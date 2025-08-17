Не масло и не яйца: этот ингредиент делает торт воздушным и ароматным
Лёгкий, мягкий и удивительно ароматный — именно так можно описать этот домашний торт. Он идеально подойдёт для завтрака, перекуса или вечернего чаепития. Всего несколько простых шагов, и ваш дом наполнится запахом свежей выпечки.
Главная особенность
Секрет торта — в его структуре. Он остаётся влажным и нежным несколько дней подряд, а завиток из какао делает его особенно эффектным. Шоколадная крошка, добавленная в тесто, слегка подтаивает при выпечке, превращая каждый кусочек в маленькое наслаждение.
Что понадобится
Для формы диаметром 24 см:
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 220 г муки (тип 00)
- 50 г картофельного крахмала
- 100 мл растительного масла
- 125 г натурального йогурта
- 80 мл молока
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 2 ст. л. какао-порошка
- 80 г шоколадной крошки (+ 1 ст. л. муки)
Как приготовить
- Подготовка шоколада: перемешайте крошку с мукой, чтобы она не осела на дно.
- Взбивание: яйца и сахар взбейте не менее 5 минут до пышности.
- Соединение жидких ингредиентов: добавьте масло, молоко и йогурт.
- Сухие компоненты: просейте муку с крахмалом и разрыхлителем, вмешайте ваниль.
- Добавление шоколада: аккуратно перемешайте лопаткой.
- Какао-завиток: разделите тесто пополам, в одну часть добавьте какао. Вылейте обе смеси в форму, сделайте завитки зубочисткой.
- Выпечка: при 175 °C около 40-45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой.
- Остывание: достаньте, дайте постоять, затем посыпьте сахарной пудрой.
Полезные советы
- Яйца должны быть комнатной температуры.
- Какао вмешивайте только в отдельную половину теста.
- Не открывайте духовку первые 30 минут.
Хранить торт можно под куполом торта или в плёнке выпечка остаётся свежей 4-5 дней. Можно замораживать порционно.
Вариации рецепта
- Без лактозы: замените молочные продукты на растительные.
- С орехами: добавьте грецкий орех или фундук.
- Сырная основа: используйте рикотту или маскарпоне.
- Глазурь: покройте растопленным шоколадом для праздничного варианта.
Этот рецепт доказал: простой торт может стать настоящим кулинарным открытием, если правильно сочетать привычные ингредиенты.
