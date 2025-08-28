Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шоколадный пирог
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:10

Шоколадный торт: секреты, которые не расскажут на кулинарных курсах

Как приготовить шоколадный торт за два часа: советы кулинаров

Представьте: ароматный, нежный шоколадный торт, который вы приготовили сами. Он выглядит так роскошно, что гости не поверят, что это домашняя выпечка! И всё это — без сложных ингредиентов и долгих усилий. Давайте разберёмся, как его создать.

Что понадобится

  • Мука пшеничная — 250 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сахар — 180 г
  • Какао — 65 г
  • Крупные яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Яблочный уксус — 1,5 ст. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Щепотка ванилина и соли
  • Крепкий сладкий чай — 1/2 стакана
  • Горький шоколад — 250 г
  • Сливки 33% — 120 мл

Как готовить

Муку и какао лучше просеять, яйца взять свежие и крупные. Какао выбирайте качественное, например "Золотой ярлык". Смешайте сухие компоненты: муку, какао, соду, ванилин и соль.
Взбейте яйца с сахаром до пышности. Если яйца мелкие, можно добавить третье. Добавьте молоко и масло, снова взбейте.

Соедините сухую и жидкую смеси, аккуратно перемешивая. Тесто должно быть густым, но пластичным. Влейте уксус, перемешайте. Появятся пузырьки — это сода вступает в реакцию. Выпекайте в форме (диаметр 20 см) при 180°C 30-35 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Охладите корж, разрежьте пополам. Пропитайте оба коржа сладким чаем.

Приготовьте глазурь: растопите шоколад со сливками на медленном огне. Для более плотной текстуры часть смеси можно загустить крахмалом. Соберите торт, промазав коржи глазурью. Украсьте фруктами, ягодами или шоколадом.

