет настроение.

Почему кекс в кружке — идеальный десерт

Этот рецепт — находка для студентов, занятых родителей и всех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет тратить много времени.

  • Готовится буквально за 5-7 минут.
  • Не требует миксера и сложного инвентаря.
  • Получается порционно — без лишнего.
  • Можно экспериментировать с добавками: орехами, шоколадом, ягодами или специями.

Кекс в кружке отлично подходит для уютного вечернего чаепития или как быстрый десерт после ужина.

Ингредиенты для двух порций

  • пшеничная мука — 1,5 ст. ложки;

  • яйцо — 1 шт.;

  • кефир — 1 ст. ложка;

  • сахар — 2 ст. ложки;

  • ванильный сахар — 1 ч. ложка;

  • какао — 1 ч. ложка с горкой;

  • растительное масло — 1 ст. ложка;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. ложки;

  • соль — щепотка.

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Подготовьте продукты

Все ингредиенты должны быть под рукой. Кефир можно взять любой жирности, главное — свежий. Какао лучше использовать натуральное, без сахара и ароматизаторов. Масло выбирайте рафинированное, без запаха.

Шаг 2. Основа теста

Вбейте яйцо в миску, добавьте сахар и ванильный сахар. Вилкой или венчиком взбейте смесь до лёгкой пены. Это придаст будущему кексу воздушность.

Если хочется поэкспериментировать, замените часть обычного сахара коричневым — вкус станет карамельным.

Шаг 3. Сухие ингредиенты

Добавьте муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Просеивать муку необязательно, но если есть сито — лучше сделать это: кекс получится нежнее. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков какао.

Шаг 4. Добавляем жидкие компоненты

Влейте кефир и растительное масло. Перемешайте до однородной густой массы. Тесто должно быть вязким, как густая сметана. Если кажется слишком плотным — добавьте пару капель кефира.

Шаг 5. Подготовка посуды

Выберите кружку или миску, подходящую для микроволновки. Не используйте металлическую или с позолотой — это может повредить печь.
Смажьте дно и стенки кружки каплей масла (удобно делать кисточкой или салфеткой), чтобы кекс легко доставался после выпечки.

Шаг 6. Выпекание

Разделите тесто на две кружки. Поставьте в микроволновку и готовьте 2 минуты при мощности 800 Вт. Если мощность ниже — добавьте 20-30 секунд.

После сигнала дайте кексу постоять минуту в выключенной печи — он "дойдет" до идеальной консистенции.

Готовый кекс можно есть прямо из кружки или аккуратно достать, перевернув на тарелку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком долго держать кекс в микроволновке.
    Последствие: Тесто пересыхает, и кекс становится резиновым.
    Альтернатива: Готовить не дольше 2-2,5 минут, затем проверить вилкой.

  • Ошибка: Использовать порошковый напиток вместо какао.
    Последствие: Вкус получится приторным и искусственным.
    Альтернатива: Только натуральное какао без сахара.

  • Ошибка: Не смазать кружку.
    Последствие: Кекс прилипнет, и его будет сложно достать.
    Альтернатива: Смазывать тонким слоем масла перед выпечкой.

Таблица сравнения вариантов приготовления

Способ Время Вкус и текстура Удобство
В микроволновке 2-3 мин Нежный, влажный Быстро и просто
В духовке 20-25 мин Более рассыпчатый Дольше, но привычно
На сковороде (под крышкой) 10 мин Слегка поджаренный Интересный вариант без техники

А что если…

А что если добавить шоколад?
Положите в тесто кусочек горького шоколада — он растает внутри и превратится в мягкую начинку.

А что если хочется посытнее?
Добавьте ложку арахисового масла или орехов — кекс станет плотнее и ароматнее.

А что если нет кефира?
Можно заменить молоком, йогуртом или даже водой — структура немного изменится, но вкус останется шоколадным.

Плюсы и минусы кекса в кружке

Плюсы Минусы
Готовится за считанные минуты Не хранится долго
Минимум посуды Нужно подобрать подходящую кружку
Можно менять ингредиенты Быстро остывает
Отличный вариант для детей Меньше аромата, чем при выпечке в духовке

Мифы и правда

Миф 1. В микроволновке нельзя испечь настоящий кекс.
Правда. Если правильно подобрать время и мощность, структура получается воздушной и пористой.

Миф 2. Кекс получится только при идеальных пропорциях.
Правда. Этот рецепт очень терпим — на глаз всё равно выйдет вкусно.

Миф 3. Микроволновка портит вкус.
Правда. Она просто быстро выпаривает влагу. Главное — не пересушить тесто.

FAQ

Как понять, что кекс готов?
Он поднимается, середина пружинит при нажатии, а края слегка отходят от стенок кружки.

Можно ли приготовить без яйца?
Да. Замените яйцо половиной банана или ложкой яблочного пюре — вкус будет мягче.

Как улучшить аромат?
Добавьте щепотку корицы, мускатного ореха или немного растворимого кофе.

Можно ли готовить в пластиковом стакане?
Только если он предназначен для микроволновки. Лучше выбрать керамику.

Как подавать кекс?
Посыпьте сахарной пудрой, полейте сиропом или выложите шарик мороженого — получится эффектный десерт.

3 интересных факта

  1. Первый рецепт "кекса в кружке" появился в интернете в начале 2000-х и мгновенно стал вирусным.

  2. В США этот десерт называют mug cake и продают даже в готовых сухих смесях.

  3. Приготовление в микроволновке экономит до 90% энергии по сравнению с духовкой.

Исторический контекст

Идея готовить десерт в кружке появилась благодаря стремлению упростить классическую выпечку. Когда микроволновки стали массово использоваться в 90-е, домашние кулинары начали экспериментировать: сначала с кашами, потом с омлетами и, наконец, с десертами. Сегодня кекс стал настоящим трендом в мире быстрых сладостей — простым, уютным и всегда удачным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой получается нежным и сочным сегодня в 6:48
Готовые коржи против домашней выпечки: битва за звание лучшего торта закончилась неожиданно

Быстрый торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой и фруктами станет отличным решением для тех, кто хочет сладкое без долгой готовки.

Читать полностью » Свиная рулька с капустой в духовке получается сочной и ароматной сегодня в 6:45
Рулька, которая тает во рту: кулинары поделились секретом идеального приготовления

Ароматная свиная рулька с тушёной капустой и пряным маринадом — блюдо, которое украсит праздничный стол и согреет в домашнем ужине.

Читать полностью » Свинина в духовке с сыром и помидорами при температуре 180 градусов получается сочной сегодня в 5:54
Сыр и помидоры творят волшебство: это мясо в духовке становится нежнее сливочного масла

Сочные стейки из свинины под сырной корочкой с помидорами — быстрый и вкусный рецепт, который одинаково хорош для ужина и праздничного стола.

Читать полностью » Яичница с колбасой на сковороде получается сытной и быстро готовится сегодня в 5:53
Обычная яичница шокирует результатом — добавьте всего один ингредиент, и вкус изменится навсегда

Яичница с колбасой на сковороде — быстрый и сытный завтрак, который готовится за 15 минут и подходит для всей семьи.

Читать полностью » Зубатка в духовке сохраняет сочность мяса сегодня в 5:51
Рыба, которая не сохнет: секреты идеального запекания от профессиональных кулинаров

Стейк зубатки в духовке — это нежное мясо рыбы с пикантным маринадом. Простое приготовление и насыщенный вкус делают его удачным выбором на ужин.

Читать полностью » Тушёный кролик в белом вине получается нежным сегодня в 4:59
Вино делает с этим мясом невозможное: даже начинающие хозяйки готовят как профессионалы

Нежное мясо кролика в белом вине с густым ароматным соусом — простое, но изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Читать полностью » Тирамису с печеньем готовится без выпечки и требует минимум времени сегодня в 4:57
Итальянский десерт без хлопот: почему этот рецепт стал хитом домашних кухонь

Лёгкий десерт тирамису с печеньем готовится без выпечки всего за полчаса. Нежный крем, кофейная пропитка и какао делают его настоящей классикой.

Читать полностью » Салат Нежность с сыром сохраняет свежесть благодаря яблокам и сметане сегодня в 3:32
Салат Нежность взорвал кулинарный мир: сочетание яблок и сыра оказалось секретом идеального вкуса

Салат "Нежность" с сыром — лёгкий и изысканный рецепт из простых продуктов, который покоряет сочетанием яблок, сыра и яиц.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Минимальная глубина протектора шин для безопасной езды в дождь должна быть не менее 3 мм
Еда
Горбуша под шубой в духовке сохраняет сочность
Еда
Куриные рулетики с сыром на сковороде сохраняют сочность при правильном обжаривании
Питомцы
Этологи: кошки выбирают коробки из-за чувства безопасности и инстинкта охотника
Спорт и фитнес
Боец Джефф Монсон признался, что не может видеться с детьми после переезда из США
Туризм
В центре Выборга до сих пор пекут пряные крендели по рецептам XIV века
Технологии
Во Флориде арестовали школьника после запроса в ChatGPT о том, как убить друга
Дом
Гардеробная в прихожей: 7 решений для удобного хранения одежды и обуви
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet