Кекс в кружке
Кекс в кружке
© freepik.com by user14908974 is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Шоколад за 5 минут: десерт в кружке, который соперничает с кондитерской

Повар: быстрый шоколадный кекс можно приготовить за 5 минут в кружке

Когда день начинается слишком рано или тянется бесконечно долго, иногда нужно маленькое чудо, которое вернёт хорошее настроение. Для кого-то это чашка крепкого кофе, для кого-то — любимая музыка. А для сладкоежек есть проверенный способ порадовать себя: быстрый шоколадный кекс в кружке, приготовленный всего за несколько минут. Он похож на мягкий десерт из кондитерской, но не требует ни духовки, ни долгих хлопот.

Секрет его популярности прост: минимальный набор продуктов, микроволновка и немного терпения, чтобы дождаться, когда горячий кекс слегка остынет.

Почему этот рецепт работает

Главная особенность — сочетание насыщенного шоколадного теста и расплавленного арахисового масла внутри. Оно превращает обычный кекс в нечто особенное: внутри получается мягкий и тягучий слой, напоминающий начинку конфеты.

К тому же, рецепт рассчитан на те ингредиенты, которые почти всегда найдутся дома: молоко, мука, сахар, какао-порошок. Даже если арахисового масла нет, его легко заменить на миндальное, фисташковое или другое ореховое масло.

Сравнение: десерт в кружке и классический кекс

Параметр Кекс в кружке Классический кекс
Время приготовления 5-7 минут 40-60 минут
Способ приготовления Микроволновка Духовка
Количество порций 1-2 6-8
Ингредиенты Минимум, простые Часто нужны сливочное масло, яйца, молочный шоколад
Подходит для Быстрого перекуса, завтрака, десерта Семейного чаепития, праздника

Разница очевидна: если нужен быстрый и вкусный результат — выбираем кружку.

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите большую кружку (от 300 мл), чтобы тесто не "убежало" в процессе.

  2. Смажьте её антипригарным спреем или каплей растительного масла.

  3. Смешайте жидкие ингредиенты: молоко, масло, ваниль.

  4. Добавьте сухие — муку, какао, сахар, разрыхлитель, соду и щепотку соли. Взбейте венчиком до однородности.

  5. Вылейте половину теста в кружку, положите ложку арахисового масла, накройте оставшейся массой.

  6. Поставьте в микроволновку на 1 минуту 10 секунд. Если тесто выглядит сырым, добавьте ещё по 5 секунд.

  7. Дайте постоять 5 минут, добавьте сверху ещё арахисового масла — и наслаждайтесь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пережарили в микроволновке → кекс становится сухим и твёрдым → сократите время и проверяйте готовность каждые 5 секунд.

  • Слишком мало кружка → тесто вытекает наружу → берите большую кружку от 300 мл.

  • Нет арахисового масла → вкус не такой насыщенный → замените на миндальное или фисташковое масло.

А что если…

  • Добавить кусочки шоколада в тесто? Десерт станет ещё более тягучим и "фондантовым".

  • Положить ягоды? Малина или вишня придадут лёгкую кислинку.

  • Сделать двойную порцию? Просто используйте две кружки и готовьте поочерёдно.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Нельзя приготовить сразу на большую компанию
Минимум ингредиентов Риск пересушить тесто
Нет нужды в духовке Калорийность выше, чем у овсянки или йогурта
Вкус, как в кондитерской Нужно следить за временем готовки

FAQ

Как выбрать кружку для кекса?
Лучше всего подходит керамическая кружка объёмом 300-350 мл. Стеклянные тоже можно использовать, но они сильнее нагреваются.

Сколько стоит порция?
В среднем ингредиенты обходятся в 40-50 рублей, если использовать продукты из супермаркета.

Что лучше: масло или спрей для смазывания?
Спрей удобнее, но капля подсолнечного масла и кисточка — такой же вариант.

Мифы и правда

  • Миф: кекс в микроволновке не пропекается.
    Правда: при правильном времени приготовления он получается мягким и воздушным.

  • Миф: нужен шоколад в плитке.
    Правда: достаточно какао-порошка.

  • Миф: десерт нельзя сделать без арахисового масла.
    Правда: можно заменить на любое ореховое масло или даже шоколадную пасту.

3 интересных факта

  1. Подобные рецепты в кружке стали популярны в США в начале 2000-х, когда появились смеси для микроволновки.

  2. Сегодня в магазинах продают готовые наборы "cake in a mug", где достаточно добавить молоко.

  3. В Южной Корее подобные кексы часто готовят с зелёным чаем матча.

Исторический контекст

Идея десертов для микроволновки получила распространение в 90-х, когда бытовая техника стала доступной большинству семей. Компании вроде Betty Crocker выпускали смеси в контейнерах с карамелью или шоколадом. Эти продукты стали "едой ностальгии" для целого поколения.

