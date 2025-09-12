От скромного кефира к праздничному шторму: шоколадный торт, который взрывает вкусовые границы
Вы когда-нибудь пробовали торт, который буквально исчезает с праздничного стола за считанные минуты? Этот рецепт шоколадного торта на кефире — именно такой! Сочетание влажных коржей и ароматного крема сделает его хитом любой вечеринки. У каждой хозяйки есть свой любимый вариант, но этот прост и невероятно вкусен. Попробуйте, и он станет вашим фаворитом!
Ингредиенты
- Пшеничная мука: 450 г
- Куриные яйца (крупные): 2 шт.
- Сахар: 200 г
- Кефир: 200 мл
- Подсолнечное масло: 5 ст. л.
- Какао: 3 ст. л.
- Сода: 1 ч. л.
- Уксус: 0,5 ч. л.
- Сливочное масло: 250 г
- Сгущенное молоко: 350 мл
- Грецкие орехи: 50 г
- Курага: 50 г
- Чернослив: 50 г
- Темный шоколад: 100 г
- Конфеты (орешки в разноцветной сахарной глазури): 50 г
- Ванилин: 1 г
Пошаговое приготовление
Подготовьте все ингредиенты заранее — это сэкономит время. В миске взбейте два крупных яйца. Добавьте сахар и какао к яйцам. Взбивайте венчиком или миксером, пока сахар не растворится полностью.
Влейте холодный кефир прямо из холодильника и перемешайте. Добавьте подсолнечное масло и снова перемешайте. Всыпьте соду, гашенную уксусом. Постепенно добавляйте просеянную муку, аккуратно перемешивая. Дайте тесту постоять 20 минут для насыщения углекислым газом. Разогрейте духовку до 180°C.
Застелите форму фольгой, смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте около 20 минут. Проверьте готовность зубочисткой. Достаньте корж, дайте ему остыть, разрежьте вдоль на два и обрежьте края (они пригодятся для крошки). Для крема взбейте сгущенку со сливочным маслом и ванилином. Если хотите слаще — добавьте сахарную пудру.
Промойте и нарежьте курагу, чернослив и орехи. Соберите торт: первый корж смажьте кремом, посыпьте сухофруктами и орехами. Натрите шоколад на крупной терке. Накройте вторым коржом, смажьте кремом сверху и с боков. Посыпьте крошкой и тертым шоколадом.
Украсьте конфетами или чем душе угодно. Оставьте торт в холодильнике на ночь для пропитки.
