Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный муссовый пирог
Шоколадный муссовый пирог
© commons.wikimedia.org by Antidiskriminator is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:53

Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке

Как испечь шоколадный торт с вишней: пошаговая инструкция для начинающих

Представьте торт, где шоколадные бисквиты тают во рту, а вишнёвая кислинка гармонично дополняет нежный сметанный крем. Этот десерт — не просто сладость, а настоящее удовольствие для гурманов.

Что делает этот торт особенным?

  • Сбалансированный вкус — не приторный, с лёгкой кислинкой от вишни.
  • Идеальная пропитка — бисквит получается воздушным и хорошо пропитывается соком.
  • Универсальность — можно украсить свежими ягодами, шоколадом или оставить в классическом варианте.

Ингредиенты

  • Яйца — 5 шт.
  • Сахар — 160 г
  • Мука — 160 г
  • Какао — 2 ст. л.
  • Сода — 1/4 ч. л.
  • Сметана (от 25%) — 450 г
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Вишня (свежая или замороженная) — 350 г

Пошаговый рецепт

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте муку, какао и соду (лучше венчиком, чтобы сохранить воздушность). Выпекайте в форме (20-22 см) при 180°C 40-50 минут. Остудите, заверните в пакет и уберите в холодильник на ночь.

Совет: остывший бисквит легче режется и лучше пропитывается.

Взбейте сметану с сахарной пудрой до густоты. Чем жирнее сметана, тем стабильнее крем. Разрежьте бисквит на 4 коржа (используйте 3, один — для обсыпки). Пропитайте коржи вишнёвым соком. Прослоите кремом и вишней. Обмажьте торт кремом, обсыпьте крошкой из оставшегося коржа. Украсьте ягодами или шоколадом.

Финальный штрих: дайте торту настояться в холодильнике 3-4 часа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт кабачков в кляре вошёл в топ-10 блюд летнего сезона по версии Росстата сегодня в 0:35

Кабачки, которые съедят даже дети: хитрость, о которой молчат повара

Откройте для себя секрет хрустящих кабачков в кляре! Это простое, но невероятно вкусное блюдо станет идеальным дополнением к вашему столу.

Читать полностью » Почему в арабских странах кофе подают в чашке без ручки и не доливают до краёв сегодня в 20:16

Не сорт и не страна: что на самом деле скрывает фраза "кофе по-арабски"

Почему нельзя говорить «арабский кофе» и зачем наливают чашку не до краёв? Разбираемся в тонкостях кофе по-арабски — напитка, за которым стоит целая культура.

Читать полностью » В горчице популярных марок нашли пестициды и избыток дрожжей — исследование 2024 года вчера в 21:09

Семена, уксус, специи — и ничего лишнего: как найти настоящую горчицу

Горчица может скрывать в себе пестициды и бактерии. Эксперт Елена Мясникова объясняет, как выбрать безопасный продукт и на что смотреть в составе.

Читать полностью » Скрытый голод опасен гиповитаминозом и ускоренным старением — предупреждение врача вчера в 21:03

Не желудок, а тело голодает: скрытый синдром, который разрушает изнутри

Вы едите, но постоянно ощущаете голод? Возможно, у вас синдром скрытого голода. Диетолог Нурия Дианова объясняет, как его распознать и что делать.

Читать полностью » Яйца Орсини: альтернатива омлету с запечённым белком и текучим желтком вчера в 20:47

Яичница, которую подают, как десерт: французский способ удивить всех за завтраком

Воздушные, как облако, и с мягким желтком в центре — яйца Орсини могут стать вашим новым любимым завтраком. Рассказываем, как приготовить эффектное блюдо без хлопот.

Читать полностью » Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра вчера в 18:15

Сочные наггетсы без вреда: готовлю в духовке всего 20 минут — пальчики оближешь

Сочные и хрустящие наггетсы в духовке — отличная альтернатива жареным! Рецепт с пошаговым приготовлением и советами, как сделать их еще вкуснее и полезнее.

Читать полностью » Разогрев овощей, молочных и мясных продуктов в СВЧ снижает их пользу и может быть вреден вчера в 17:09

Разогрели не то — и получили токсин: что никогда не стоит класть в микроволновку

Узнайте, какие продукты теряют полезные свойства или становятся опасными при нагреве в СВЧ.

Читать полностью » Настоящая колбаса должна содержать только свинину, говядину, яйца и молоко вчера в 16:03

Покупаете колбасу по привычке — а на самом деле играете в рулетку со здоровьем: хитрости производителей

Как выбрать качественную «Докторскую» колбасу? 5 важных критериев: от состава до внешнего вида. Узнайте, как отличить подделку и купить вкусный продукт.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног
Авто и мото

Renault Megane, Ford Kuga и Chevrolet Cruze названы надёжными машинами до 1 млн рублей
Питомцы

Австралийская пастушья собака: характеристики, характер и уход за породой
Еда

Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск болезней сердца на 45%
Еда

Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как новичкам и опытным спортсменам выполнять жим швунг
Авто и мото

В Чехии сохранился единственный экземпляр спортивного автомобиля Jawa 750 1935 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru