Нежное суфле против бурных подтеков: торт, где фрукты и шоколад ведут вечную битву

Вы когда-нибудь пробовали торт, который сочетает в себе нежное суфле и сочные фрукты, а сверху украшен эффектными шоколадными подтеками? Этот десерт — настоящее произведение искусства, которое не только радует глаз, но и покоряет своим вкусом.

Ингредиенты

2 яйца

75 г сахара

40 г пшеничной муки

10 г какао

150 г сахара (или по вкусу)

200 г жирных сливок (от 33%)

350 г натурального йогурта без добавок

25 г желатина

100 мл сиропа (фруктовый, вода или молоко)

2 средних персика

10 г ванильного сахара

1-2 персика

100 г темного шоколада

60 г сливочного масла

1 нектарин

40 г малины (по желанию)

40 г ежевики (по желанию)

Приготовление бисквита

Для начала подготовьте форму диаметром 18 см, застелите её пергаментом и разогрейте духовку до 180 °C.

Вбейте яйца в миску и добавьте сахар. Взбейте миксером до пышной густой пены (около 5-7 минут). Просейте муку и какао, чтобы насытить тесто кислородом.

Аккуратно вмешайте сухие ингредиенты в яичную смесь, чтобы масса не опала. Вылейте тесто в форму и выпекайте 15-18 минут.Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Остудите бисквит на решетке. По желанию, подрежьте края и разрежьте на два коржа.

Приготовление нежного суфле с фруктами

Пока остывает бисквит, займитесь суфле: замочите желатин в выбранном сиропе и оставьте на 5-10 минут.

Нарежьте персики небольшими кусочками. Аккуратно растопите желатин, не доводя до кипения. Взбейте сливки с ванильным и обычным сахаром до густоты.

Добавьте йогурт и перемешайте венчиком. Вмешайте в массу персики. Процедите желатин и быстро влейте в сливочную смесь, тщательно перемешайте.

Выложите один корж в форму или кондитерское кольцо. Равномерно распределите половину суфле. Накройте вторым коржом и покройте оставшимся суфле.

Разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на несколько часов до застывания.

Поломайте шоколад на кусочки. Растопите его на водяной бане или в микроволновке, не перегревая. Добавьте сливочное масло и перемешивайте до однородности.

Дайте глазури немного остыть. Перенесите торт на блюдо и аккуратно вылейте глазурь сверху, не доходя до краев 1-2 см. С помощью лопатки подтолкните глазурь к краям, создавая эффект подтека. Поставьте торт в холодильник до подачи.

Финальный штрих — украшение фруктами и ягодами

Перед подачей украсьте торт дольками персиков, нектараином, малиной и ежевикой. Можно дополнить композицию веточками мяты — так десерт станет еще привлекательнее и ароматнее.

Этот торт с шоколадными подтеками и фруктами — идеальный выбор для тех, кто любит легкие, нежные десерты с яркими вкусовыми акцентами. Суфле придает воздушность, а фрукты — свежесть и легкую кислинку. Попробуйте приготовить — и этот торт станет вашим любимым.