Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке

Представьте торт, где шоколадные бисквиты тают во рту, а вишнёвая кислинка гармонично дополняет нежный сметанный крем. Этот десерт — не просто сладость, а настоящее удовольствие для гурманов.

Что делает этот торт особенным?

Сбалансированный вкус — не приторный, с лёгкой кислинкой от вишни.

Идеальная пропитка — бисквит получается воздушным и хорошо пропитывается соком.

Универсальность — можно украсить свежими ягодами, шоколадом или оставить в классическом варианте.

Ингредиенты

Яйца — 5 шт.

Сахар — 160 г

Мука — 160 г

Какао — 2 ст. л.

Сода — 1/4 ч. л.

Сметана (от 25%) — 450 г

Сахарная пудра — 150 г

Вишня (свежая или замороженная) — 350 г

Пошаговый рецепт

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте муку, какао и соду (лучше венчиком, чтобы сохранить воздушность). Выпекайте в форме (20-22 см) при 180°C 40-50 минут. Остудите, заверните в пакет и уберите в холодильник на ночь.

Совет: остывший бисквит легче режется и лучше пропитывается.

Взбейте сметану с сахарной пудрой до густоты. Чем жирнее сметана, тем стабильнее крем. Разрежьте бисквит на 4 коржа (используйте 3, один — для обсыпки). Пропитайте коржи вишнёвым соком. Прослоите кремом и вишней. Обмажьте торт кремом, обсыпьте крошкой из оставшегося коржа. Украсьте ягодами или шоколадом.

Финальный штрих: дайте торту настояться в холодильнике 3-4 часа.