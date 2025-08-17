Не масло и не яйца: этот ингредиент делает торт воздушным и ароматным

Лёгкий, мягкий и удивительно ароматный — именно так можно описать этот домашний торт. Он идеально подойдёт для завтрака, перекуса или вечернего чаепития. Всего несколько простых шагов, и ваш дом наполнится запахом свежей выпечки.

Главная особенность

Секрет торта — в его структуре. Он остаётся влажным и нежным несколько дней подряд, а завиток из какао делает его особенно эффектным. Шоколадная крошка, добавленная в тесто, слегка подтаивает при выпечке, превращая каждый кусочек в маленькое наслаждение.

Что понадобится

Для формы диаметром 24 см:

3 яйца

200 г сахара

220 г муки (тип 00)

50 г картофельного крахмала

100 мл растительного масла

125 г натурального йогурта

80 мл молока

1 пакетик разрыхлителя

1 ч. л. ванильного экстракта

2 ст. л. какао-порошка

80 г шоколадной крошки (+ 1 ст. л. муки)

Как приготовить

Подготовка шоколада: перемешайте крошку с мукой, чтобы она не осела на дно. Взбивание: яйца и сахар взбейте не менее 5 минут до пышности. Соединение жидких ингредиентов: добавьте масло, молоко и йогурт. Сухие компоненты: просейте муку с крахмалом и разрыхлителем, вмешайте ваниль. Добавление шоколада: аккуратно перемешайте лопаткой. Какао-завиток: разделите тесто пополам, в одну часть добавьте какао. Вылейте обе смеси в форму, сделайте завитки зубочисткой. Выпечка: при 175 °C около 40-45 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Остывание: достаньте, дайте постоять, затем посыпьте сахарной пудрой.

Полезные советы

Яйца должны быть комнатной температуры.

Какао вмешивайте только в отдельную половину теста.

Не открывайте духовку первые 30 минут.

Хранить торт можно под куполом торта или в плёнке выпечка остаётся свежей 4-5 дней. Можно замораживать порционно.

Вариации рецепта

Без лактозы : замените молочные продукты на растительные.

: замените молочные продукты на растительные. С орехами : добавьте грецкий орех или фундук.

: добавьте грецкий орех или фундук. Сырная основа : используйте рикотту или маскарпоне.

: используйте рикотту или маскарпоне. Глазурь: покройте растопленным шоколадом для праздничного варианта.

Этот рецепт доказал: простой торт может стать настоящим кулинарным открытием, если правильно сочетать привычные ингредиенты.