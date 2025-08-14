Почему ваши капкейки не получаются такими воздушными? Ошибка кроется в одном шаге

Задумывались ли вы, как сделать обычный день особенным? Шоколадные капкейки с шоколадным кремом — это не просто десерт, это настоящий праздник для ваших вкусовых рецепторов! Их можно испечь как к обычному чаепитию, так и к важному торжеству. Давайте разберемся, как приготовить эти восхитительные лакомства.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 90 г

Алкализованное какао — 15 г

Сливочное масло — 60 г

Сахар — 100 г

Молоко — 65 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 3 г

Соль — по вкусу

Молочный шоколад — 30 г

Сливки (жирные, 33%) — 30 г

Молочный шоколад — 150 г

Сливки (жирные, 33%) — 150 г

Пошаговое приготовление

Убедитесь, что масло, молоко и яйца находятся при комнатной температуре. Это важно для достижения однородной массы. Поместите мягкое масло в миску и начните взбивать его. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до получения однородной, светлой массы.

Вбейте яйцо в массу и продолжайте взбивать до однородности. В отдельной миске просейте муку, какао, разрыхлитель и соль. Это насытит муку кислородом и сделает капкейки более пышными. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к масляной смеси, перемешивая на низких оборотах.

Влейте теплое молоко и тщательно перемешайте, чтобы получить гладкое тесто. Разложите тесто по капсулам, заполняя их на 2/3. Поместите капкейки в разогретую до 160°C духовку и выпекайте 25-35 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки.

Нагрейте сливки до почти кипения, залейте ими поломанный шоколад и перемешайте до полного растворения. Охладите. Повторите процесс с шоколадом и сливками для крема. После охлаждения взбейте ганаш до пышности. Вырежьте серединку капкейков, заполните их охлажденной начинкой и украсьте шапочкой из крема-ганаша.

Уберите капкейки в холодильник на несколько часов для стабилизации начинок и крема, а затем подавайте к столу.