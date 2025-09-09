Безе с шоколадом: десерт, который одновременно воздушный и тяжеловесный по вкусу
Хотите приготовить необычное печенье, которое похоже на нежные шоколадные облачка? Шоколадное безе с какао — именно такой десерт. Оно получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а приготовить его проще, чем кажется.
Ингредиенты
- 2 яичных белка
- 70 г сахара
- 1 столовая ложка какао
- 50 г шоколада
Как приготовить шоколадное безе — пошагово
Взбейте белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков.
Аккуратно вмешайте какао. Добавьте тёртый шоколад и аккуратно перемешайте сверху вниз, чтобы не разрушить воздушную структуру.
Подготовьте кулинарный мешок с насадкой и выложите в него массу. На противень с пергаментом выкладывайте небольшие порции — размером с грецкий орех.
Выпекайте при 150 °C около 18-20 минут. Важно, чтобы безе получилось хрустящим снаружи и мягким внутри. Остудите печенье. По желанию склейте половинки растопленным шоколадом.
Несколько советов для идеального результата
- Взбивайте белки только в чистой, сухой посуде — это важно для пышной пены.
- Не торопитесь при добавлении сахара, вводите его постепенно.
- Аккуратно перемешивайте ингредиенты, чтобы сохранить воздушность.
Такое печенье отлично подойдёт к чаю или кофе и станет украшением любого стола.
