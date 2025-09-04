Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный муссовый пирог
Шоколадный муссовый пирог
© commons.wikimedia.org by Antidiskriminator is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:49

Нежное суфле против бурных подтеков: торт, где фрукты и шоколад ведут вечную битву

Как сделать торт с шоколадными подтеками и суфле по рецепту кулинаров

Вы когда-нибудь пробовали торт, который сочетает в себе нежное суфле и сочные фрукты, а сверху украшен эффектными шоколадными подтеками? Этот десерт — настоящее произведение искусства, которое не только радует глаз, но и покоряет своим вкусом.

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 75 г сахара
  • 40 г пшеничной муки
  • 10 г какао
  • 150 г сахара (или по вкусу)
  • 200 г жирных сливок (от 33%)
  • 350 г натурального йогурта без добавок
  • 25 г желатина
  • 100 мл сиропа (фруктовый, вода или молоко)
  • 2 средних персика
  • 10 г ванильного сахара
  • 1-2 персика
  • 100 г темного шоколада
  • 60 г сливочного масла
  • 1 нектарин
  • 40 г малины (по желанию)
  • 40 г ежевики (по желанию)

Приготовление бисквита

Для начала подготовьте форму диаметром 18 см, застелите её пергаментом и разогрейте духовку до 180 °C.

Вбейте яйца в миску и добавьте сахар. Взбейте миксером до пышной густой пены (около 5-7 минут). Просейте муку и какао, чтобы насытить тесто кислородом.

Аккуратно вмешайте сухие ингредиенты в яичную смесь, чтобы масса не опала. Вылейте тесто в форму и выпекайте 15-18 минут.Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Остудите бисквит на решетке. По желанию, подрежьте края и разрежьте на два коржа.

Приготовление нежного суфле с фруктами

Пока остывает бисквит, займитесь суфле: замочите желатин в выбранном сиропе и оставьте на 5-10 минут.

Нарежьте персики небольшими кусочками. Аккуратно растопите желатин, не доводя до кипения. Взбейте сливки с ванильным и обычным сахаром до густоты.

Добавьте йогурт и перемешайте венчиком. Вмешайте в массу персики. Процедите желатин и быстро влейте в сливочную смесь, тщательно перемешайте.

Выложите один корж в форму или кондитерское кольцо. Равномерно распределите половину суфле. Накройте вторым коржом и покройте оставшимся суфле.

Разровняйте поверхность и поставьте торт в холодильник на несколько часов до застывания.

Поломайте шоколад на кусочки. Растопите его на водяной бане или в микроволновке, не перегревая. Добавьте сливочное масло и перемешивайте до однородности.

Дайте глазури немного остыть. Перенесите торт на блюдо и аккуратно вылейте глазурь сверху, не доходя до краев 1-2 см. С помощью лопатки подтолкните глазурь к краям, создавая эффект подтека. Поставьте торт в холодильник до подачи.

Финальный штрих — украшение фруктами и ягодами

Перед подачей украсьте торт дольками персиков, нектараином, малиной и ежевикой. Можно дополнить композицию веточками мяты — так десерт станет еще привлекательнее и ароматнее.

Этот торт с шоколадными подтеками и фруктами — идеальный выбор для тех, кто любит легкие, нежные десерты с яркими вкусовыми акцентами. Суфле придает воздушность, а фрукты — свежесть и легкую кислинку. Попробуйте приготовить — и этот торт станет вашим любимым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира сегодня в 3:37

Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат

Хрустящая стручковая фасоль в новом амплуа: неожиданное сочетание с инжиром и сыром превращает обычный овощ в звезду летнего салата.

Читать полностью » Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров сегодня в 3:21

Что происходит с картошкой и щукой за час в духовке — вы не поверите

Представьте аромат щуки с картошкой в духовке — простой рецепт для семейного ужина. Специи, овощи и нежная рыба создают неповторимый вкус. Готовы удивить гостей?

Читать полностью » Рецепт приготовления ленивых голубцов в мультиварке сегодня в 3:09

Голубцы, которые не требуют сворачивания листьев — праздник вкуса за час

Вкусные ленивые голубцы в мультиварке с фаршем и рисом — простой рецепт для сытного обеда. Что скрывается в этом ароматном блюде? Узнайте, как приготовить без лишних усилий!

Читать полностью » Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления сегодня в 2:17

Лёгкая закуска или гастрономический взрыв? Лаваш с творогом, который удивит даже гурманов

Лаваш с творогом и зеленью — простой и быстрый рецепт аппетитных рулетиков. Идеально для пикника и праздничного стола, легко готовится и всегда вкусен!

Читать полностью » Рецепт классического чизкейка в духовке: пошаговая инструкция сегодня в 2:10

Чизкейк в духовке — мягкий и воздушный: всё решает одна хитрость

Идеальный чизкейк можно приготовить дома без лишних хлопот. Главное — знать тонкости, которые делают десерт пышным и нежным.

Читать полностью » Как приготовить жаркое из свинины с картошкой и грибами в горшочках сегодня в 2:06

От простой свинины до настоящего гастрономического праздника — как это возможно

Сытное и ароматное жаркое из свинины с картошкой и грибами в горшочках — простой рецепт для уютного обеда или праздничного стола. Узнайте, как приготовить это вкусное блюдо!

Читать полностью » Как приготовить маринованный перец с чесноком и петрушкой на зиму сегодня в 1:27

Маринованный перец за 15 минут: баночки улетают быстрее солёных огурцов

Маринованный перец с чесноком и петрушкой — зимняя заготовка, которая сохраняет вкус лета и делает любое блюдо ярче. Рассказываем, как его приготовить.

Читать полностью » Приготовьте винегрет без огурцов за 40 минут по традиционному методу сегодня в 1:15

Яркий салат без привычной горчинки: новая жизнь винегрета

Узнайте, как приготовить нежный и яркий винегрет без огурцов — классический вкус с новой текстурой и свежими нотками лимонной заправки. Идеальный рецепт для вашего стола!

Читать полностью »

Новости
Дом

Варианты организации полива комнатных растений во время отпуска
Красота и здоровье

Три фактора, сокращающие жизнь россиян: врач Инна Решетова о возрасте для начала профилактики
Авто и мото

Полиция Колорадо вернула Lamborghini, найденный благодаря анализу фото в соцсетях
Авто и мото

В России стартовала сервисная кампания Honda по замене подушек Takata
Красота и здоровье

Врач рассказал, чем груша полезнее яблок и бананов по содержанию пищевых волокон
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Алисса Хардгроув назвала роль статической растяжки после тренировок
Садоводство

Ошибки садоводов в сентябре приводят к гибели молодых груш
Спорт и фитнес

Сколько калорий сжигает бег: данные тренера Эми Дворецки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet