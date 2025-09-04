Нежное суфле против бурных подтеков: торт, где фрукты и шоколад ведут вечную битву
Вы когда-нибудь пробовали торт, который сочетает в себе нежное суфле и сочные фрукты, а сверху украшен эффектными шоколадными подтеками? Этот десерт — настоящее произведение искусства, которое не только радует глаз, но и покоряет своим вкусом.
Ингредиенты
- 2 яйца
- 75 г сахара
- 40 г пшеничной муки
- 10 г какао
- 150 г сахара (или по вкусу)
- 200 г жирных сливок (от 33%)
- 350 г натурального йогурта без добавок
- 25 г желатина
- 100 мл сиропа (фруктовый, вода или молоко)
- 2 средних персика
- 10 г ванильного сахара
- 1-2 персика
- 100 г темного шоколада
- 60 г сливочного масла
- 1 нектарин
- 40 г малины (по желанию)
- 40 г ежевики (по желанию)
Приготовление бисквита
Для начала подготовьте форму диаметром 18 см, застелите её пергаментом и разогрейте духовку до 180 °C.
Вбейте яйца в миску и добавьте сахар. Взбейте миксером до пышной густой пены (около 5-7 минут). Просейте муку и какао, чтобы насытить тесто кислородом.
Аккуратно вмешайте сухие ингредиенты в яичную смесь, чтобы масса не опала. Вылейте тесто в форму и выпекайте 15-18 минут.Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.
Остудите бисквит на решетке. По желанию, подрежьте края и разрежьте на два коржа.
Приготовление нежного суфле с фруктами
Пока остывает бисквит, займитесь суфле: замочите желатин в выбранном сиропе и оставьте на 5-10 минут.
Нарежьте персики небольшими кусочками. Аккуратно растопите желатин, не доводя до кипения. Взбейте сливки с ванильным и обычным сахаром до густоты.
Добавьте йогурт и перемешайте венчиком. Вмешайте в массу персики. Процедите желатин и быстро влейте в сливочную смесь, тщательно перемешайте.
Выложите один корж в форму или кондитерское кольцо. Равномерно распределите половину суфле. Накройте вторым коржом и покройте оставшимся суфле.
Разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на несколько часов до застывания.
Поломайте шоколад на кусочки. Растопите его на водяной бане или в микроволновке, не перегревая. Добавьте сливочное масло и перемешивайте до однородности.
Дайте глазури немного остыть. Перенесите торт на блюдо и аккуратно вылейте глазурь сверху, не доходя до краев 1-2 см. С помощью лопатки подтолкните глазурь к краям, создавая эффект подтека. Поставьте торт в холодильник до подачи.
Финальный штрих — украшение фруктами и ягодами
Перед подачей украсьте торт дольками персиков, нектараином, малиной и ежевикой. Можно дополнить композицию веточками мяты — так десерт станет еще привлекательнее и ароматнее.
Этот торт с шоколадными подтеками и фруктами — идеальный выбор для тех, кто любит легкие, нежные десерты с яркими вкусовыми акцентами. Суфле придает воздушность, а фрукты — свежесть и легкую кислинку. Попробуйте приготовить — и этот торт станет вашим любимым.
