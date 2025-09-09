Безе с шоколадом: десерт, который одновременно воздушный и тяжеловесный по вкусу

Хотите приготовить необычное печенье, которое похоже на нежные шоколадные облачка? Шоколадное безе с какао — именно такой десерт. Оно получается хрустящим снаружи и мягким внутри, а приготовить его проще, чем кажется.

Ингредиенты

2 яичных белка

70 г сахара

1 столовая ложка какао

50 г шоколада

Как приготовить шоколадное безе — пошагово

Взбейте белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков.

Аккуратно вмешайте какао. Добавьте тёртый шоколад и аккуратно перемешайте сверху вниз, чтобы не разрушить воздушную структуру.

Подготовьте кулинарный мешок с насадкой и выложите в него массу. На противень с пергаментом выкладывайте небольшие порции — размером с грецкий орех.

Выпекайте при 150 °C около 18-20 минут. Важно, чтобы безе получилось хрустящим снаружи и мягким внутри. Остудите печенье. По желанию склейте половинки растопленным шоколадом.

Несколько советов для идеального результата

Взбивайте белки только в чистой, сухой посуде — это важно для пышной пены.

Не торопитесь при добавлении сахара, вводите его постепенно.

Аккуратно перемешивайте ингредиенты, чтобы сохранить воздушность.

Такое печенье отлично подойдёт к чаю или кофе и станет украшением любого стола.