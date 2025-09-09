Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:57

Безе с шоколадом: десерт, который одновременно воздушный и тяжеловесный по вкусу

Рецепт шоколадного безе с какао включает взбивание яичных белков с сахаром и какао

Хотите приготовить необычное печенье, которое похоже на нежные шоколадные облачка? Шоколадное безе с какао — именно такой десерт. Оно получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а приготовить его проще, чем кажется.

Ингредиенты

  • 2 яичных белка
  • 70 г сахара
  • 1 столовая ложка какао
  • 50 г шоколада

Как приготовить шоколадное безе — пошагово

Взбейте белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков.

Аккуратно вмешайте какао. Добавьте тёртый шоколад и аккуратно перемешайте сверху вниз, чтобы не разрушить воздушную структуру.

Подготовьте кулинарный мешок с насадкой и выложите в него массу. На противень с пергаментом выкладывайте небольшие порции — размером с грецкий орех.

Выпекайте при 150 °C около 18-20 минут. Важно, чтобы безе получилось хрустящим снаружи и мягким внутри. Остудите печенье. По желанию склейте половинки растопленным шоколадом.

Несколько советов для идеального результата

  • Взбивайте белки только в чистой, сухой посуде — это важно для пышной пены.
  • Не торопитесь при добавлении сахара, вводите его постепенно.
  • Аккуратно перемешивайте ингредиенты, чтобы сохранить воздушность.

Такое печенье отлично подойдёт к чаю или кофе и станет украшением любого стола.

