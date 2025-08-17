Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шоколадный пирог
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Не масло и не яйца: этот ингредиент делает торт воздушным и ароматным

Пошаговый рецепт торта на йогурте с шоколадом и какао-порошком

Лёгкий, мягкий и удивительно ароматный — именно так можно описать этот домашний торт. Он идеально подойдёт для завтрака, перекуса или вечернего чаепития. Всего несколько простых шагов, и ваш дом наполнится запахом свежей выпечки.

Главная особенность

Секрет торта — в его структуре. Он остаётся влажным и нежным несколько дней подряд, а завиток из какао делает его особенно эффектным. Шоколадная крошка, добавленная в тесто, слегка подтаивает при выпечке, превращая каждый кусочек в маленькое наслаждение.

Что понадобится

Для формы диаметром 24 см:

  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 220 г муки (тип 00)
  • 50 г картофельного крахмала
  • 100 мл растительного масла
  • 125 г натурального йогурта
  • 80 мл молока
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 80 г шоколадной крошки (+ 1 ст. л. муки)

Как приготовить

  1. Подготовка шоколада: перемешайте крошку с мукой, чтобы она не осела на дно.
  2. Взбивание: яйца и сахар взбейте не менее 5 минут до пышности.
  3. Соединение жидких ингредиентов: добавьте масло, молоко и йогурт.
  4. Сухие компоненты: просейте муку с крахмалом и разрыхлителем, вмешайте ваниль.
  5. Добавление шоколада: аккуратно перемешайте лопаткой.
  6. Какао-завиток: разделите тесто пополам, в одну часть добавьте какао. Вылейте обе смеси в форму, сделайте завитки зубочисткой.
  7. Выпечка: при 175 °C около 40-45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой.
  8. Остывание: достаньте, дайте постоять, затем посыпьте сахарной пудрой.

Полезные советы

  • Яйца должны быть комнатной температуры.
  • Какао вмешивайте только в отдельную половину теста.
  • Не открывайте духовку первые 30 минут.

Хранить торт можно под куполом торта или в плёнке выпечка остаётся свежей 4-5 дней. Можно замораживать порционно.

Вариации рецепта

  • Без лактозы: замените молочные продукты на растительные.
  • С орехами: добавьте грецкий орех или фундук.
  • Сырная основа: используйте рикотту или маскарпоне.
  • Глазурь: покройте растопленным шоколадом для праздничного варианта.

Этот рецепт доказал: простой торт может стать настоящим кулинарным открытием, если правильно сочетать привычные ингредиенты.

