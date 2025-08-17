Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке
Представьте торт, где шоколадные бисквиты тают во рту, а вишнёвая кислинка гармонично дополняет нежный сметанный крем. Этот десерт — не просто сладость, а настоящее удовольствие для гурманов.
Что делает этот торт особенным?
- Сбалансированный вкус — не приторный, с лёгкой кислинкой от вишни.
- Идеальная пропитка — бисквит получается воздушным и хорошо пропитывается соком.
- Универсальность — можно украсить свежими ягодами, шоколадом или оставить в классическом варианте.
Ингредиенты
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 160 г
- Мука — 160 г
- Какао — 2 ст. л.
- Сода — 1/4 ч. л.
- Сметана (от 25%) — 450 г
- Сахарная пудра — 150 г
- Вишня (свежая или замороженная) — 350 г
Пошаговый рецепт
Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте муку, какао и соду (лучше венчиком, чтобы сохранить воздушность). Выпекайте в форме (20-22 см) при 180°C 40-50 минут. Остудите, заверните в пакет и уберите в холодильник на ночь.
Совет: остывший бисквит легче режется и лучше пропитывается.
Взбейте сметану с сахарной пудрой до густоты. Чем жирнее сметана, тем стабильнее крем. Разрежьте бисквит на 4 коржа (используйте 3, один — для обсыпки). Пропитайте коржи вишнёвым соком. Прослоите кремом и вишней. Обмажьте торт кремом, обсыпьте крошкой из оставшегося коржа. Украсьте ягодами или шоколадом.
Финальный штрих: дайте торту настояться в холодильнике 3-4 часа.
