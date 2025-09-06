Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
три вида шоколада
три вида шоколада
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Секрет идеального шоколада скрыт в микробах: учёные изменили вкус сладости

Nature Microbiology: вкус шоколада зависит от микробов при ферментации какао-бобов

Шоколад любят во всём мире, но его вкус не всегда одинаков: одна партия может быть насыщенной, а другая — пресной. Учёные выяснили, что управлять качеством сладости можно с помощью… микробов.

Как формируется вкус шоколада

Главная стадия, где рождается вкус, — ферментация какао-бобов.

  • Традиционно ферментация происходит прямо на фермах: бобы складывают в корзины, где их перерабатывают бактерии и грибы из окружающей среды.

  • Этот процесс непредсказуем: разные микроорганизмы дают разный вкус.

Что показало исследование

В журнале Nature Microbiology опубликованы результаты работы учёных из Ноттингемского университета (Великобритания) совместно с колумбийскими фермерами.

  • Исследователи выявили конкретные виды бактерий и грибов, отвечающих за "тонкий вкус" шоколада.

  • В лаборатории они воссоздали контролируемую смесь микроорганизмов.

  • Этот метод позволил точно воспроизводить химический профиль хорошего шоколада и получать стабильный вкус от партии к партии.

Почему это важно

Учёные сравнивают открытие с революцией в производстве других продуктов:

  • как закваски изменили производство сыра и пива,

  • так и стартовые культуры для какао-бобов могут стать стандартом в кондитерской индустрии.

Результат — "идеальный" шоколад с предсказуемым вкусом, стабильным качеством и контролируемым процессом производства.

Итог

Теперь вкус шоколада можно не оставлять на волю случая. Использование специально подобранных микробных культур обещает вывести любимый продукт на новый уровень качества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хирург Монахов: отравление грибами может потребовать пересадки печени сегодня в 19:11

Счёт идёт на часы: когда отравление грибами требует пересадки печени

Отравление ядовитыми грибами может вызвать печёночную энцефалопатию и потребовать срочной трансплантации печени — врачи предупредили о смертельной опасности.

Читать полностью » Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике сегодня в 18:13

Эти овощи портятся в холоде быстрее, чем на жарком солнце: еда, которая там погибает первой

Не все продукты любят холод — некоторые при хранении в холодильнике становятся безвкусными и быстро портятся. Узнайте, как сохранить их свежесть.

Читать полностью » Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни сегодня в 17:03

Томатный соус, который наказывает нетерпеливых: шаг в сторону — и провал

Легендарный рецепт соуса Марчеллы Хазан доказал: три простых продукта способны превратиться в одно из самых любимых блюд мировой кухни.

Читать полностью » Учёные сообщили о разрушении витаминов группы B при резком охлаждении яиц сегодня в 16:41

Яйцо живёт меньше недели? Виноват всего один шаг после варки

Обычная привычка при варке яиц может стоить вам тысяч рублей в год. Узнайте, почему это происходит, и как один простой шаг меняет всё.

Читать полностью » Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке сегодня в 15:35

Бананы потемнеют быстрее, чем вы думаете: ошибка, которую совершают почти все

Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели и дольше оставались свежими? Секреты и практичные советы, о которых знают не все.

Читать полностью » Рецепт вишни в вине включает маринование в красном вине сегодня в 14:50

От простой ягоды до королевы десертов: как вишня в вине меняет представление о сладком

Захватывающий рецепт десерта: вишня в вине с ароматом и вкусом, который удивит гостей. Простой, быстрый и идеальный для праздника!

Читать полностью » Диетологи: огурцы, салат и зелень после заморозки теряют до 90% текстуры и хруст сегодня в 14:28

Салат превращается в тряпку, а паста — в резину: кулинарные жертвы морозильника

Морозильник может стать не только помощником, но и кулинарным врагом. Узнайте, какие продукты категорически не стоит хранить в нём.

Читать полностью » Рецепт тарталеток с крабовыми палочками и сыром подтвердил популярность среди домашних поваров сегодня в 14:13

Праздничная классика с неожиданным вкусом — тарталетки, которые удивляют

Простой и вкусный рецепт тарталеток с крабовыми палочками, сыром и яйцом — идеальная закуска для любого праздника. Узнайте, как быстро приготовить и красиво подать!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Кухонные очистки, листья и трава помогут создать питательный субстрат для почвы
Питомцы

Народные приметы связывают рыжих кошек с богатством и счастьем
Туризм

Врачи спасли жизнь пассажиру рейса Алматы — Казань, потерявшему сознание в полёте
Спорт и фитнес

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе
Авто и мото

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией
Красота и здоровье

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья
Питомцы

Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью
Садоводство

Секреты птичьего царства в вашем саду: как защитить урожай без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet